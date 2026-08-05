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Quack AI (Q) 今日技術分析

Quack AI (Q) 今日技術分析

Quack AI 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 Q 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Quack AI 分析的信息。

Quack AI (Q) 價格變動

目前價格24 小時7 天30 天90 天
$0.021728---2.54%+15.37%-1.24%
了解更多關於 Quack AI 價格

Quack AI 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Quack AI 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

強烈賣出賣出中立買入強烈買入
賣出
賣出 16
中立 4
買入 6
移動平均線:強烈賣出賣出 13中立 1買入 0
技術指標:買入賣出 3中立 3買入 6
名稱
經典
斐波那契
R3
0.021791
0.021786
R2
0.021786
0.021782
R1
0.021781
0.02178
PP
0.021776
0.021776
S1
0.021771
0.021772
S2
0.021766
0.02177
S3
0.021761
0.021766

Quack AI 市場信號

目前淨掛單量
-0.27M
$6.64 M
$6.91 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
0.00M
3 日主動買入
$0.00 M
3 日主動賣出
$0.00 M
7 日主動買賣差額
0.00M
7 日主動買入
$0.03 M
7 日主動賣出
$0.02 M

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

Quack AI資金流向

淨流入QUSDT價格
時間淨流入價格
2026-08-15$0.00 M0.02
2026-08-14$0.00 M0.02
2026-08-13$0.00 M0.02
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11$0.00 M0.02

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
Q/USDT
$0.02169
$0.02169$0.02169
+1.01%
3.09M (USDT)

免責聲明

本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。

Q 兌 USD 計算器

數量

Q
Q
USD
USD

1 Q = 0.021728 USD

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