PUNKVISM 今日價格

PUNKVISM (PVT) 今日實時價格為 NT$ 0.0001336，過去 24 小時內變化了 1.40%。目前 PVT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0001336 每 PVT。

PUNKVISM 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- PVT。過去 24 小時內，PVT 的交易價格在 NT$ 0.0001332（低點）和 NT$ 0.0001381（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，PVT 在過去一小時內波動了 -1.55%，過去7 天內波動了 -5.85%。過去一天，總交易量達到 NT$ 66.29K。

PUNKVISM（PVT）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 66.29KNT$ 66.29K NT$ 66.29K 完全稀釋市值 NT$ 1.34MNT$ 1.34M NT$ 1.34M 流通量 ---- -- 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所屬公鏈 SOL

PUNKVISM 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 66.29K。PVT 的流通量為 --，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.34M。