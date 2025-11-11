Punkvism計畫是一個融合了龐克反抗精神和行動主義執行力的社群型Web3平台。 Punkvism計畫基於Punky Kongz NFT社區，透過整合數位資產和實體資產（RWA）創造新的經濟和文化價值。它利用區塊鏈技術連接房地產、娛樂、醫療保健、遊戲等各行各業，並透過PVT治理代幣建立以社區為中心的去中心化生態系統。