Paris Saint-Germain 今日價格

Paris Saint-Germain (PSG) 今日實時價格為 NT$ 0.4815，過去 24 小時內變化了 2.21%。目前 PSG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.4815 每 PSG。

Paris Saint-Germain 目前市值在 NT$ 7.76M 排名第 #1019，流通供應量為 16.12M PSG。過去 24 小時內，PSG 的交易價格在 NT$ 0.4803（低點）和 NT$ 0.4949（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,957.5357748262，而歷史最低價為 NT$ 17.030188828778444167。

短期表現方面，PSG 在過去一小時內波動了 -0.05%，過去7 天內波動了 -6.27%。過去一天，總交易量達到 NT$ 53.20K。

Paris Saint-Germain（PSG）市場資訊

排名 No.1019 市值 NT$ 7.76MNT$ 7.76M NT$ 7.76M 成交量（24H） NT$ 53.20KNT$ 53.20K NT$ 53.20K 完全稀釋市值 NT$ 9.58MNT$ 9.58M NT$ 9.58M 流通量 16.12M 16.12M 16.12M 最大供應量 19,890,000 19,890,000 19,890,000 總供應量 19,890,000 19,890,000 19,890,000 流通率 81.04% 所屬公鏈 NONE

Paris Saint-Germain 的目前市值為 NT$ 7.76M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 53.20K。PSG 的流通量為 16.12M，總供應量是 19890000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 9.58M。