Polkastarter 今日價格

Polkastarter (POLS) 今日實時價格為 NT$ 0.05038，過去 24 小時內變化了 1.00%。目前 POLS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.05038 每 POLS。

Polkastarter 目前市值在 NT$ 5.00M 排名第 #1085，流通供應量為 99.21M POLS。過去 24 小時內，POLS 的交易價格在 NT$ 0.05031（低點）和 NT$ 0.05096（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 240.0409833666，而歷史最低價為 NT$ 0.0472001883。

短期表現方面，POLS 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 -1.57%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.23K。

Polkastarter（POLS）市場資訊

排名 No.1085 市值 NT$ 5.00MNT$ 5.00M NT$ 5.00M 成交量（24H） NT$ 55.23KNT$ 55.23K NT$ 55.23K 完全稀釋市值 NT$ 5.04MNT$ 5.04M NT$ 5.04M 流通量 99.21M 99.21M 99.21M 總供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 所屬公鏈 ETH

Polkastarter 的目前市值為 NT$ 5.00M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.23K。POLS 的流通量為 99.21M，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 5.04M。