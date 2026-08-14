買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
ConstitutionDAO 目前實時價格為 0.007713 TWD。PEOPLE 市值為 39,028,839.2625411 TWD。追蹤台灣的 PEOPLE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！ConstitutionDAO 目前實時價格為 0.007713 TWD。PEOPLE 市值為 39,028,839.2625411 TWD。追蹤台灣的 PEOPLE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 PEOPLE

PEOPLE 價格資訊

PEOPLE 介紹

PEOPLE 幣種官網

PEOPLE 代幣經濟

PEOPLE 價格預測

PEOPLE 價格歷史

PEOPLE 購買指南

PEOPLE 兌換法幣計算

PEOPLE 現貨

PEOPLE U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

ConstitutionDAO 圖標

ConstitutionDAO實時價格 (PEOPLE)

1 PEOPLE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.24658461
NT$0.24658461NT$0.24658461
-1.44%1D
TWD
ConstitutionDAO (PEOPLE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:27:37 (UTC+8)

ConstitutionDAO 今日價格

ConstitutionDAO (PEOPLE) 今日實時價格為 NT$ 0.007713，過去 24 小時內變化了 1.44%。目前 PEOPLE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.007713 每 PEOPLE。

ConstitutionDAO 目前市值在 NT$ 39.03M 排名第 #608，流通供應量為 5.06B PEOPLE。過去 24 小時內，PEOPLE 的交易價格在 NT$ 0.007614（低點）和 NT$ 0.007908（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5.9206235822962131067，而歷史最低價為 NT$ 0.0226947177774948032

短期表現方面，PEOPLE 在過去一小時內波動了 -1.55%，過去7 天內波動了 +4.89%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.48K

ConstitutionDAO（PEOPLE）市場資訊

No.608

NT$ 39.03M
NT$ 39.03MNT$ 39.03M

NT$ 60.48K
NT$ 60.48KNT$ 60.48K

NT$ 39.03M
NT$ 39.03MNT$ 39.03M

5.06B
5.06B 5.06B

5,060,137,334.7
5,060,137,334.7 5,060,137,334.7

ETH

ConstitutionDAO 的目前市值為 NT$ 39.03M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.48K。PEOPLE 的流通量為 5.06B，總供應量是 5060137334.7，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 39.03M

ConstitutionDAO 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.007614
NT$ 0.007614NT$ 0.007614
24H最低價
NT$ 0.007908
NT$ 0.007908NT$ 0.007908
24H最高價

NT$ 0.007614
NT$ 0.007614NT$ 0.007614

NT$ 0.007908
NT$ 0.007908NT$ 0.007908

NT$ 5.9206235822962131067
NT$ 5.9206235822962131067NT$ 5.9206235822962131067

NT$ 0.0226947177774948032
NT$ 0.0226947177774948032NT$ 0.0226947177774948032

-1.55%

-1.44%

+4.89%

+4.89%

ConstitutionDAO（PEOPLE）價格歷史 TWD

跟蹤 ConstitutionDAO 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0036027-1.44%
30天NT$ +0.002148+38.59%
60天NT$ +0.001827+31.03%
90天NT$ +0.000529+7.36%
ConstitutionDAO 今日價格變化

今天，PEOPLE 記錄了 NT$ -0.0036027 (-1.44%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

ConstitutionDAO 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.002148 (+38.59%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

ConstitutionDAO 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，PEOPLE 的變化為 NT$ +0.001827 (+31.03%)，從而更廣泛地了解其表現。

ConstitutionDAO 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.000529 (+7.36%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 ConstitutionDAO（PEOPLE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 ConstitutionDAO 價格歷史頁面

ConstitutionDAO 分析

本分析利用人工智慧模型評估 ConstitutionDAO 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

ConstitutionDAO 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 PEOPLE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

PEOPLE_USDT在4小時周期運行於S1與中枢之間，現價0.008245位於樞軸點下方。價格處於S2至中央區間的震蕩區間下半部，距離上方中央區間0.008419存在空間阻隔。均線組呈現多頭排列，EMA與MA均發出買入信號，結構上維持低位整理形態。 MACD形成死叉，快慢線向下滑散，短期動能呈現減弱態勢。RSI指標處於中性區域，未出現超買或超賣的極端值。KDJ與StochRSI數值顯示動能分散，快慢指標方向不一致。布林帶開口收窄，波動率處於壓縮狀態，市場缺乏單邊突破動力。 近端阻力位於中央區間0.008419，距離現價約2.1%。上方次級阻力為R1價位0.008568。近端支撐位於S1價位0.008124，距離現價約1.5%。下方關鍵參考位為S2價位0.007975，構成區間下沿邊界。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 ConstitutionDAO 的價格？

PEOPLE代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場對DAO及去中心化治理專案的整體情緒
2. 整體加密貨幣市場趨勢與比特幣的相關性
3. 主要交易所的交易量與流動性
4. 社區參與度與社群媒體活動
5. 影響DAO的監管消息
6. 漁夫級投資者與大戶的動向與行動
7. 與DeFi協議的整合及合作夥伴關係
8. 治理代幣的普遍採用情況
9. 市場投機行為與零售投資者的興趣
10. 影響加密貨幣市場的宏觀經濟因素

為什麼人們想知道 ConstitutionDAO 今天的價格？

人們希望了解PEOPLE代幣今日的價格，原因有以下幾點：追蹤投資績效、做出交易決策、評估市場情緒、進行投資組合管理，以及即時掌握ConstitutionDAO專案價值的波動情況。

ConstitutionDAO 的價格預測

ConstitutionDAO（PEOPLE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，PEOPLE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
ConstitutionDAO (PEOPLE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，ConstitutionDAO 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 ConstitutionDAO 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 ConstitutionDAO 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 PEOPLE 2026–2027 年價格的預測。

關於 ConstitutionDAO

PEOPLE是一種在去中心化區塊鏈網絡上運行的數字資產。它旨在促進點對點的交易，讓用戶能夠以安全且高效的方式發送和接收付款。PEOPLE使用的是權益證明共識機制，該機制以其能源效率和可擴展性而聞名。該資產的供應和發行模型是預先確定且透明的，確保了代幣的公平分配。PEOPLE通常在其原生生態系統中用於各種目的，包括付款、權益證明和參與網絡治理。其去中心化的性質和開源設計使其能夠適應各種用例，為更廣泛的數字經濟做出貢獻。

如何在台灣購買和投資 ConstitutionDAO

準備好開始使用 ConstitutionDAO 了嗎？在 MEXC 購買 PEOPLE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 ConstitutionDAO 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 ConstitutionDAO (PEOPLE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，ConstitutionDAO 將立即存入您的錢包。
ConstitutionDAO (PEOPLE) 購買教程

ConstitutionDAO 能做什麼？

擁有 ConstitutionDAO 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 ConstitutionDAO (PEOPLE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是ConstitutionDAO (PEOPLE)

ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.

ConstitutionDAO資源

要更深入地瞭解 ConstitutionDAO，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方ConstitutionDAO網站
區塊查詢

類別 :

Bridged-TokensEthereum EcosystemMeme

人們還問：關於ConstitutionDAO的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:27:37 (UTC+8)

ConstitutionDAO（PEOPLE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 ConstitutionDAO 的更多資訊

PEOPLEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 PEOPLE。在 MEXC 上探索 PEOPLEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 ConstitutionDAO (PEOPLE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 ConstitutionDAO 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
PEOPLE/USDT
NT$0.24661658
NT$0.24661658NT$0.24661658
-1.45%
7.78M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3702558
NT$2.3702558NT$2.3702558

+290.21%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18721632
NT$0.18721632NT$0.18721632

-0.79%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4488588
NT$0.4488588NT$0.4488588

-27.25%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.082677
NT$9.082677NT$9.082677

+22.14%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3115822
NT$9.3115822NT$9.3115822

+4.65%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3702558
NT$2.3702558NT$2.3702558

+290.21%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.0101051
NT$9.0101051NT$9.0101051

+143.43%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.343962033
NT$0.343962033NT$0.343962033

+64.79%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3705755
NT$2.3705755NT$2.3705755

+36.73%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.6745324
NT$28.6745324NT$28.6745324

+26.89%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

PEOPLE 兌 TWD 計算器

數量

PEOPLE
PEOPLE
TWD
TWD

1 PEOPLE = 0.24658461 TWD