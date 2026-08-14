ConstitutionDAO 今日價格

ConstitutionDAO (PEOPLE) 今日實時價格為 NT$ 0.007713，過去 24 小時內變化了 1.44%。目前 PEOPLE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.007713 每 PEOPLE。

ConstitutionDAO 目前市值在 NT$ 39.03M 排名第 #608，流通供應量為 5.06B PEOPLE。過去 24 小時內，PEOPLE 的交易價格在 NT$ 0.007614（低點）和 NT$ 0.007908（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5.9206235822962131067，而歷史最低價為 NT$ 0.0226947177774948032。

短期表現方面，PEOPLE 在過去一小時內波動了 -1.55%，過去7 天內波動了 +4.89%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.48K。

ConstitutionDAO（PEOPLE）市場資訊

排名 No.608 市值 NT$ 39.03MNT$ 39.03M NT$ 39.03M 成交量（24H） NT$ 60.48KNT$ 60.48K NT$ 60.48K 完全稀釋市值 NT$ 39.03MNT$ 39.03M NT$ 39.03M 流通量 5.06B 5.06B 5.06B 總供應量 5,060,137,334.7 5,060,137,334.7 5,060,137,334.7 所屬公鏈 ETH

ConstitutionDAO 的目前市值為 NT$ 39.03M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.48K。PEOPLE 的流通量為 5.06B，總供應量是 5060137334.7，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 39.03M。