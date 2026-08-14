ConstitutionDAO實時價格 (PEOPLE)
ConstitutionDAO (PEOPLE) 今日實時價格為 NT$ 0.007713，過去 24 小時內變化了 1.44%。目前 PEOPLE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.007713 每 PEOPLE。
ConstitutionDAO 目前市值在 NT$ 39.03M 排名第 #608，流通供應量為 5.06B PEOPLE。過去 24 小時內，PEOPLE 的交易價格在 NT$ 0.007614（低點）和 NT$ 0.007908（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5.9206235822962131067，而歷史最低價為 NT$ 0.0226947177774948032。
短期表現方面，PEOPLE 在過去一小時內波動了 -1.55%，過去7 天內波動了 +4.89%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.48K。
No.608
ETH
ConstitutionDAO 的目前市值為 NT$ 39.03M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.48K。PEOPLE 的流通量為 5.06B，總供應量是 5060137334.7，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 39.03M。
-1.55%
-1.44%
+4.89%
+4.89%
跟蹤 ConstitutionDAO 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0036027
|-1.44%
|30天
|NT$ +0.002148
|+38.59%
|60天
|NT$ +0.001827
|+31.03%
|90天
|NT$ +0.000529
|+7.36%
今天，PEOPLE 記錄了 NT$ -0.0036027 (-1.44%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.002148 (+38.59%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，PEOPLE 的變化為 NT$ +0.001827 (+31.03%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.000529 (+7.36%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 ConstitutionDAO 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 PEOPLE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
|EMA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
PEOPLE_USDT在4小時周期運行於S1與中枢之間，現價0.008245位於樞軸點下方。價格處於S2至中央區間的震蕩區間下半部，距離上方中央區間0.008419存在空間阻隔。均線組呈現多頭排列，EMA與MA均發出買入信號，結構上維持低位整理形態。 MACD形成死叉，快慢線向下滑散，短期動能呈現減弱態勢。RSI指標處於中性區域，未出現超買或超賣的極端值。KDJ與StochRSI數值顯示動能分散，快慢指標方向不一致。布林帶開口收窄，波動率處於壓縮狀態，市場缺乏單邊突破動力。 近端阻力位於中央區間0.008419，距離現價約2.1%。上方次級阻力為R1價位0.008568。近端支撐位於S1價位0.008124，距離現價約1.5%。下方關鍵參考位為S2價位0.007975，構成區間下沿邊界。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，ConstitutionDAO 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
PEOPLE是一種在去中心化區塊鏈網絡上運行的數字資產。它旨在促進點對點的交易，讓用戶能夠以安全且高效的方式發送和接收付款。PEOPLE使用的是權益證明共識機制，該機制以其能源效率和可擴展性而聞名。該資產的供應和發行模型是預先確定且透明的，確保了代幣的公平分配。PEOPLE通常在其原生生態系統中用於各種目的，包括付款、權益證明和參與網絡治理。其去中心化的性質和開源設計使其能夠適應各種用例，為更廣泛的數字經濟做出貢獻。
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ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.
要更深入地瞭解 ConstitutionDAO，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
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|02-10 18:39:21
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加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
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過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
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|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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