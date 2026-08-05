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Pendle (PENDLE) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $1.293 -- -6.38% -18.94% -29.70%

Pendle 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Pendle 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 16 中立 4 買入 6 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 12 中立 1 買入 1 技術指標 : 中立 賣出 4 中立 3 買入 5 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 1.2918 1.2915 R2 1.2915 1.2914 R1 1.2914 1.2913 PP 1.2911 1.2911 S1 1.291 1.291 S2 1.2907 1.2909 S3 1.2906 1.2907

Pendle 市場信號 目前淨掛單量 -0.07M $3.22 M $3.28 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.09M 3 日主動買入 $0.72 M 3 日主動賣出 $0.63 M 7 日主動買賣差額 0.09M 7 日主動買入 $1.99 M 7 日主動賣出 $1.90 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Pendle資金流向 淨流入 PENDLEUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 -$0.07 M 1.30 2026-08-14 $0.05 M 1.33 2026-08-13 $0.03 M 1.33 2026-08-12 $0.05 M 1.33 2026-08-11 $0.03 M 1.32 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Pendle (PENDLE) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Pendle 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 PENDLE / USDT $1.292 $1.292 $1.292 -2.71% 167.98K (USDT) 去交易 PENDLE / USDC $1.292 $1.292 $1.292 -2.63% 39.87K (USDT) 去交易