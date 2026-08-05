Pendle (PENDLE) 今日技術分析
Pendle 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 PENDLE 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Pendle 分析的信息。
Pendle (PENDLE) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$1.293
|--
|-6.38%
|-18.94%
|-29.70%
Pendle 技術指標
技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Pendle 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。
賣出
賣出 16
中立 4
買入 6
|移動平均線:
|強烈賣出
|賣出 12
|中立 1
|買入 1
|技術指標:
|中立
|賣出 4
|中立 3
|買入 5
樞紐點
移動平均線
技術指標
名稱
經典
斐波那契
R3
1.2918
1.2915
R2
1.2915
1.2914
R1
1.2914
1.2913
PP
1.2911
1.2911
S1
1.291
1.291
S2
1.2907
1.2909
S3
1.2906
1.2907
Pendle 市場信號
目前淨掛單量
-0.07M
$3.22 M
$3.28 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
0.09M
3 日主動買入
$0.72 M
3 日主動賣出
$0.63 M
7 日主動買賣差額
0.09M
7 日主動買入
$1.99 M
7 日主動賣出
$1.90 M
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
Pendle資金流向
淨流入PENDLEUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
|2026-08-15
|-$0.07 M
|1.30
|2026-08-14
|$0.05 M
|1.33
|2026-08-13
|$0.03 M
|1.33
|2026-08-12
|$0.05 M
|1.33
|2026-08-11
|$0.03 M
|1.32
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
$1.292
$1.292$1.292
-2.71%
167.98K (USDT)
$1.292
$1.292$1.292
-2.63%
39.87K (USDT)
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本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。