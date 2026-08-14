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OP 目前實時價格為 0.08538 TWD。OP 市值為 183,782,131.21758 TWD。追蹤台灣的 OP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！OP 目前實時價格為 0.08538 TWD。OP 市值為 183,782,131.21758 TWD。追蹤台灣的 OP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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OP實時價格 (OP)

1 OP 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2.7295986
NT$2.7295986NT$2.7295986
-1.64%1D
TWD
OP (OP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:23:55 (UTC+8)

OP 今日價格

OP (OP) 今日實時價格為 NT$ 0.08538，過去 24 小時內變化了 1.64%。目前 OP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.08538 每 OP。

OP 目前市值在 NT$ 183.78M 排名第 #123，流通供應量為 2.15B OP。過去 24 小時內，OP 的交易價格在 NT$ 0.085（低點）和 NT$ 0.08965（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 155.10268151339629212，而歷史最低價為 NT$ 2.8398779963465553185

短期表現方面，OP 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 -2.78%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.83K

OP（OP）市場資訊

No.123

NT$ 183.78M
NT$ 183.78MNT$ 183.78M

NT$ 56.83K
NT$ 56.83KNT$ 56.83K

NT$ 366.70M
NT$ 366.70MNT$ 366.70M

2.15B
2.15B 2.15B

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

50.11%

0.01%

NONE

OP 的目前市值為 NT$ 183.78M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.83K。OP 的流通量為 2.15B，總供應量是 4294967296，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 366.70M

OP 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.085
NT$ 0.085NT$ 0.085
24H最低價
NT$ 0.08965
NT$ 0.08965NT$ 0.08965
24H最高價

NT$ 0.085
NT$ 0.085NT$ 0.085

NT$ 0.08965
NT$ 0.08965NT$ 0.08965

NT$ 155.10268151339629212
NT$ 155.10268151339629212NT$ 155.10268151339629212

NT$ 2.8398779963465553185
NT$ 2.8398779963465553185NT$ 2.8398779963465553185

+0.15%

-1.64%

-2.78%

-2.78%

OP（OP）價格歷史 TWD

跟蹤 OP 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0455118-1.64%
30天NT$ -0.01774-17.21%
60天NT$ -0.02569-23.13%
90天NT$ -0.04872-36.34%
OP 今日價格變化

今天，OP 記錄了 NT$ -0.0455118 (-1.64%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

OP 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.01774 (-17.21%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

OP 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，OP 的變化為 NT$ -0.02569 (-23.13%)，從而更廣泛地了解其表現。

OP 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.04872 (-36.34%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 OP（OP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 OP 價格歷史頁面

OP 分析

本分析利用人工智慧模型評估 OP 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

OP 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 OP 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

OP_USDT在4小時周期運行於0.08592，處於S1樞紐0.0859與中枢0.0865之間的窄幅區間。價格位於樞軸點下方，短期結構呈現低位整理形態。均線系統全部指向買入信號，顯示下方買盤存在支撐。MACD形成死叉，快慢線向下滑散，動能指標出現背離。RSI處於中性區域，未進入超買或超賣的極端值。波動率維持低位，市場缺乏明確的方向性突破動力。 近端支撐位於0.0853（S2），距離現價約0.7%。上方第一阻力位為0.0865（中央），距離現價約0.7%。第二阻力位位於0.0871（R1），距離現價約1.4%。遠端參考價位為0.0877（R2）。當前價格夾在S1與中央之間，上下方空間相對均衡。交易者需觀察價格能否有效站穩0.0865中央上方，或跌破0.0853關鍵支撐。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 OP 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

---

幾項關鍵因素會影響 OP 代幣的價格：

1. 網路採用度：Optimism 的 Layer 2 扩容方案使用量增加，將驅動對 OP 代幣的需求。

2. 以太坊生態系統成長：隨著 Optimism 對以太坊進行擴容，以太坊網路的擴張將對 OP 產生正面影響。

3. DeFi 活動：Optimism 上的 DeFi 協議數量與總鎖倉價值（TVL）提升，將增強其實用性。

4. 代幣實用性：透過治理投票權及手續費支付，OP 代幣創造出內在價值。

5. 市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢與投資人信心，都會影響價格走勢。

6. 競爭環境：與 Arbitrum、Polygon 等其他 Layer 2 解決方案相比的表現。

7. 開發進展：技術升級、合作夥伴關係以及路線圖上的里程碑進展。

8. 監管環境：影響 Layer 2 網路與 DeFi 的政策變動。

---

如有任何進一步的需求或調整，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 OP 今天的價格？

人們希望了解今日的OP價格，主要有以下幾個原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。交易員需要即時價格來執行買賣訂單，以獲取利潤。投資者則會追蹤每日表現，以評估其持有資產的價值並進行策略性調整。

OP 的價格預測

OP（OP）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，OP 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
OP (OP) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，OP 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 OP 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 OP 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 OP 2026–2027 年價格的預測。

關於 OP

OP (Opulus) 是一個去中心化金融平台，旨在通過為藝術家和投資者提供市場來民主化音樂產業。該平台利用區塊鏈技術創建音樂版權支持的非同質化代幣（NFTs），讓藝術家可以通過出售他們未來版稅的一部分來籌集資金。反過來，投資者可以從這些音樂曲目產生的版稅中獲得回報。Opulus建立在以太坊區塊鏈上，使用權益證明共識機制。OP代幣在生態系統中有多種用途，包括治理投票權和作為服務交換的媒介。該平台的目標是打破傳統音樂融資模式，為藝術家和投資者提供更透明，更公平的解決方案。

如何在台灣購買和投資 OP

準備好開始使用 OP 了嗎？在 MEXC 購買 OP 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 OP 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 OP (OP) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，OP 將立即存入您的錢包。
OP (OP) 購買教程

OP 能做什麼？

擁有 OP 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 OP (OP) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是OP (OP)

以太坊的第二層擴展解決方案 Optimism 為 Token House 引入了其新的治理令牌 OP，這是構成協議新治理系統 Optimism Collective 的兩個中心之一。網絡的早期用戶將有機會在 2022 年第二季度獲得 OP 空投，佔資產總供應量的 5%。

OP資源

要更深入地瞭解 OP，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方OP網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemGovernanceLayer 2 (L2)

人們還問：關於OP的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:23:55 (UTC+8)

OP（OP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 OP 的更多資訊

OPUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 OP。在 MEXC 上探索 OPUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 OP (OP) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 OP 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
OP/USDT
NT$2.7280001
NT$2.7280001NT$2.7280001
-1.63%
652.93K (USDT)
OP/USDC
NT$2.7276804
NT$2.7276804NT$2.7276804
-1.79%
307.96K (USDT)

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比特幣

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以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3453192
NT$2.3453192NT$2.3453192

+286.10%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.19572034
NT$0.19572034NT$0.19572034

+3.70%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4459815
NT$0.4459815NT$0.4459815

-27.72%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.021934
NT$9.021934NT$9.021934

+21.32%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3166974
NT$9.3166974NT$9.3166974

+4.71%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3453192
NT$2.3453192NT$2.3453192

+286.10%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.9570349
NT$8.9570349NT$8.9570349

+142.00%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.361635049
NT$0.361635049NT$0.361635049

+73.26%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3734528
NT$2.3734528NT$2.3734528

+36.89%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0621298
NT$5.0621298NT$5.0621298

+29.43%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

OP 兌 TWD 計算器

數量

OP
OP
TWD
TWD

1 OP = 2.7295986 TWD