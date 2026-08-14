OP 今日價格

OP (OP) 今日實時價格為 NT$ 0.08538，過去 24 小時內變化了 1.64%。目前 OP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.08538 每 OP。

OP 目前市值在 NT$ 183.78M 排名第 #123，流通供應量為 2.15B OP。過去 24 小時內，OP 的交易價格在 NT$ 0.085（低點）和 NT$ 0.08965（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 155.10268151339629212，而歷史最低價為 NT$ 2.8398779963465553185。

短期表現方面，OP 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 -2.78%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.83K。

OP（OP）市場資訊

排名 No.123 市值 NT$ 183.78MNT$ 183.78M NT$ 183.78M 成交量（24H） NT$ 56.83KNT$ 56.83K NT$ 56.83K 完全稀釋市值 NT$ 366.70MNT$ 366.70M NT$ 366.70M 流通量 2.15B 2.15B 2.15B 最大供應量 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 總供應量 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 流通率 50.11% 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 NONE

OP 的目前市值為 NT$ 183.78M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.83K。OP 的流通量為 2.15B，總供應量是 4294967296，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 366.70M。