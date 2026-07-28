Ondo (ONDO) 今日技術分析 Ondo 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 ONDO 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Ondo 分析的信息。 註 冊

Ondo (ONDO) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.3234 -- -7.50% -3.15% -6.88%

Ondo 的 AI 每日分析 ONDO 的 AI 分析 2026-07-29 ONDO 的 AI 分析 2026-07-28 Ondo 的 AI 分析 2026-07-29 重磅合作落地 ：ONDO宣布與SBI集團合作推進證券代幣化，並推出高效能Ondo Network執行層，受影響幣種：ONDO，影響方向：上漲。

：ONDO宣布與SBI集團合作推進證券代幣化，並推出高效能Ondo Network執行層，受影響幣種：ONDO，影響方向：上漲。 主力資金搶籌 ：過去24小時現貨主動買入額激增，合約主動買入量一度達到2.25倍，受影響幣種：ONDO，影響方向：上漲。

：過去24小時現貨主動買入額激增，合約主動買入量一度達到2.25倍，受影響幣種：ONDO，影響方向：上漲。 精英持倉偏多：精英帳戶多空持倉比維持在4.0以上，顯示大戶主力堅定看多，受影響幣種：ONDO，影響方向：上漲。 重磅合作落地 ：ONDO宣布與SBI集團合作推進證券代幣化，並推出高效能Ondo Network執行層，受影響幣種：ONDO，影響方向：上漲。

：ONDO宣布與SBI集團合作推進證券代幣化，並推出高效能Ondo Network執行層，受影響幣種：ONDO，影響方向：上漲。 主力資金搶籌 ：過去24小時現貨主動買入額激增，合約主動買入量一度達到2.25倍，受影響幣種：ONDO，影響方向：上漲。

：過去24小時現貨主動買入額激增，合約主動買入量一度達到2.25倍，受影響幣種：ONDO，影響方向：上漲。 精英持倉偏多：精英帳戶多空持倉比維持在4.0以上，顯示大戶主力堅定看多，受影響幣種：ONDO，影響方向：上漲。 Ondo 的 AI 分析 2026-07-28 機構合作落地 ：ONDO與DTCC及SBI集團推進證券代幣化，社媒看多得分超75%，基本面敘事增強，利好幣價。

：ONDO與DTCC及SBI集團推進證券代幣化，社媒看多得分超75%，基本面敘事增強，利好幣價。 合約情緒高漲 ：精英帳戶多空比達4.64，持倉人數比3.47，市場做多情緒濃厚，短期支撐上漲。

：精英帳戶多空比達4.64，持倉人數比3.47，市場做多情緒濃厚，短期支撐上漲。 資金持續流出：近7日資金淨流入多為負值，且資金費率為負，反映現貨拋壓與套利空間，需警惕回調風險。 機構合作落地 ：ONDO與DTCC及SBI集團推進證券代幣化，社媒看多得分超75%，基本面敘事增強，利好幣價。

：ONDO與DTCC及SBI集團推進證券代幣化，社媒看多得分超75%，基本面敘事增強，利好幣價。 合約情緒高漲 ：精英帳戶多空比達4.64，持倉人數比3.47，市場做多情緒濃厚，短期支撐上漲。

：精英帳戶多空比達4.64，持倉人數比3.47，市場做多情緒濃厚，短期支撐上漲。 資金持續流出：近7日資金淨流入多為負值，且資金費率為負，反映現貨拋壓與套利空間，需警惕回調風險。

Ondo 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Ondo 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 13 中立 3 買入 10 移動平均線 : 中立 賣出 8 中立 0 買入 6 技術指標 : 中立 賣出 5 中立 3 買入 4 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.3228 0.3227 R2 0.3227 0.3227 R1 0.3227 0.3227 PP 0.3226 0.3226 S1 0.3226 0.3226 S2 0.3225 0.3226 S3 0.3225 0.3225

Ondo 市場信號 目前淨掛單量 0.71M $13.06 M $12.36 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.70M 3 日主動買入 $17.79 M 3 日主動賣出 $18.49 M 7 日主動買賣差額 -0.33M 7 日主動買入 $53.89 M 7 日主動賣出 $54.22 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Ondo資金流向 淨流入 ONDOUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.12 M 0.33 2026-08-14 $0.37 M 0.33 2026-08-13 -$0.39 M 0.34 2026-08-12 -$0.59 M 0.33 2026-08-11 -$1.64 M 0.33 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Ondo (ONDO) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Ondo 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 ONDO / USDT $0.3234 $0.3234 $0.3234 -1.19% 691.41K (USDT) 去交易 ONDO / USDC $0.3233 $0.3233 $0.3233 -1.09% 182.91K (USDT) 去交易