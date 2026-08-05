OG (OG) 今日技術分析 OG 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 OG 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 OG 分析的信息。 註 冊

OG (OG) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $2.469 -- -5.15% -6.98% -22.31%

OG 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 OG 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 5 中立 4 買入 17 移動平均線 : 買入 賣出 4 中立 0 買入 10 技術指標 : 強烈買入 賣出 1 中立 4 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 2.472 2.47 R2 2.47 2.4688 R1 2.469 2.4681 PP 2.467 2.467 S1 2.466 2.4658 S2 2.464 2.4651 S3 2.463 2.464

OG 市場信號 目前淨掛單量 -2.06M $7.00 M $9.06 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.01M 3 日主動買入 $0.07 M 3 日主動賣出 $0.06 M 7 日主動買賣差額 0.01M 7 日主動買入 $0.19 M 7 日主動賣出 $0.18 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 OG資金流向 淨流入 OGUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.00 M 2.48 2026-08-14 -$0.04 M 2.46 2026-08-13 -$0.10 M 2.50 2026-08-12 -$0.12 M 2.50 2026-08-11 -$0.06 M 2.54 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 OG (OG) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 OG 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 OG / USDT $2.469 $2.469 $2.469 +0.24% 25.85K (USDT) 去交易