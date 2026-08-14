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Numbers Protocol 目前實時價格為 0.00191 TWD。NUM 市值為 1,721,430.15603 TWD。追蹤台灣的 NUM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Numbers Protocol 目前實時價格為 0.00191 TWD。NUM 市值為 1,721,430.15603 TWD。追蹤台灣的 NUM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Numbers Protocol 圖標

Numbers Protocol實時價格 (NUM)

1 NUM 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.0610627
NT$0.0610627NT$0.0610627
-2.79%1D
TWD
Numbers Protocol (NUM) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:20:50 (UTC+8)

Numbers Protocol 今日價格

Numbers Protocol (NUM) 今日實時價格為 NT$ 0.00191，過去 24 小時內變化了 2.79%。目前 NUM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00191 每 NUM。

Numbers Protocol 目前市值在 NT$ 1.72M 排名第 #1444，流通供應量為 901.27M NUM。過去 24 小時內，NUM 的交易價格在 NT$ 0.001859（低點）和 NT$ 0.002065（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 81.3034476382068974844，而歷史最低價為 NT$ 0.088583886527218648

短期表現方面，NUM 在過去一小時內波動了 +0.84%，過去7 天內波動了 -12.99%。過去一天，總交易量達到 NT$ 66.63K

Numbers Protocol（NUM）市場資訊

No.1444

NT$ 1.72M
NT$ 1.72MNT$ 1.72M

NT$ 66.63K
NT$ 66.63KNT$ 66.63K

NT$ 1.91M
NT$ 1.91MNT$ 1.91M

901.27M
901.27M 901.27M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

911,335,317
911,335,317 911,335,317

90.12%

BSC

Numbers Protocol 的目前市值為 NT$ 1.72M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 66.63K。NUM 的流通量為 901.27M，總供應量是 911335317，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.91M

Numbers Protocol 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.001859
NT$ 0.001859NT$ 0.001859
24H最低價
NT$ 0.002065
NT$ 0.002065NT$ 0.002065
24H最高價

NT$ 0.001859
NT$ 0.001859NT$ 0.001859

NT$ 0.002065
NT$ 0.002065NT$ 0.002065

NT$ 81.3034476382068974844
NT$ 81.3034476382068974844NT$ 81.3034476382068974844

NT$ 0.088583886527218648
NT$ 0.088583886527218648NT$ 0.088583886527218648

+0.84%

-2.79%

-12.99%

-12.99%

Numbers Protocol（NUM）價格歷史 TWD

跟蹤 Numbers Protocol 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00175255-2.79%
30天NT$ -0.000145-7.06%
60天NT$ -0.001255-39.66%
90天NT$ -0.002055-51.83%
Numbers Protocol 今日價格變化

今天，NUM 記錄了 NT$ -0.00175255 (-2.79%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Numbers Protocol 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000145 (-7.06%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Numbers Protocol 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，NUM 的變化為 NT$ -0.001255 (-39.66%)，從而更廣泛地了解其表現。

Numbers Protocol 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.002055 (-51.83%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Numbers Protocol（NUM）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Numbers Protocol 價格歷史頁面

Numbers Protocol 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Numbers Protocol 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Numbers Protocol 的價格？

數字協議（NUM）代幣價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 採用與使用情況：使用該協議進行數位資產驗證的攝影師、內容創作者及平台數量的增長，將直接推動需求上升。

2. 合作夥伴公告：與媒體公司、NFT 平台或科技企業的合作，能夠有效提升投資者的信心。

3. 市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢以及投資者對風險的偏好程度，對 NUM 的價格波動具有顯著影響。

4. 代幣實用性：若代幣在質押、治理或平台手續費等場景中的應用範圍持續擴大，其內在價值將進一步提升。

5. 供應動態：代幣發行時間表、質押獎勵以及流通供應量的變化，都會對價格壓力產生影響。

6. 競爭環境：NUM 在去中心化儲存與內容驗證領域的表現，將決定其相對競爭優勢。

7. 監管環境：加密貨幣相關法規的變動，尤其是針對 NFT 與數位內容的監管政策，會對投資者情緒產生影響。

8. 技術發展：協議升級、新功能推出或安全性強化，都可能引發價格走勢的變化。

9. 交易量：交易所上的流動性高低，將影響價格的穩定性與波動幅度。

10. 社群成長：活躍的開發者社群與用戶規模的擴張，將為長期價值奠定堅實基礎。

這些因素彼此間相互作用、動態交織，造就了數位內容驗證領域新興區塊鏈專案常見的價格波動特性。

為什麼人們想知道 Numbers Protocol 今天的價格？

人們希望了解數字協議（NUM）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 投資決策——交易者需要即時價格來進行買入、賣出或持有頭寸。
2. 投資組合追蹤——投資人會監控其 NUM 持倉的價值。
3. 市場分析——價格數據有助於評估趨勢與波動性。
4. 盈虧計算——用以判斷投資的獲利或損失。
5. 貿易機會——協助識別日內交易的進場與離場點。
6. 市場情緒——價格走勢反映了社群對該協議的信心。

Numbers Protocol 的價格預測

Numbers Protocol（NUM）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，NUM 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Numbers Protocol (NUM) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Numbers Protocol 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Numbers Protocol 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Numbers Protocol 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 NUM 2026–2027 年價格的預測。

關於 Numbers Protocol

NUM是一種運行在其自有專有區塊鏈上的數字資產。NUM的主要目的是在全球範圍內促進安全的點對點交易，並專注於隱私和去中心化。它採用獨特的共識機制和鏈設計來維護網絡的完整性和安全性。該資產的發行模型基於挖礦，並有一個有限的供應量以確保其稀缺性和價值。NUM的典型用途包括在線交易、匯款，以及作為價值儲存，特別是在當地貨幣不穩定的地區。其生態系統正在不斷擴大，開發人員正在創建新的應用程序和服務，這些都利用了NUM區塊鏈。

如何在台灣購買和投資 Numbers Protocol

準備好開始使用 Numbers Protocol 了嗎？在 MEXC 購買 NUM 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Numbers Protocol 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Numbers Protocol (NUM) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Numbers Protocol 將立即存入您的錢包。
Numbers Protocol (NUM) 購買教程

Numbers Protocol 能做什麼？

擁有 Numbers Protocol 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Numbers Protocol (NUM) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Numbers Protocol (NUM)

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Numbers Protocol資源

要更深入地瞭解 Numbers Protocol，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Numbers Protocol網站
區塊查詢

類別 :

Artificial Intelligence (AI)Avalanche L1BNB Chain Ecosystem

人們還問：關於Numbers Protocol的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:20:50 (UTC+8)

Numbers Protocol（NUM）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Numbers Protocol 的更多資訊

NUMUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 NUM。在 MEXC 上探索 NUMUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Numbers Protocol (NUM) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Numbers Protocol 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
NUM/USDT
NT$0.0610627
NT$0.0610627NT$0.0610627
-2.74%
34.40M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.4885448
NT$2.4885448NT$2.4885448

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utility token

UTILITY

NT$0.18999771
NT$0.18999771NT$0.18999771

+0.67%

Thinking Cat

Thinking Cat

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NT$0.4485391
NT$0.4485391NT$0.4485391

-27.30%

up

up

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NT$8.999555
NT$8.999555NT$8.999555

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DAPPOS

DAPPOS

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NT$9.3614554
NT$9.3614554NT$9.3614554

+5.21%

漲幅榜

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KiiChain

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KII

NT$2.4885448
NT$2.4885448NT$2.4885448

+309.68%

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NT$8.7111856
NT$8.7111856NT$8.7111856

+135.36%

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AKEDO

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NT$0.370036765
NT$0.370036765NT$0.370036765

+77.28%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3542708
NT$2.3542708NT$2.3542708

+35.79%

Heima

Heima

HEI

NT$5.000108
NT$5.000108NT$5.000108

+27.85%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

NUM 兌 TWD 計算器

數量

NUM
NUM
TWD
TWD

1 NUM = 0.0610627 TWD