Numbers Protocol 今日價格

Numbers Protocol (NUM) 今日實時價格為 NT$ 0.00191，過去 24 小時內變化了 2.79%。目前 NUM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00191 每 NUM。

Numbers Protocol 目前市值在 NT$ 1.72M 排名第 #1444，流通供應量為 901.27M NUM。過去 24 小時內，NUM 的交易價格在 NT$ 0.001859（低點）和 NT$ 0.002065（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 81.3034476382068974844，而歷史最低價為 NT$ 0.088583886527218648。

短期表現方面，NUM 在過去一小時內波動了 +0.84%，過去7 天內波動了 -12.99%。過去一天，總交易量達到 NT$ 66.63K。

Numbers Protocol（NUM）市場資訊

排名 No.1444 市值 NT$ 1.72MNT$ 1.72M NT$ 1.72M 成交量（24H） NT$ 66.63KNT$ 66.63K NT$ 66.63K 完全稀釋市值 NT$ 1.91MNT$ 1.91M NT$ 1.91M 流通量 901.27M 901.27M 901.27M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 911,335,317 911,335,317 911,335,317 流通率 90.12% 所屬公鏈 BSC

Numbers Protocol 的目前市值為 NT$ 1.72M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 66.63K。NUM 的流通量為 901.27M，總供應量是 911335317，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.91M。