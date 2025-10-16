McDonald s xStock 目前實時價格為 304.4 USD。跟蹤 MCDX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 MCDX 價格趨勢。McDonald s xStock 目前實時價格為 304.4 USD。跟蹤 MCDX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 MCDX 價格趨勢。

McDonald s xStock 圖標

McDonald s xStock實時價格 (MCDX)

1 MCDX 兌換為 USD 的實時價格：

$304.4
$304.4$304.4
-0.36%1D
USD
McDonald s xStock (MCDX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:40:25 (UTC+8)

McDonald s xStock（MCDX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 303.81
$ 303.81$ 303.81
24H最低價
$ 309.98
$ 309.98$ 309.98
24H最高價

$ 303.81
$ 303.81$ 303.81

$ 309.98
$ 309.98$ 309.98

$ 319.1120635657469
$ 319.1120635657469$ 319.1120635657469

$ 293.2122259186859
$ 293.2122259186859$ 293.2122259186859

-0.20%

-0.36%

-0.36%

-0.36%

McDonald s xStock（MCDX）目前實時價格為 $ 304.4。過去 24 小時內，MCDX 的交易價格在 $ 303.81$ 309.98 之間波動，市場活躍度顯著。MCDX 的歷史最高價為 $ 319.1120635657469，歷史最低價為 $ 293.2122259186859

從短期表現來看，MCDX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.20%，過去 24 小時內變動為 -0.36%，過去 7 天內累計變動為 -0.36%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

McDonald s xStock（MCDX）市場資訊

No.2293

$ 824.59K
$ 824.59K$ 824.59K

$ 68.65K
$ 68.65K$ 68.65K

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

2.71K
2.71K 2.71K

--
----

5,499.92445863
5,499.92445863 5,499.92445863

SOL

McDonald s xStock 的目前市值為 $ 824.59K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 68.65K。MCDX 的流通量為 2.71K，總供應量是 5499.92445863，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.67M

McDonald s xStock（MCDX）價格歷史 USD

跟蹤 McDonald s xStock 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -1.0998-0.36%
30天$ -0.71-0.24%
60天$ -5.36-1.74%
90天$ +2.81+0.93%
McDonald s xStock 今日價格變化

今天，MCDX 記錄了 $ -1.0998 (-0.36%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

McDonald s xStock 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.71 (-0.24%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

McDonald s xStock 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MCDX 的變化為 $ -5.36 (-1.74%)，從而更廣泛地了解其表現。

McDonald s xStock 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +2.81 (+0.93%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 McDonald s xStock（MCDX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 McDonald s xStock 價格歷史頁面

什麼是McDonald s xStock (MCDX)

麥當勞 xStock (MCDx) 是一種以 Solana SPL 和 ERC-20 代幣發行的追蹤憑證。 MCDx 追蹤麥當勞公司（標的）的價格。 MCDx 旨在為符合監管要求的加密貨幣市場參與者提供獲取麥當勞公司股票價格的途徑，同時保留區塊鏈技術的優勢。

McDonald s xStock在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 McDonald s xStock 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 MCDX 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 McDonald s xStock 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 McDonald s xStock 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

McDonald s xStock 價格預測 (USD)

McDonald s xStock（MCDX）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 McDonald s xStock（MCDX）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 McDonald s xStock 的長期和短期價格預測。

現在就查看 McDonald s xStock 價格預測

McDonald s xStock（MCDX）代幣經濟

了解 McDonald s xStock（MCDX）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 MCDX 代幣的完整經濟學

如何購買McDonald s xStock (MCDX)

正在尋找如何購買 McDonald s xStock？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買McDonald s xStock。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

MCDX 兌換為當地貨幣

McDonald s xStock資源

要更深入地瞭解 McDonald s xStock，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方McDonald s xStock網站
區塊查詢

人們還問：關於McDonald s xStock的其他問題

McDonald s xStock（MCDX）今日價格是多少？
MCDX 實時價格為 304.4 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 MCDX 兌 USD 的價格是多少？
目前 MCDX 兌 USD 的價格為 $ 304.4。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
McDonald s xStock 的市值是多少？
MCDX 的市值為 $ 824.59K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
MCDX 的流通供應量是多少？
MCDX 的流通供應量為 2.71K USD
MCDX 的歷史最高價（ATH）是多少？
MCDX 的歷史最高價是 319.1120635657469 USD
MCDX 的歷史最低價（ATL）是多少？
MCDX 的歷史最低價是 293.2122259186859 USD
MCDX 的交易量是多少？
MCDX 的 24 小時實時交易量為 $ 68.65K USD
MCDX 今年會漲嗎？
MCDX 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 MCDX 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:40:25 (UTC+8)

McDonald s xStock（MCDX）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

