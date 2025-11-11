麥當勞 xStock (MCDx) 是一種以 Solana SPL 和 ERC-20 代幣發行的追蹤憑證。 MCDx 追蹤麥當勞公司（標的）的價格。 MCDx 旨在為符合監管要求的加密貨幣市場參與者提供獲取麥當勞公司股票價格的途徑，同時保留區塊鏈技術的優勢。

麥當勞 xStock (MCDx) 是一種以 Solana SPL 和 ERC-20 代幣發行的追蹤憑證。 MCDx 追蹤麥當勞公司（標的）的價格。 MCDx 旨在為符合監管要求的加密貨幣市場參與者提供獲取麥當勞公司股票價格的途徑，同時保留區塊鏈技術的優勢。

現在您已經了解了 MCDX 代幣經濟模型的功能，趕快查看 MCDX 代幣的實時價格 吧！

目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。

已創建或將要創建的 MCDX 代幣的最大數量。

了解 McDonald s xStock（MCDX）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。

如何購買 MCDX 想將 McDonald s xStock（MCDX）添加到您的投資組合中嗎？MEXC 提供多種購買 MCDX 的方式，包括信用卡、銀行轉帳和點對點交易。無論您是新手還是專業用戶，MEXC 都能讓您輕鬆、安全地購買加密貨幣。 立即了解如何在 MEXC 上購買 MCDX！

McDonald s xStock（MCDX）價格歷史 分析 MCDX 的價格歷史有助於用戶了解過去的市場走勢、關鍵支撐/阻力位以及波動模式。無論是追蹤歷史最高價，還是識別趨勢，歷史數據都是價格預測和技術分析的重要組成部分。 立即查看 MCDX 的價格歷史！