Vidaio 今日價格

Vidaio (SN85) 今日實時價格為 NT$ 1.105，過去 24 小時內變化了 0.45%。目前 SN85 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.105 每 SN85。

Vidaio 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- SN85。過去 24 小時內，SN85 的交易價格在 NT$ 1.099（低點）和 NT$ 1.2（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，SN85 在過去一小時內波動了 -1.08%，過去7 天內波動了 -2.73%。過去一天，總交易量達到 NT$ 7.12K。

Vidaio（SN85）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 7.12KNT$ 7.12K NT$ 7.12K 完全稀釋市值 NT$ 23.21MNT$ 23.21M NT$ 23.21M 流通量 ---- -- 總供應量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 所屬公鏈 TAO

Vidaio 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 7.12K。SN85 的流通量為 --，總供應量是 21000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 23.21M。