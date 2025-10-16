McDonalds 目前實時價格為 306.1 USD。跟蹤 MCDON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 MCDON 價格趨勢。McDonalds 目前實時價格為 306.1 USD。跟蹤 MCDON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 MCDON 價格趨勢。

更多關於 MCDON

MCDON 價格資訊

MCDON 幣種官網

MCDON 代幣經濟

MCDON 價格預測

MCDON 價格歷史

MCDON 購買指南

MCDON 兌換法幣計算

MCDON 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

McDonalds 圖標

McDonalds實時價格 (MCDON)

1 MCDON 兌換為 USD 的實時價格：

$306.1
$306.1$306.1
-2.10%1D
USD
McDonalds (MCDON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:19:14 (UTC+8)

McDonalds（MCDON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 304.31
$ 304.31$ 304.31
24H最低價
$ 312.75
$ 312.75$ 312.75
24H最高價

$ 304.31
$ 304.31$ 304.31

$ 312.75
$ 312.75$ 312.75

$ 323.00794651626467
$ 323.00794651626467$ 323.00794651626467

$ 290.77283731780426
$ 290.77283731780426$ 290.77283731780426

-0.23%

-2.10%

-0.59%

-0.59%

McDonalds（MCDON）目前實時價格為 $ 306.1。過去 24 小時內，MCDON 的交易價格在 $ 304.31$ 312.75 之間波動，市場活躍度顯著。MCDON 的歷史最高價為 $ 323.00794651626467，歷史最低價為 $ 290.77283731780426

從短期表現來看，MCDON 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.23%，過去 24 小時內變動為 -2.10%，過去 7 天內累計變動為 -0.59%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

McDonalds（MCDON）市場資訊

No.1714

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

$ 58.67K
$ 58.67K$ 58.67K

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

8.76K
8.76K 8.76K

8,758.55379547
8,758.55379547 8,758.55379547

ETH

McDonalds 的目前市值為 $ 2.68M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 58.67K。MCDON 的流通量為 8.76K，總供應量是 8758.55379547，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.68M

McDonalds（MCDON）價格歷史 USD

跟蹤 McDonalds 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -6.566-2.10%
30天$ +3.63+1.20%
60天$ +26.1+9.32%
90天$ +26.1+9.32%
McDonalds 今日價格變化

今天，MCDON 記錄了 $ -6.566 (-2.10%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

McDonalds 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +3.63 (+1.20%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

McDonalds 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MCDON 的變化為 $ +26.1 (+9.32%)，從而更廣泛地了解其表現。

McDonalds 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +26.1 (+9.32%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 McDonalds（MCDON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 McDonalds 價格歷史頁面

什麼是McDonalds (MCDON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

McDonalds在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 McDonalds 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 MCDON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 McDonalds 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 McDonalds 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

McDonalds 價格預測 (USD)

McDonalds（MCDON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 McDonalds（MCDON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 McDonalds 的長期和短期價格預測。

現在就查看 McDonalds 價格預測

McDonalds（MCDON）代幣經濟

了解 McDonalds（MCDON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 MCDON 代幣的完整經濟學

如何購買McDonalds (MCDON)

正在尋找如何購買 McDonalds？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買McDonalds。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

MCDON 兌換為當地貨幣

1 McDonalds（MCDON）至 VND
8,055,021.5
1 McDonalds（MCDON）至 AUD
A$465.272
1 McDonalds（MCDON）至 GBP
226.514
1 McDonalds（MCDON）至 EUR
260.185
1 McDonalds（MCDON）至 USD
$306.1
1 McDonalds（MCDON）至 MYR
RM1,285.62
1 McDonalds（MCDON）至 TRY
12,828.651
1 McDonalds（MCDON）至 JPY
¥46,527.2
1 McDonalds（MCDON）至 ARS
ARS$456,863.433
1 McDonalds（MCDON）至 RUB
24,258.425
1 McDonalds（MCDON）至 INR
27,004.142
1 McDonalds（MCDON）至 IDR
Rp5,101,664.626
1 McDonalds（MCDON）至 PHP
18,007.863
1 McDonalds（MCDON）至 EGP
￡E.14,521.384
1 McDonalds（MCDON）至 BRL
R$1,640.696
1 McDonalds（MCDON）至 CAD
C$425.479
1 McDonalds（MCDON）至 BDT
37,451.335
1 McDonalds（MCDON）至 NGN
446,208.092
1 McDonalds（MCDON）至 COP
$1,186,431.356
1 McDonalds（MCDON）至 ZAR
R.5,264.92
1 McDonalds（MCDON）至 UAH
12,853.139
1 McDonalds（MCDON）至 TZS
T.Sh.755,800.693
1 McDonalds（MCDON）至 VES
Bs64,893.2
1 McDonalds（MCDON）至 CLP
$287,427.9
1 McDonalds（MCDON）至 PKR
Rs86,589.568
1 McDonalds（MCDON）至 KZT
164,568.543
1 McDonalds（MCDON）至 THB
฿10,000.287
1 McDonalds（MCDON）至 TWD
NT$9,391.148
1 McDonalds（MCDON）至 AED
د.إ1,123.387
1 McDonalds（MCDON）至 CHF
Fr241.819
1 McDonalds（MCDON）至 HKD
HK$2,375.336
1 McDonalds（MCDON）至 AMD
֏116,921.017
1 McDonalds（MCDON）至 MAD
.د.م2,819.181
1 McDonalds（MCDON）至 MXN
$5,629.179
1 McDonalds（MCDON）至 SAR
ريال1,147.875
1 McDonalds（MCDON）至 ETB
Br46,787.385
1 McDonalds（MCDON）至 KES
KSh39,545.059
1 McDonalds（MCDON）至 JOD
د.أ217.0249
1 McDonalds（MCDON）至 PLN
1,111.143
1 McDonalds（MCDON）至 RON
лв1,334.596
1 McDonalds（MCDON）至 SEK
kr2,865.096
1 McDonalds（MCDON）至 BGN
лв514.248
1 McDonalds（MCDON）至 HUF
Ft102,304.742
1 McDonalds（MCDON）至 CZK
6,388.307
1 McDonalds（MCDON）至 KWD
د.ك93.6666
1 McDonalds（MCDON）至 ILS
997.886
1 McDonalds（MCDON）至 BOB
Bs2,109.029
1 McDonalds（MCDON）至 AZN
520.37
1 McDonalds（MCDON）至 TJS
SM2,849.791
1 McDonalds（MCDON）至 GEL
829.531
1 McDonalds（MCDON）至 AOA
Kz279,031.577
1 McDonalds（MCDON）至 BHD
.د.ب115.3997
1 McDonalds（MCDON）至 BMD
$306.1
1 McDonalds（MCDON）至 DKK
kr1,962.101
1 McDonalds（MCDON）至 HNL
L8,029.003
1 McDonalds（MCDON）至 MUR
13,921.428
1 McDonalds（MCDON）至 NAD
$5,301.652
1 McDonalds（MCDON）至 NOK
kr3,057.939
1 McDonalds（MCDON）至 NZD
$529.553
1 McDonalds（MCDON）至 PAB
B/.306.1
1 McDonalds（MCDON）至 PGK
K1,303.986
1 McDonalds（MCDON）至 QAR
ر.ق1,114.204
1 McDonalds（MCDON）至 RSD
дин.30,802.843
1 McDonalds（MCDON）至 UZS
soʻm3,687,950.959
1 McDonalds（MCDON）至 ALL
L25,433.849
1 McDonalds（MCDON）至 ANG
ƒ547.919
1 McDonalds（MCDON）至 AWG
ƒ547.919
1 McDonalds（MCDON）至 BBD
$612.2
1 McDonalds（MCDON）至 BAM
KM514.248
1 McDonalds（MCDON）至 BIF
Fr900,240.1
1 McDonalds（MCDON）至 BND
$394.869
1 McDonalds（MCDON）至 BSD
$306.1
1 McDonalds（MCDON）至 JMD
$49,012.732
1 McDonalds（MCDON）至 KHR
1,229,315.966
1 McDonalds（MCDON）至 KMF
Fr129,786.4
1 McDonalds（MCDON）至 LAK
6,654,347.693
1 McDonalds（MCDON）至 LKR
රු92,812.581
1 McDonalds（MCDON）至 MDL
L5,215.944
1 McDonalds（MCDON）至 MGA
Ar1,378,827.45
1 McDonalds（MCDON）至 MOP
P2,445.739
1 McDonalds（MCDON）至 MVR
4,683.33
1 McDonalds（MCDON）至 MWK
MK529,583.61
1 McDonalds（MCDON）至 MZN
MT19,559.79
1 McDonalds（MCDON）至 NPR
रु42,912.159
1 McDonalds（MCDON）至 PYG
2,155,556.2
1 McDonalds（MCDON）至 RWF
Fr443,538.9
1 McDonalds（MCDON）至 SBD
$2,522.264
1 McDonalds（MCDON）至 SCR
4,242.546
1 McDonalds（MCDON）至 SRD
$12,161.353
1 McDonalds（MCDON）至 SVC
$2,672.253
1 McDonalds（MCDON）至 SZL
L5,301.652
1 McDonalds（MCDON）至 TMT
m1,074.411
1 McDonalds（MCDON）至 TND
د.ت898.0974
1 McDonalds（MCDON）至 TTD
$2,072.297
1 McDonalds（MCDON）至 UGX
Sh1,062,779.2
1 McDonalds（MCDON）至 XAF
Fr172,334.3
1 McDonalds（MCDON）至 XCD
$826.47
1 McDonalds（MCDON）至 XOF
Fr172,334.3
1 McDonalds（MCDON）至 XPF
Fr31,222.2
1 McDonalds（MCDON）至 BWP
P4,361.925
1 McDonalds（MCDON）至 BZD
$612.2
1 McDonalds（MCDON）至 CVE
$29,021.341
1 McDonalds（MCDON）至 DJF
Fr54,179.7
1 McDonalds（MCDON）至 DOP
$19,581.217
1 McDonalds（MCDON）至 DZD
د.ج39,786.878
1 McDonalds（MCDON）至 FJD
$700.969
1 McDonalds（MCDON）至 GNF
Fr2,661,539.5
1 McDonalds（MCDON）至 GTQ
Q2,338.604
1 McDonalds（MCDON）至 GYD
$63,941.229
1 McDonalds（MCDON）至 ISK
kr37,344.2

McDonalds資源

要更深入地瞭解 McDonalds，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方McDonalds網站
區塊查詢

人們還問：關於McDonalds的其他問題

McDonalds（MCDON）今日價格是多少？
MCDON 實時價格為 306.1 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 MCDON 兌 USD 的價格是多少？
目前 MCDON 兌 USD 的價格為 $ 306.1。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
McDonalds 的市值是多少？
MCDON 的市值為 $ 2.68M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
MCDON 的流通供應量是多少？
MCDON 的流通供應量為 8.76K USD
MCDON 的歷史最高價（ATH）是多少？
MCDON 的歷史最高價是 323.00794651626467 USD
MCDON 的歷史最低價（ATL）是多少？
MCDON 的歷史最低價是 290.77283731780426 USD
MCDON 的交易量是多少？
MCDON 的 24 小時實時交易量為 $ 58.67K USD
MCDON 今年會漲嗎？
MCDON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 MCDON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:19:14 (UTC+8)

McDonalds（MCDON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

MCDON 兌 USD 計算器

數量

MCDON
MCDON
USD
USD

1 MCDON = 306.1 USD

交易 MCDON

MCDON/USDT
$306.1
$306.1$306.1
-2.07%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,192.46
$115,192.46$115,192.46

+1.31%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,153.92
$4,153.92$4,153.92

+1.92%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04945
$0.04945$0.04945

+56.43%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.59
$199.59$199.59

+0.01%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5290
$5.5290$5.5290

-11.40%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,153.92
$4,153.92$4,153.92

+1.92%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,192.46
$115,192.46$115,192.46

+1.31%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.59
$199.59$199.59

+0.01%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6234
$2.6234$2.6234

-0.65%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20267
$0.20267$0.20267

-0.18%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2182
$0.2182$0.2182

+336.40%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.002136
$0.002136$0.002136

+113.60%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000012798
$0.000000000000000000012798$0.000000000000000000012798

+1,604.12%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2182
$0.2182$0.2182

+336.40%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04860
$0.04860$0.04860

+143.00%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000919
$0.0000000919$0.0000000919

+129.75%

Dogelink 圖標

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000010
$0.000000000000010$0.000000000000010

+100.00%