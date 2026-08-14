Limitless 今日價格

Limitless (LMTS) 今日實時價格為 NT$ 0.06172，過去 24 小時內變化了 0.81%。目前 LMTS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.06172 每 LMTS。

Limitless 目前市值在 NT$ 8.12M 排名第 #918，流通供應量為 131.60M LMTS。過去 24 小時內，LMTS 的交易價格在 NT$ 0.06153（低點）和 NT$ 0.06278（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 22.9389446275369972034，而歷史最低價為 NT$ 1.5284676211485407291。

短期表現方面，LMTS 在過去一小時內波動了 -0.55%，過去7 天內波動了 -7.32%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.34K。

Limitless（LMTS）市場資訊

排名 No.918 市值 NT$ 8.12MNT$ 8.12M NT$ 8.12M 成交量（24H） NT$ 55.34KNT$ 55.34K NT$ 55.34K 完全稀釋市值 NT$ 61.72MNT$ 61.72M NT$ 61.72M 流通量 131.60M 131.60M 131.60M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 13.15% 所屬公鏈 BASE

Limitless 的目前市值為 NT$ 8.12M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.34K。LMTS 的流通量為 131.60M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 61.72M。