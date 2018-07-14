IQ實時價格 (IQ)
IQ (IQ) 今日實時價格為 NT$ 0.0006128，過去 24 小時內變化了 0.47%。目前 IQ 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0006128 每 IQ。
IQ 目前市值在 NT$ 16.14M 排名第 #703，流通供應量為 26.33B IQ。過去 24 小時內，IQ 的交易價格在 NT$ 0.0006124（低點）和 NT$ 0.0006245（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2.4466736935824154337，而歷史最低價為 NT$ 0.01995198232045326。
短期表現方面，IQ 在過去一小時內波動了 -0.70%，過去7 天內波動了 -5.96%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.47K。
No.703
43.88%
2018-07-14 00:00:00
EOS
IQ 的目前市值為 NT$ 16.14M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.47K。IQ 的流通量為 26.33B，總供應量是 26331959476.929，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 36.77M。
-0.70%
-0.47%
-5.96%
-5.96%
跟蹤 IQ 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.000092514
|-0.47%
|30天
|NT$ -0.0001407
|-18.68%
|60天
|NT$ -0.000229
|-27.21%
|90天
|NT$ -0.0004782
|-43.84%
今天，IQ 記錄了 NT$ -0.000092514 (-0.47%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0001407 (-18.68%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，IQ 的變化為 NT$ -0.000229 (-27.21%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0004782 (-43.84%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 IQ 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 IQ 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|> 80
|超買區
|短線漲速過快，注意回落風險。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
IQ_USDT在4小時周期運行於7.257E-4附近。價格緊貼核心支撐位7.26E-4震盪。短期均線組呈現買入信號排列。長周期趨勢維持橫盤整理形態。當前價格位於S1與R1構成的核心波動區間內部，結構尚未出現明顯突破或破位跡象。 MACD指標錄得死叉狀態，快慢線向下發散，顯示空頭動能正在積聚。RSI處於中性區域，多空力量暫時平衡。KDJ與StochRSI數值反映短期超買後的修正需求。布林帶開口收窄，波動率呈現壓縮態勢，快慢指標出現分層現象。短期回調壓力與中期支撐力度相互抵消，動能分布較為分散。 上方近端阻力位位於R1價位7.36E-4，該位置距離現價約1.4%。遠端參考阻力為R2價位7.43E-4。下方近端支撐位位於S1價位7.19E-4，該位置距離現價約0.9%。遠端參考支撐為S2價位7.09E-4。關鍵支撐位7.26E-4構成即時多空分界線。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，IQ 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Everipedia (IQ) 是一個基於區塊鏈的百科全書，允許用戶以去中心化的方式創建、編輯和策劃內容。該平台利用 IQ 代幣來激勵內容創建和編輯，用戶可以通過他們的貢獻來獲得代幣。Everipedia 建立在 EOS 區塊鏈上，旨在實現對信息的訪問和分發的民主化，提供一種替代傳統、由中央控制的在線百科全書的選擇。該平台採用權益證明共識機制，IQ 代幣用於治理，允許持有者對各種協議決定進行投票。Everipedia 的目標是利用區塊鏈技術創建一個更包容且抵抗審查的知識庫。
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IQ 代幣是一種加密貨幣，致力於通過人工智慧和區塊鏈技術建設一個更智能的未來。IQ 代幣為一個知識生態系統提供動力，這個生態系統包括 IQ.wiki 等應用程式，IQ.wiki 是全球最大的加密貨幣和區塊鏈百科全書。IQ.wiki 結合了 AI 技術，用於總結維基文章。IQ 代幣是一種去中心化金融和治理代幣，通過 HiIQ 啟用了本地質押。該代幣由 BrainDAO 管理，BrainDAO 也包括其數字資產的財庫。
要更深入地瞭解 IQ，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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