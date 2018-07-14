IQ 今日價格

IQ (IQ) 今日實時價格為 NT$ 0.0006128，過去 24 小時內變化了 0.47%。目前 IQ 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0006128 每 IQ。

IQ 目前市值在 NT$ 16.14M 排名第 #703，流通供應量為 26.33B IQ。過去 24 小時內，IQ 的交易價格在 NT$ 0.0006124（低點）和 NT$ 0.0006245（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2.4466736935824154337，而歷史最低價為 NT$ 0.01995198232045326。

短期表現方面，IQ 在過去一小時內波動了 -0.70%，過去7 天內波動了 -5.96%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.47K。

IQ（IQ）市場資訊

排名 No.703 市值 NT$ 16.14MNT$ 16.14M NT$ 16.14M 成交量（24H） NT$ 56.47KNT$ 56.47K NT$ 56.47K 完全稀釋市值 NT$ 36.77MNT$ 36.77M NT$ 36.77M 流通量 26.33B 26.33B 26.33B 最大供應量 60,000,000,000 60,000,000,000 60,000,000,000 總供應量 26,331,959,476.929 26,331,959,476.929 26,331,959,476.929 流通率 43.88% 發行日期 2018-07-14 00:00:00 所屬公鏈 EOS

IQ 的目前市值為 NT$ 16.14M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.47K。IQ 的流通量為 26.33B，總供應量是 26331959476.929，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 36.77M。