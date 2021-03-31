Illuvium (ILV) 今日技術分析 Illuvium 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 ILV 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Illuvium 分析的信息。 註 冊

Illuvium (ILV) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $3.276 -- +7.94% +6.84% -29.22%

Illuvium 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Illuvium 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 8 中立 1 買入 17 移動平均線 : 強烈買入 賣出 0 中立 0 買入 14 技術指標 : 賣出 賣出 8 中立 1 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 3.3423 3.3416 R2 3.3416 3.3412 R1 3.3413 3.341 PP 3.3406 3.3406 S1 3.3403 3.3402 S2 3.3396 3.34 S3 3.3393 3.3396

Illuvium 市場信號 目前淨掛單量 -0.42M $1.90 M $2.32 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.03M 3 日主動買入 $0.24 M 3 日主動賣出 $0.21 M 7 日主動買賣差額 0.02M 7 日主動買入 $0.27 M 7 日主動賣出 $0.25 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Illuvium資金流向 淨流入 ILVUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.15 M 3.10 2026-08-14 $0.07 M 2.92 2026-08-13 $0.00 M 2.87 2026-08-12 $0.01 M 2.91 2026-08-11 -$0.06 M 2.91 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Illuvium (ILV) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Illuvium 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 ILV / USDT $3.279 $3.279 $3.279 +12.56% 22.56K (USDT) 去交易 ILV / USDC $3.275 $3.275 $3.275 +12.38% 19.95K (USDT) 去交易