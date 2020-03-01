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HIVE 目前實時價格為 0.03896 TWD。HIVE 市值為 21,594,850.97871672 TWD。追蹤台灣的 HIVE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！HIVE 目前實時價格為 0.03896 TWD。HIVE 市值為 21,594,850.97871672 TWD。追蹤台灣的 HIVE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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HIVE實時價格 (HIVE)

1 HIVE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.2423542
NT$1.2423542NT$1.2423542
-1.71%1D
TWD
HIVE (HIVE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:59:52 (UTC+8)

HIVE 今日價格

HIVE (HIVE) 今日實時價格為 NT$ 0.03896，過去 24 小時內變化了 1.71%。目前 HIVE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03896 每 HIVE。

HIVE 目前市值在 NT$ 21.59M 排名第 #615，流通供應量為 554.28M HIVE。過去 24 小時內，HIVE 的交易價格在 NT$ 0.03858（低點）和 NT$ 0.04023（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 109.2828780238518707106，而歷史最低價為 NT$ 1.4552033965597926417

短期表現方面，HIVE 在過去一小時內波動了 +0.74%，過去7 天內波動了 -5.92%。過去一天，總交易量達到 NT$ 73.60K

HIVE（HIVE）市場資訊

No.615

NT$ 21.59M
NT$ 21.59MNT$ 21.59M

NT$ 73.60K
NT$ 73.60KNT$ 73.60K

NT$ 21.59M
NT$ 21.59MNT$ 21.59M

554.28M
554.28M 554.28M

--
----

554,282,622.657
554,282,622.657 554,282,622.657

2020-03-01 00:00:00

HIVE

HIVE 的目前市值為 NT$ 21.59M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 73.60K。HIVE 的流通量為 554.28M，總供應量是 554282622.657，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 21.59M

HIVE 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.03858
NT$ 0.03858NT$ 0.03858
24H最低價
NT$ 0.04023
NT$ 0.04023NT$ 0.04023
24H最高價

NT$ 0.03858
NT$ 0.03858NT$ 0.03858

NT$ 0.04023
NT$ 0.04023NT$ 0.04023

NT$ 109.2828780238518707106
NT$ 109.2828780238518707106NT$ 109.2828780238518707106

NT$ 1.4552033965597926417
NT$ 1.4552033965597926417NT$ 1.4552033965597926417

+0.74%

-1.71%

-5.92%

-5.92%

HIVE（HIVE）價格歷史 TWD

跟蹤 HIVE 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0216139-1.71%
30天NT$ -0.01061-21.41%
60天NT$ -0.01284-24.79%
90天NT$ -0.02137-35.43%
HIVE 今日價格變化

今天，HIVE 記錄了 NT$ -0.0216139 (-1.71%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

HIVE 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.01061 (-21.41%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

HIVE 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，HIVE 的變化為 NT$ -0.01284 (-24.79%)，從而更廣泛地了解其表現。

HIVE 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.02137 (-35.43%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 HIVE（HIVE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 HIVE 價格歷史頁面

HIVE 分析

本分析利用人工智慧模型評估 HIVE 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

HIVE 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 HIVE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

HIVE_USDT在4小時周期運行於0.03872價格位。價格位於S2樞紐點0.03902下方。中央軸心0.03943構成上方結構參考。均線組呈現多頭排列狀態。MACD指標錄得死叉信號。RSI處於中性區間震盪。快慢線指標出現方向分層。波動率維持當前水平。動能分布呈現分散特徵。近端阻力位位於0.03902。該價格距離現價0.00030。次級阻力位設於0.03916。該價格距離現價0.00044。遠端參考位位於0.03943。該價格距離現價0.00071。下方支撐需觀察前低位置。關鍵價格間距緊密。市場處於窄幅整理階段。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 HIVE 的價格？

HIVE 加密貨幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 比特幣挖礦利潤率——HIVE 運營著挖礦設施，因此比特幣價格會直接影響其營收。
2. 加密貨幣市場情緒——更廣泛的加密市場趨勢會影響投資者的興趣。
3. 挖礦難度調整——難度升高會降低挖礦的盈利能力。
4. 能源成本——電力支出對挖礦利潤率有顯著影響。
5. 監管變化——政府對加密挖礦的政策會影響其運營。
6. 公司財報報告——季度業績會影響投資者信心。
7. 哈希率容量——挖礦業務的擴張能夠提升估值。
8. 機構採納——企業對加密貨幣的投資會推動需求。
9. 市場波動——加密貨幣價格的波動會影響挖礦股的相關性。

為什麼人們想知道 HIVE 今天的價格？

人們希望了解今日HIVE的價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。交易者需要即時價格，以便在最佳時機進行買賣；投資人則會追蹤每日表現，以評估持有資產的價值並做出策略性調整。

HIVE 的價格預測

HIVE（HIVE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，HIVE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
HIVE (HIVE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，HIVE 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 HIVE 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 HIVE 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 HIVE 2026–2027 年價格的預測。

關於 HIVE

HIVE是一個基於區塊鏈的社交媒體平台，獎勵用戶創建和策劃內容。它運行在一個委託權益證明（DPoS）共識機制上，並設計來支持各種去中心化應用程序（dApps）。HIVE的主要用途是作為Hive區塊鏈上的內容創作者和策劃者的獎勵代幣，但它也充當治理代幣，允許持有者對提案進行投票並影響平台的發展方向。HIVE的供應是通脹的，新的代幣被創建並分發給內容創作者，策劃者和持股者。Hive區塊鏈以其速度和可擴展性而聞名，使其成為社交和交易應用的理想平台。

如何在台灣購買和投資 HIVE

準備好開始使用 HIVE 了嗎？在 MEXC 購買 HIVE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 HIVE 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 HIVE (HIVE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，HIVE 將立即存入您的錢包。
HIVE (HIVE) 購買教程

HIVE 能做什麼？

擁有 HIVE 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 HIVE (HIVE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是HIVE (HIVE)

Hive是一個基於石墨烯的社交區塊鏈，於2020年3月推出，其核心思想是去中心化。 Hive的主要賣點是其真正的去中心化，速度和可伸縮性。其他值得注意的功能包括它具有市場上最低的用戶採用入門門檻，延時安全性，集成令牌分配以及即將推出的Smart Media Token集成。對於從開源開發到社交遊戲等廣泛領域的各種創新專案而言，它是理想的建築場所。 Hive旨在成為dApp開發的首選區塊鏈。

HIVE資源

要更深入地瞭解 HIVE，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方HIVE網站
區塊查詢

類別 :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)BagsApp Ecosystem

人們還問：關於HIVE的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:59:52 (UTC+8)

HIVE（HIVE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 HIVE 的更多資訊

HIVEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 HIVE。在 MEXC 上探索 HIVEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 HIVE (HIVE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 HIVE 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
HIVE/USDT
NT$1.2423542
NT$1.2423542NT$1.2423542
-1.69%
1.87M (USDT)
HIVE/USDC
NT$1.2413951
NT$1.2413951NT$1.2413951
-1.47%
1.39M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8312632
NT$2.8312632NT$2.8312632

+366.10%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18206915
NT$0.18206915NT$0.18206915

-3.52%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.457171
NT$0.457171NT$0.457171

-25.90%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.034722
NT$9.034722NT$9.034722

+21.49%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4496926
NT$9.4496926NT$9.4496926

+6.20%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8312632
NT$2.8312632NT$2.8312632

+366.10%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.1274134
NT$8.1274134NT$8.1274134

+119.59%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.37158731
NT$0.37158731NT$0.37158731

+78.02%

Cap

Cap

CAP

NT$2.2804201
NT$2.2804201NT$2.2804201

+31.53%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0451857
NT$5.0451857NT$5.0451857

+29.00%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

HIVE 兌 TWD 計算器

數量

HIVE
HIVE
TWD
TWD

1 HIVE = 1.2455512 TWD