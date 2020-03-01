HIVE 今日價格

HIVE (HIVE) 今日實時價格為 NT$ 0.03896，過去 24 小時內變化了 1.71%。目前 HIVE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03896 每 HIVE。

HIVE 目前市值在 NT$ 21.59M 排名第 #615，流通供應量為 554.28M HIVE。過去 24 小時內，HIVE 的交易價格在 NT$ 0.03858（低點）和 NT$ 0.04023（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 109.2828780238518707106，而歷史最低價為 NT$ 1.4552033965597926417。

短期表現方面，HIVE 在過去一小時內波動了 +0.74%，過去7 天內波動了 -5.92%。過去一天，總交易量達到 NT$ 73.60K。

HIVE（HIVE）市場資訊

排名 No.615 市值 NT$ 21.59MNT$ 21.59M NT$ 21.59M 成交量（24H） NT$ 73.60KNT$ 73.60K NT$ 73.60K 完全稀釋市值 NT$ 21.59MNT$ 21.59M NT$ 21.59M 流通量 554.28M 554.28M 554.28M 最大供應量 ---- -- 總供應量 554,282,622.657 554,282,622.657 554,282,622.657 發行日期 2020-03-01 00:00:00 所屬公鏈 HIVE

HIVE 的目前市值為 NT$ 21.59M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 73.60K。HIVE 的流通量為 554.28M，總供應量是 554282622.657，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 21.59M。