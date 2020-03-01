HIVE實時價格 (HIVE)
HIVE (HIVE) 今日實時價格為 NT$ 0.03896，過去 24 小時內變化了 1.71%。目前 HIVE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03896 每 HIVE。
HIVE 目前市值在 NT$ 21.59M 排名第 #615，流通供應量為 554.28M HIVE。過去 24 小時內，HIVE 的交易價格在 NT$ 0.03858（低點）和 NT$ 0.04023（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 109.2828780238518707106，而歷史最低價為 NT$ 1.4552033965597926417。
短期表現方面，HIVE 在過去一小時內波動了 +0.74%，過去7 天內波動了 -5.92%。過去一天，總交易量達到 NT$ 73.60K。
No.615
2020-03-01 00:00:00
HIVE
HIVE 的目前市值為 NT$ 21.59M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 73.60K。HIVE 的流通量為 554.28M，總供應量是 554282622.657，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 21.59M。
+0.74%
-1.71%
-5.92%
-5.92%
跟蹤 HIVE 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0216139
|-1.71%
|30天
|NT$ -0.01061
|-21.41%
|60天
|NT$ -0.01284
|-24.79%
|90天
|NT$ -0.02137
|-35.43%
今天，HIVE 記錄了 NT$ -0.0216139 (-1.71%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.01061 (-21.41%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，HIVE 的變化為 NT$ -0.01284 (-24.79%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.02137 (-35.43%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 HIVE 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 HIVE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|現價＜S2
|位於 S2 下方
|比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|價格 < 下軌
|觸及或突破下軌
|進入「便宜」區，波動放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
HIVE_USDT在4小時周期運行於0.03872價格位。價格位於S2樞紐點0.03902下方。中央軸心0.03943構成上方結構參考。均線組呈現多頭排列狀態。MACD指標錄得死叉信號。RSI處於中性區間震盪。快慢線指標出現方向分層。波動率維持當前水平。動能分布呈現分散特徵。近端阻力位位於0.03902。該價格距離現價0.00030。次級阻力位設於0.03916。該價格距離現價0.00044。遠端參考位位於0.03943。該價格距離現價0.00071。下方支撐需觀察前低位置。關鍵價格間距緊密。市場處於窄幅整理階段。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，HIVE 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
HIVE是一個基於區塊鏈的社交媒體平台，獎勵用戶創建和策劃內容。它運行在一個委託權益證明（DPoS）共識機制上，並設計來支持各種去中心化應用程序（dApps）。HIVE的主要用途是作為Hive區塊鏈上的內容創作者和策劃者的獎勵代幣，但它也充當治理代幣，允許持有者對提案進行投票並影響平台的發展方向。HIVE的供應是通脹的，新的代幣被創建並分發給內容創作者，策劃者和持股者。Hive區塊鏈以其速度和可擴展性而聞名，使其成為社交和交易應用的理想平台。
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Hive是一個基於石墨烯的社交區塊鏈，於2020年3月推出，其核心思想是去中心化。 Hive的主要賣點是其真正的去中心化，速度和可伸縮性。其他值得注意的功能包括它具有市場上最低的用戶採用入門門檻，延時安全性，集成令牌分配以及即將推出的Smart Media Token集成。對於從開源開發到社交遊戲等廣泛領域的各種創新專案而言，它是理想的建築場所。 Hive旨在成為dApp開發的首選區塊鏈。
要更深入地瞭解 HIVE，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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