Hive是一個基於石墨烯的社交區塊鏈，於2020年3月推出，其核心思想是去中心化。 Hive的主要賣點是其真正的去中心化，速度和可伸縮性。其他值得注意的功能包括它具有市場上最低的用戶採用入門門檻，延時安全性，集成令牌分配以及即將推出的Smart Media Token集成。對於從開源開發到社交遊戲等廣泛領域的各種創新專案而言，它是理想的建築場所。 Hive旨在成為dApp開發的首選區塊鏈。