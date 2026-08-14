Humans.ai 今日價格

Humans.ai (HEART) 今日實時價格為 NT$ 0.0001906，過去 24 小時內變化了 15.81%。目前 HEART 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0001906 每 HEART。

Humans.ai 目前市值在 NT$ 1.49M 排名第 #1300，流通供應量為 7.80B HEART。過去 24 小時內，HEART 的交易價格在 NT$ 0.0001729（低點）和 NT$ 0.0002271（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 7.115389268934726724，而歷史最低價為 NT$ 0.0116745523163548191。

短期表現方面，HEART 在過去一小時內波動了 -0.58%，過去7 天內波動了 -11.31%。過去一天，總交易量達到 NT$ 37.92K。

Humans.ai（HEART）市場資訊

排名 No.1300 市值 NT$ 1.49MNT$ 1.49M NT$ 1.49M 成交量（24H） NT$ 37.92KNT$ 37.92K NT$ 37.92K 完全稀釋市值 NT$ 1.49MNT$ 1.49M NT$ 1.49M 流通量 7.80B 7.80B 7.80B 最大供應量 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 總供應量 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 流通率 100.00% 所屬公鏈 ETH

Humans.ai 的目前市值為 NT$ 1.49M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 37.92K。HEART 的流通量為 7.80B，總供應量是 7800000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.49M。