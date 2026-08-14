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Humans.ai 目前實時價格為 0.0001906 TWD。HEART 市值為 1,486,680 TWD。追蹤台灣的 HEART 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Humans.ai 目前實時價格為 0.0001906 TWD。HEART 市值為 1,486,680 TWD。追蹤台灣的 HEART 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Humans.ai實時價格 (HEART)

1 HEART 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.006093482
NT$0.006093482NT$0.006093482
-15.81%1D
TWD
Humans.ai (HEART) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:59:23 (UTC+8)

Humans.ai 今日價格

Humans.ai (HEART) 今日實時價格為 NT$ 0.0001906，過去 24 小時內變化了 15.81%。目前 HEART 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0001906 每 HEART。

Humans.ai 目前市值在 NT$ 1.49M 排名第 #1300，流通供應量為 7.80B HEART。過去 24 小時內，HEART 的交易價格在 NT$ 0.0001729（低點）和 NT$ 0.0002271（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 7.115389268934726724，而歷史最低價為 NT$ 0.0116745523163548191

短期表現方面，HEART 在過去一小時內波動了 -0.58%，過去7 天內波動了 -11.31%。過去一天，總交易量達到 NT$ 37.92K

Humans.ai（HEART）市場資訊

No.1300

NT$ 1.49M
NT$ 1.49MNT$ 1.49M

NT$ 37.92K
NT$ 37.92KNT$ 37.92K

NT$ 1.49M
NT$ 1.49MNT$ 1.49M

7.80B
7.80B 7.80B

7,800,000,000
7,800,000,000 7,800,000,000

7,800,000,000
7,800,000,000 7,800,000,000

100.00%

ETH

Humans.ai 的目前市值為 NT$ 1.49M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 37.92K。HEART 的流通量為 7.80B，總供應量是 7800000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.49M

Humans.ai 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0001729
NT$ 0.0001729NT$ 0.0001729
24H最低價
NT$ 0.0002271
NT$ 0.0002271NT$ 0.0002271
24H最高價

NT$ 0.0001729
NT$ 0.0001729NT$ 0.0001729

NT$ 0.0002271
NT$ 0.0002271NT$ 0.0002271

NT$ 7.115389268934726724
NT$ 7.115389268934726724NT$ 7.115389268934726724

NT$ 0.0116745523163548191
NT$ 0.0116745523163548191NT$ 0.0116745523163548191

-0.58%

-15.80%

-11.31%

-11.31%

Humans.ai（HEART）價格歷史 TWD

跟蹤 Humans.ai 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.001144292-15.80%
30天NT$ -0.0001593-45.53%
60天NT$ -0.0003581-65.27%
90天NT$ -0.0006693-77.84%
Humans.ai 今日價格變化

今天，HEART 記錄了 NT$ -0.001144292 (-15.80%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Humans.ai 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0001593 (-45.53%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Humans.ai 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，HEART 的變化為 NT$ -0.0003581 (-65.27%)，從而更廣泛地了解其表現。

Humans.ai 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0006693 (-77.84%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Humans.ai（HEART）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Humans.ai 價格歷史頁面

Humans.ai 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Humans.ai 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Humans.ai 的價格？

HEART代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. Humans.ai生態系統的平台採用率與用戶增長情況
2. 人工智慧技術的發展進展與合作夥伴關係
3. 代幣的實用性與質押獎勵
4. 市場對以人工智慧為核心的加密貨幣的投資情緒
5. 整體加密貨幣市場趨勢以及與比特幣的相關性
6. 交易所上的交易量與流動性
7. 影響人工智慧或加密貨幣領域的監管消息
8. 團隊公告與路線圖進展
9. 其他人工智慧區塊鏈專案的競爭狀況
10. 影響風險資產的宏觀經濟因素

為什麼人們想知道 Humans.ai 今天的價格？

人們希望了解 Humans.ai (HEART) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、掌握市場進出時機、追蹤投資績效，以及評估市場情緒。即時價格數據有助於交易者把握波動與機會。

Humans.ai 的價格預測

Humans.ai（HEART）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，HEART 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Humans.ai (HEART) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Humans.ai 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Humans.ai 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Humans.ai 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 HEART 2026–2027 年價格的預測。

關於 Humans.ai

HEART是一種在區塊鏈生態系統內運作的數位資產。它旨在促進以醫療保健業為重點的點對點交易。HEART的主要目的是使醫療提供者和病人之間的交易更加安全、透明和高效，從而提高整個醫療系統的效率。它使用權益證明共識機制，確保所有參與者都有公平的機會創建新的區塊。HEART代幣的供應量是固定的，提供了一種可預測和透明的發行模式。該資產通常在HEART生態系統內用於各種交易，包括支付醫療服務費用和激勵參與健康相關活動。

如何在台灣購買和投資 Humans.ai

準備好開始使用 Humans.ai 了嗎？在 MEXC 購買 HEART 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Humans.ai 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Humans.ai (HEART) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Humans.ai 將立即存入您的錢包。
Humans.ai (HEART) 購買教程

Humans.ai 能做什麼？

擁有 Humans.ai 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Humans.ai (HEART) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Humans.ai (HEART)

Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term.

Humans.ai資源

要更深入地瞭解 Humans.ai，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Humans.ai網站
區塊查詢

類別 :

AI Agent LaunchpadAI AgentsArtificial Intelligence (AI)

人們還問：關於Humans.ai的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:59:23 (UTC+8)

Humans.ai（HEART）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Humans.ai 的更多資訊

HEARTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 HEART。在 MEXC 上探索 HEARTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Humans.ai (HEART) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Humans.ai 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
HEART/USDT
NT$0.006109467
NT$0.006109467NT$0.006109467
-15.59%
197.13M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8533225
NT$2.8533225NT$2.8533225

+369.73%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18213309
NT$0.18213309NT$0.18213309

-3.48%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4558922
NT$0.4558922NT$0.4558922

-26.11%

up

up

UPROBINHOOD

NT$8.996358
NT$8.996358NT$8.996358

+20.98%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4135665
NT$9.4135665NT$9.4135665

+5.80%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8533225
NT$2.8533225NT$2.8533225

+369.73%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$7.9656452
NT$7.9656452NT$7.9656452

+115.21%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.369976022
NT$0.369976022NT$0.369976022

+77.25%

Cap

Cap

CAP

NT$2.2567623
NT$2.2567623NT$2.2567623

+30.16%

Heima

Heima

HEI

NT$5.05126
NT$5.05126NT$5.05126

+29.15%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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HEART
HEART
TWD
TWD

1 HEART = 0.006093482 TWD