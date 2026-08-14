Fruits 今日價格

Fruits (FRTS) 今日實時價格為 NT$ 0.000006764，過去 24 小時內變化了 4.75%。目前 FRTS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.000006764 每 FRTS。

Fruits 目前市值在 NT$ 142.50K 排名第 #2557，流通供應量為 21.07B FRTS。過去 24 小時內，FRTS 的交易價格在 NT$ 0.000006749（低點）和 NT$ 0.000007175（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 77.0249877384449957535，而歷史最低價為 NT$ 0.000001216604787984。

短期表現方面，FRTS 在過去一小時內波動了 -0.31%，過去7 天內波動了 +3.14%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.48K。

Fruits（FRTS）市場資訊

排名 No.2557 市值 NT$ 142.50KNT$ 142.50K NT$ 142.50K 成交量（24H） NT$ 55.48KNT$ 55.48K NT$ 55.48K 完全稀釋市值 NT$ 676.40KNT$ 676.40K NT$ 676.40K 流通量 21.07B 21.07B 21.07B 總供應量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 所屬公鏈 FRTS

Fruits 的目前市值為 NT$ 142.50K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.48K。FRTS 的流通量為 21.07B，總供應量是 100000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 676.40K。