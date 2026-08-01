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Harvest Finance 目前實時價格為 5.224 TWD。FARM 市值為 3,511,486.346524712 TWD。追蹤台灣的 FARM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Harvest Finance 目前實時價格為 5.224 TWD。FARM 市值為 3,511,486.346524712 TWD。追蹤台灣的 FARM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Harvest Finance 圖標

Harvest Finance實時價格 (FARM)

1 FARM 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$167.11576
NT$167.11576NT$167.11576
-0.19%1D
TWD
Harvest Finance (FARM) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:23:01 (UTC+8)

Harvest Finance 今日價格

Harvest Finance (FARM) 今日實時價格為 NT$ 5.224，過去 24 小時內變化了 0.19%。目前 FARM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 5.224 每 FARM。

Harvest Finance 目前市值在 NT$ 3.51M 排名第 #1339，流通供應量為 672.18K FARM。過去 24 小時內，FARM 的交易價格在 NT$ 4.842（低點）和 NT$ 5.377（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 21,116.90177293788，而歷史最低價為 NT$ 155.97205277472000798

短期表現方面，FARM 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 +0.38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.62K

Harvest Finance（FARM）市場資訊

No.1339

NT$ 3.51M
NT$ 3.51MNT$ 3.51M

NT$ 69.62K
NT$ 69.62KNT$ 69.62K

NT$ 3.61M
NT$ 3.61MNT$ 3.61M

672.18K
672.18K 672.18K

690,420
690,420 690,420

ETH

Harvest Finance 的目前市值為 NT$ 3.51M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.62K。FARM 的流通量為 672.18K，總供應量是 690420，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.61M

Harvest Finance 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 4.842
NT$ 4.842NT$ 4.842
24H最低價
NT$ 5.377
NT$ 5.377NT$ 5.377
24H最高價

NT$ 4.842
NT$ 4.842NT$ 4.842

NT$ 5.377
NT$ 5.377NT$ 5.377

NT$ 21,116.90177293788
NT$ 21,116.90177293788NT$ 21,116.90177293788

NT$ 155.97205277472000798
NT$ 155.97205277472000798NT$ 155.97205277472000798

+0.11%

-0.19%

+0.38%

+0.38%

Harvest Finance（FARM）價格歷史 TWD

跟蹤 Harvest Finance 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.31812-0.19%
30天NT$ -0.081-1.53%
60天NT$ -0.838-13.83%
90天NT$ -3.726-41.64%
Harvest Finance 今日價格變化

今天，FARM 記錄了 NT$ -0.31812 (-0.19%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Harvest Finance 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.081 (-1.53%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Harvest Finance 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，FARM 的變化為 NT$ -0.838 (-13.83%)，從而更廣泛地了解其表現。

Harvest Finance 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -3.726 (-41.64%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Harvest Finance（FARM）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Harvest Finance 價格歷史頁面

Harvest Finance 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Harvest Finance 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Harvest Finance 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 FARM 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 72% | 看跌 28%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

**市場結構** FARM_USDT 4小時圖現價為6.95 USDT，位於支撐位7.6633下方0.71 USDT處。MA與EMA全周期組合共錄得14項買入信號，無相對應的賣出信號。價格目前處於多頭指標體系中的回撤位置。 **動能狀態** MACD呈現金叉結構。RSI已進入超賣區間。快慢動能指標出現分層現象，短期動能有所回落，但趨勢指標仍維持同向排列。 **關鍵價位** 上方阻力位R1為7.9666（較現價高+14.6%），R2為8.4233（較現價高+21.2%）。下方支撐位S1為7.2066（較現價低+3.7%），S2為6.9033（較現價低-0.7%）。近端價位S2與S1構成當前區間邊界。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Harvest Finance 的價格？

FARM代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. Harvest Finance協議中的總鎖倉價值（TVL）——通常而言，更高的TVL會對價格形成支撐。
2. DeFi市場的情緒以及整體加密貨幣市場的趨勢。
3. 平台上的收益農場需求與所提供的年化收益率（APY）。
4. 代幣供應的動態及質押獎勵的分配情況。
5. 協議更新、新功能的推出以及合作夥伴關係的公告。
6. 其他收益聚合平台的競爭狀況。
7. 影響DeFi領域的監管相關新聞。
8. 交易所上的交易量與流動性。
9. 社區採用度與用戶增長指標。

為什麼人們想知道 Harvest Finance 今天的價格？

人們希望了解今日的 FARM 僅價，主要有以下幾個原因：進行積極的交易決策、管理投資組合，以及把握投資時機。作為一項 DeFi 收益農場代幣，FARM 的價格會影響質押獎勵與農場策略。交易者會每日關注價格走勢，以尋找進場或離場的時機；而投資者則會將其表現與其他加密貨幣及傳統資產進行對比，以評估投資績效。

Harvest Finance 的價格預測

Harvest Finance（FARM）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，FARM 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Harvest Finance (FARM) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Harvest Finance 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Harvest Finance 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Harvest Finance 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 FARM 2026–2027 年價格的預測。

關於 Harvest Finance

Harvest Finance (FARM) 是一種去中心化金融（DeFi）協議，旨在自動化收益農業的過程。該協議建立在以太坊區塊鏈上，允許用戶將加密貨幣存入其流動性池，並獲得 FARM 代幣作為回報，這些代幣可以進一步質押以獲得更多獎勵。該協議利用智能合約自動將用戶的資金在不同的 DeFi 平台之間移動，以最大化回報。作為治理代幣，FARM 還賦予持有者投票權，以對與協議的發展和未來方向相關的各種提議進行投票。FARM 代幣的供應量上限為 690,420，新的代幣作為流動性提供者的獎勵而發行。

如何在台灣購買和投資 Harvest Finance

準備好開始使用 Harvest Finance 了嗎？在 MEXC 購買 FARM 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Harvest Finance 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Harvest Finance (FARM) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Harvest Finance 將立即存入您的錢包。
Harvest Finance (FARM) 購買教程

Harvest Finance 能做什麼？

擁有 Harvest Finance 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Harvest Finance (FARM) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Harvest Finance (FARM)

Harvest自動種植最新DeFi協議提供的最高產量物，並使用最新的耕作技術優化產量。豐收FARM是Harvest的治理幣。FARM所有者就FARM經營資金的提議進行投票。FARM所有者從Harvest作業中獲得5%的費用。

Harvest Finance資源

要更深入地瞭解 Harvest Finance，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Harvest Finance網站
區塊查詢

類別 :

AI MemeBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

人們還問：關於Harvest Finance的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:23:01 (UTC+8)

Harvest Finance（FARM）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Harvest Finance 的更多資訊

FARMUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 FARM。在 MEXC 上探索 FARMUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Harvest Finance (FARM) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Harvest Finance 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
FARM/USDT
NT$167.01979
NT$167.01979NT$167.01979
-0.22%
13.81K (USDT)

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USDCoin

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5777542
NT$2.5777542NT$2.5777542

+324.10%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.16650795
NT$0.16650795NT$0.16650795

+4.68%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.435064
NT$0.435064NT$0.435064

-12.31%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10.726247
NT$10.726247NT$10.726247

+9.57%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.075563
NT$9.075563NT$9.075563

-0.56%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5777542
NT$2.5777542NT$2.5777542

+324.10%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.0348691
NT$0.0348691NT$0.0348691

+81.66%

Cap

Cap

CAP

NT$2.1513275
NT$2.1513275NT$2.1513275

+12.30%

Talus

Talus

US

NT$0.5102405
NT$0.5102405NT$0.5102405

+13.04%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.2972537
NT$9.2972537NT$9.2972537

+4.82%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

FARM 兌 TWD 計算器

數量

FARM
FARM
TWD
TWD

1 FARM = 167.11576 TWD