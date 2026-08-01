Harvest Finance實時價格 (FARM)
Harvest Finance (FARM) 今日實時價格為 NT$ 5.224，過去 24 小時內變化了 0.19%。目前 FARM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 5.224 每 FARM。
Harvest Finance 目前市值在 NT$ 3.51M 排名第 #1339，流通供應量為 672.18K FARM。過去 24 小時內，FARM 的交易價格在 NT$ 4.842（低點）和 NT$ 5.377（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 21,116.90177293788，而歷史最低價為 NT$ 155.97205277472000798。
短期表現方面，FARM 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 +0.38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.62K。
No.1339
ETH
Harvest Finance 的目前市值為 NT$ 3.51M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.62K。FARM 的流通量為 672.18K，總供應量是 690420，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.61M。
+0.11%
-0.19%
+0.38%
+0.38%
跟蹤 Harvest Finance 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.31812
|-0.19%
|30天
|NT$ -0.081
|-1.53%
|60天
|NT$ -0.838
|-13.83%
|90天
|NT$ -3.726
|-41.64%
今天，FARM 記錄了 NT$ -0.31812 (-0.19%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.081 (-1.53%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，FARM 的變化為 NT$ -0.838 (-13.83%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -3.726 (-41.64%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 FARM 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 72% | 看跌 28%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|價格 < 下軌
|觸及或突破下軌
|進入「便宜」區，波動放大。
|RSI (14)
|超賣
|< 30
|跌得稍快，短線可能反彈。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
**市場結構** FARM_USDT 4小時圖現價為6.95 USDT，位於支撐位7.6633下方0.71 USDT處。MA與EMA全周期組合共錄得14項買入信號，無相對應的賣出信號。價格目前處於多頭指標體系中的回撤位置。 **動能狀態** MACD呈現金叉結構。RSI已進入超賣區間。快慢動能指標出現分層現象，短期動能有所回落，但趨勢指標仍維持同向排列。 **關鍵價位** 上方阻力位R1為7.9666（較現價高+14.6%），R2為8.4233（較現價高+21.2%）。下方支撐位S1為7.2066（較現價低+3.7%），S2為6.9033（較現價低-0.7%）。近端價位S2與S1構成當前區間邊界。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Harvest Finance 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Harvest Finance (FARM) 是一種去中心化金融（DeFi）協議，旨在自動化收益農業的過程。該協議建立在以太坊區塊鏈上，允許用戶將加密貨幣存入其流動性池，並獲得 FARM 代幣作為回報，這些代幣可以進一步質押以獲得更多獎勵。該協議利用智能合約自動將用戶的資金在不同的 DeFi 平台之間移動，以最大化回報。作為治理代幣，FARM 還賦予持有者投票權，以對與協議的發展和未來方向相關的各種提議進行投票。FARM 代幣的供應量上限為 690,420，新的代幣作為流動性提供者的獎勵而發行。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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