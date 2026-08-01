Harvest Finance 今日價格

Harvest Finance (FARM) 今日實時價格為 NT$ 5.224，過去 24 小時內變化了 0.19%。目前 FARM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 5.224 每 FARM。

Harvest Finance 目前市值在 NT$ 3.51M 排名第 #1339，流通供應量為 672.18K FARM。過去 24 小時內，FARM 的交易價格在 NT$ 4.842（低點）和 NT$ 5.377（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 21,116.90177293788，而歷史最低價為 NT$ 155.97205277472000798。

短期表現方面，FARM 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 +0.38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.62K。

Harvest Finance（FARM）市場資訊

排名 No.1339 市值 NT$ 3.51MNT$ 3.51M NT$ 3.51M 成交量（24H） NT$ 69.62KNT$ 69.62K NT$ 69.62K 完全稀釋市值 NT$ 3.61MNT$ 3.61M NT$ 3.61M 流通量 672.18K 672.18K 672.18K 總供應量 690,420 690,420 690,420 所屬公鏈 ETH

Harvest Finance 的目前市值為 NT$ 3.51M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.62K。FARM 的流通量為 672.18K，總供應量是 690420，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.61M。