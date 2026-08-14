Ethena (ENA) 今日技術分析 Ethena 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 ENA 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Ethena 分析的信息。 註 冊

Ethena (ENA) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.08425 -- -10.70% -0.35% -21.69%

Ethena 的 AI 每日分析 ENA 的 AI 分析 2026-07-29 ENA 的 AI 分析 2026-07-28 Ethena 的 AI 分析 2026-07-29 資金大幅淨流出 ：ENA過去7日中有6日錄得資金淨流出，近兩日累計流出超210萬USDT，顯示主力資金持續撤離，幣價承壓下跌。

：ENA過去7日中有6日錄得資金淨流出，近兩日累計流出超210萬USDT，顯示主力資金持續撤離，幣價承壓下跌。 多空比極端失衡 ：合約多空持倉人數比達5.91，菁英帳戶多空持倉比達6.94，市場看多情緒過於擁擠，極易發生多踩踏行情。

：合約多空持倉人數比達5.91，菁英帳戶多空持倉比達6.94，市場看多情緒過於擁擠，極易發生多踩踏行情。 資金費率轉負：當前合約資金費率為-0.0147%，表明空頭佔優且市場處於超買回調狀態，短期價格面臨進一步下行修正。 資金大幅淨流出 ：ENA過去7日中有6日錄得資金淨流出，近兩日累計流出超210萬USDT，顯示主力資金持續撤離，幣價承壓下跌。

：ENA過去7日中有6日錄得資金淨流出，近兩日累計流出超210萬USDT，顯示主力資金持續撤離，幣價承壓下跌。 多空比極端失衡 ：合約多空持倉人數比達5.91，菁英帳戶多空持倉比達6.94，市場看多情緒過於擁擠，極易發生多踩踏行情。

：合約多空持倉人數比達5.91，菁英帳戶多空持倉比達6.94，市場看多情緒過於擁擠，極易發生多踩踏行情。 資金費率轉負：當前合約資金費率為-0.0147%，表明空頭佔優且市場處於超買回調狀態，短期價格面臨進一步下行修正。 Ethena 的 AI 分析 2026-07-28 巨鯨拋壓加劇 ：ENA過去一個月超3億枚流入交易所，疊加8月初超1100萬枚解鎖（約956萬美元），市場供給壓力大，預計ENA幣價承壓下行。

：ENA過去一個月超3億枚流入交易所，疊加8月初超1100萬枚解鎖（約956萬美元），市場供給壓力大，預計ENA幣價承壓下行。 合約多頭擁擠 ：精英帳戶多空持倉比高達6.51，散戶持倉比亦達5.30，顯示市場極度看多，但主動買賣額近期出現空頭主導，存在多空雙殺或回調風險。

：精英帳戶多空持倉比高達6.51，散戶持倉比亦達5.30，顯示市場極度看多，但主動買賣額近期出現空頭主導，存在多空雙殺或回調風險。 基本面利好兌現：儘管BlackRock Aladdin整合與Coinbase合作等機構利好存在，但資金淨流入數據顯示連續多日淨流出（如7月24日流出-276萬美元），市場呈現「利好兌現即出貨」特徵。 巨鯨拋壓加劇 ：ENA過去一個月超3億枚流入交易所，疊加8月初超1100萬枚解鎖（約956萬美元），市場供給壓力大，預計ENA幣價承壓下行。

：ENA過去一個月超3億枚流入交易所，疊加8月初超1100萬枚解鎖（約956萬美元），市場供給壓力大，預計ENA幣價承壓下行。 合約多頭擁擠 ：精英帳戶多空持倉比高達6.51，散戶持倉比亦達5.30，顯示市場極度看多，但主動買賣額近期出現空頭主導，存在多空雙殺或回調風險。

：精英帳戶多空持倉比高達6.51，散戶持倉比亦達5.30，顯示市場極度看多，但主動買賣額近期出現空頭主導，存在多空雙殺或回調風險。 基本面利好兌現：儘管BlackRock Aladdin整合與Coinbase合作等機構利好存在，但資金淨流入數據顯示連續多日淨流出（如7月24日流出-276萬美元），市場呈現「利好兌現即出貨」特徵。

Ethena 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Ethena 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 10 中立 4 買入 12 移動平均線 : 中立 賣出 6 中立 0 買入 8 技術指標 : 中立 賣出 4 中立 4 買入 4 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.08411 0.08409 R2 0.08409 0.08407 R1 0.08406 0.08406 PP 0.08404 0.08404 S1 0.08401 0.08402 S2 0.08399 0.08401 S3 0.08396 0.08399

Ethena 市場信號 目前淨掛單量 -2.64M $27.05 M $29.69 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.88M 3 日主動買入 $14.06 M 3 日主動賣出 $13.18 M 7 日主動買賣差額 0.21M 7 日主動買入 $49.75 M 7 日主動賣出 $49.54 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Ethena資金流向 淨流入 ENAUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 -$0.01 M 0.08 2026-08-13 -$0.35 M 0.09 2026-08-12 -$0.43 M 0.09 2026-08-11 $0.33 M 0.09 2026-08-10 -$0.43 M 0.09 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。