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Ethena (ENA) 今日技術分析

Ethena (ENA) 今日技術分析

Ethena 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 ENA 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Ethena 分析的信息。

Ethena (ENA) 價格變動

目前價格24 小時7 天30 天90 天
$0.08425---10.70%-0.35%-21.69%
了解更多關於 Ethena 價格

Ethena 的 AI 每日分析

Ethena 的 AI 分析 2026-07-29

  • 資金大幅淨流出：ENA過去7日中有6日錄得資金淨流出，近兩日累計流出超210萬USDT，顯示主力資金持續撤離，幣價承壓下跌。
  • 多空比極端失衡：合約多空持倉人數比達5.91，菁英帳戶多空持倉比達6.94，市場看多情緒過於擁擠，極易發生多踩踏行情。
  • 資金費率轉負：當前合約資金費率為-0.0147%，表明空頭佔優且市場處於超買回調狀態，短期價格面臨進一步下行修正。

Ethena 的 AI 分析 2026-07-28

  • 巨鯨拋壓加劇：ENA過去一個月超3億枚流入交易所，疊加8月初超1100萬枚解鎖（約956萬美元），市場供給壓力大，預計ENA幣價承壓下行。
  • 合約多頭擁擠：精英帳戶多空持倉比高達6.51，散戶持倉比亦達5.30，顯示市場極度看多，但主動買賣額近期出現空頭主導，存在多空雙殺或回調風險。
  • 基本面利好兌現：儘管BlackRock Aladdin整合與Coinbase合作等機構利好存在，但資金淨流入數據顯示連續多日淨流出（如7月24日流出-276萬美元），市場呈現「利好兌現即出貨」特徵。

Ethena 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Ethena 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

強烈賣出賣出中立買入強烈買入
中立
賣出 10
中立 4
買入 12
移動平均線:中立賣出 6中立 0買入 8
技術指標:中立賣出 4中立 4買入 4
名稱
經典
斐波那契
R3
0.08411
0.08409
R2
0.08409
0.08407
R1
0.08406
0.08406
PP
0.08404
0.08404
S1
0.08401
0.08402
S2
0.08399
0.08401
S3
0.08396
0.08399

Ethena 市場信號

目前淨掛單量
-2.64M
$27.05 M
$29.69 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
0.88M
3 日主動買入
$14.06 M
3 日主動賣出
$13.18 M
7 日主動買賣差額
0.21M
7 日主動買入
$49.75 M
7 日主動賣出
$49.54 M

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

Ethena資金流向

淨流入ENAUSDT價格
時間淨流入價格
2026-08-14-$0.01 M0.08
2026-08-13-$0.35 M0.09
2026-08-12-$0.43 M0.09
2026-08-11$0.33 M0.09
2026-08-10-$0.43 M0.09

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ENA/USDT
$0.08425
$0.08425$0.08425
+0.77%
2.35M (USDT)
ENA/USDC
$0.08412
$0.08412$0.08412
+0.82%
620.26K (USDT)
ENA/USDE
$0.08421
$0.08421$0.08421
+0.81%
693.91K (USDT)
ENA/USD1
$0.08413
$0.08413$0.08413
+0.76%
647.26K (USDT)

免責聲明

本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。

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