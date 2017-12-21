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ELF 目前實時價格為 0.05551 TWD。ELF 市值為 45,631,667.646025955312 TWD。追蹤台灣的 ELF 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！ELF 目前實時價格為 0.05551 TWD。ELF 市值為 45,631,667.646025955312 TWD。追蹤台灣的 ELF 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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ELF實時價格 (ELF)

1 ELF 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.7735256
NT$1.7735256NT$1.7735256
-0.23%1D
TWD
ELF (ELF) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:13:15 (UTC+8)

ELF 今日價格

ELF (ELF) 今日實時價格為 NT$ 0.05551，過去 24 小時內變化了 0.23%。目前 ELF 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.05551 每 ELF。

ELF 目前市值在 NT$ 45.63M 排名第 #390，流通供應量為 822.04M ELF。過去 24 小時內，ELF 的交易價格在 NT$ 0.05521（低點）和 NT$ 0.06008（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 88.474105589389802275，而歷史最低價為 NT$ 0.9452990627086501383

短期表現方面，ELF 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 -6.14%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.60K

ELF（ELF）市場資訊

No.390

NT$ 45.63M
NT$ 45.63MNT$ 45.63M

NT$ 55.60K
NT$ 55.60KNT$ 55.60K

NT$ 55.31M
NT$ 55.31MNT$ 55.31M

822.04M
822.04M 822.04M

996,445,552.1261811
996,445,552.1261811 996,445,552.1261811

2017-12-21 00:00:00

NT$ 3.16701
NT$ 3.16701NT$ 3.16701

NONE

ELF 的目前市值為 NT$ 45.63M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.60K。ELF 的流通量為 822.04M，總供應量是 996445552.1261811，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 55.31M

ELF 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.05521
NT$ 0.05521NT$ 0.05521
24H最低價
NT$ 0.06008
NT$ 0.06008NT$ 0.06008
24H最高價

NT$ 0.05521
NT$ 0.05521NT$ 0.05521

NT$ 0.06008
NT$ 0.06008NT$ 0.06008

NT$ 88.474105589389802275
NT$ 88.474105589389802275NT$ 88.474105589389802275

NT$ 0.9452990627086501383
NT$ 0.9452990627086501383NT$ 0.9452990627086501383

-0.09%

-0.22%

-6.14%

-6.14%

ELF（ELF）價格歷史 TWD

跟蹤 ELF 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0040885-0.22%
30天NT$ -0.00701-11.22%
60天NT$ -0.0069-11.06%
90天NT$ -0.02661-32.41%
ELF 今日價格變化

今天，ELF 記錄了 NT$ -0.0040885 (-0.22%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

ELF 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00701 (-11.22%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

ELF 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ELF 的變化為 NT$ -0.0069 (-11.06%)，從而更廣泛地了解其表現。

ELF 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.02661 (-32.41%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 ELF（ELF）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 ELF 價格歷史頁面

ELF 分析

本分析利用人工智慧模型評估 ELF 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 ELF 的價格？

ELF（aelf）的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢
2. 技術發展與平台更新
3. 合作夥伴公告與生態系統的成長
4. 交易所上的交易量與流動性
5. 影響區塊鏈專案的監管消息
6. 其他區塊鏈平台的競爭
7. 代幣的實用性與質押獎勵
8. 開發者活動與網路上的 dApp 採用情況

為什麼人們想知道 ELF 今天的價格？

人們希望了解今日的ELF價格，主要有以下幾個原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買賣時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。價格走勢有助於投資人評估獲利能力、規劃策略，並因應市場波動。

ELF 的價格預測

ELF（ELF）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ELF 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
ELF (ELF) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，ELF 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 ELF 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 ELF 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ELF 2026–2027 年價格的預測。

關於 ELF

aelf (ELF) 是一個去中心化的雲端運算區塊鏈網路，旨在提供一個高效且可定制的作業系統。該項目的主要目標是解決現有區塊鏈系統中普遍存在的可擴展性、資源隔離和可適應的治理模型的挑戰。aelf 網路採用了委託權證明 (DPoS) 的共識機制，這使得其具有更好的可擴展性和性能。ELF 代幣是 aelf 網路的原生加密貨幣，用於交易費用和智能合約的操作，以及通過投票機制在網路的治理中使用。

如何在台灣購買和投資 ELF

準備好開始使用 ELF 了嗎？在 MEXC 購買 ELF 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 ELF 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 ELF (ELF) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，ELF 將立即存入您的錢包。
ELF (ELF) 購買教程

ELF 能做什麼？

擁有 ELF 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 ELF (ELF) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是ELF (ELF)

aelf 是一個 AI 增強型第 1 層區塊鏈網絡，利用強大的 C# 程式語言在其複雜的多層架構中實現效率和可擴展性。 aelf 成立於2017 年，全球中心位於新加坡，是產業先驅，憑藉最先進的AI 整合和模組化第2 層ZK Rollup 技術引領亞洲發展區塊鏈，確保平台高效、低成本、高度安全，對開發人員和最終用戶都友善。秉承其進取的願景，aelf 致力於在其生態系統中促進創新並推動 Web3 和 AI 技術的採用。

ELF資源

要更深入地瞭解 ELF，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方ELF網站
區塊查詢

類別 :

Aelf EcosystemBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

人們還問：關於ELF的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:13:15 (UTC+8)

ELF（ELF）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 ELF 的更多資訊

ELFUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ELF。在 MEXC 上探索 ELFUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 ELF (ELF) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 ELF 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ELF/USDT
NT$1.7831226
NT$1.7831226NT$1.7831226
+0.48%
951.24K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5566408
NT$2.5566408NT$2.5566408

+320.63%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.175945
NT$0.175945NT$0.175945

+10.61%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4552177
NT$0.4552177NT$0.4552177

-8.25%

up

up

UPROBINHOOD

NT$11.081336
NT$11.081336NT$11.081336

+13.20%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.059568
NT$9.059568NT$9.059568

-0.73%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5566408
NT$2.5566408NT$2.5566408

+320.63%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.03214995
NT$0.03214995NT$0.03214995

+67.50%

Talus

Talus

US

NT$0.5284748
NT$0.5284748NT$0.5284748

+17.08%

Cap

Cap

CAP

NT$2.0102516
NT$2.0102516NT$2.0102516

+4.94%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.1920066
NT$9.1920066NT$9.1920066

+3.64%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

ELF
ELF
TWD
TWD

1 ELF = 1.7757649 TWD