ELF 今日價格

ELF (ELF) 今日實時價格為 NT$ 0.05551，過去 24 小時內變化了 0.23%。目前 ELF 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.05551 每 ELF。

ELF 目前市值在 NT$ 45.63M 排名第 #390，流通供應量為 822.04M ELF。過去 24 小時內，ELF 的交易價格在 NT$ 0.05521（低點）和 NT$ 0.06008（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 88.474105589389802275，而歷史最低價為 NT$ 0.9452990627086501383。

短期表現方面，ELF 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 -6.14%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.60K。

ELF（ELF）市場資訊

排名 No.390 市值 NT$ 45.63MNT$ 45.63M NT$ 45.63M 成交量（24H） NT$ 55.60KNT$ 55.60K NT$ 55.60K 完全稀釋市值 NT$ 55.31MNT$ 55.31M NT$ 55.31M 流通量 822.04M 822.04M 822.04M 總供應量 996,445,552.1261811 996,445,552.1261811 996,445,552.1261811 發行日期 2017-12-21 00:00:00 發行價格 NT$ 3.16701NT$ 3.16701 NT$ 3.16701 所屬公鏈 NONE

ELF 的目前市值為 NT$ 45.63M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.60K。ELF 的流通量為 822.04M，總供應量是 996445552.1261811，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 55.31M。