DEAPcoin 今日價格

DEAPcoin (DEP) 今日實時價格為 NT$ 0.0009991，過去 24 小時內變化了 0.22%。目前 DEP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0009991 每 DEP。

DEAPcoin 目前市值在 NT$ 29.87M 排名第 #561，流通供應量為 29.89B DEP。過去 24 小時內，DEP 的交易價格在 NT$ 0.0009911（低點）和 NT$ 0.0010005（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2.9434459235905475415，而歷史最低價為 NT$ 0.022157888485553253。

短期表現方面，DEP 在過去一小時內波動了 -0.06%，過去7 天內波動了 -1.42%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.73K。

DEAPcoin（DEP）市場資訊

排名 No.561 市值 NT$ 29.87MNT$ 29.87M NT$ 29.87M 成交量（24H） NT$ 54.73KNT$ 54.73K NT$ 54.73K 完全稀釋市值 NT$ 29.87MNT$ 29.87M NT$ 29.87M 流通量 29.89B 29.89B 29.89B 總供應量 29,892,900,001.32895446 29,892,900,001.32895446 29,892,900,001.32895446 所屬公鏈 ETH

DEAPcoin 的目前市值為 NT$ 29.87M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.73K。DEP 的流通量為 29.89B，總供應量是 29892900001.32895446，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 29.87M。