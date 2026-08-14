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DEAPcoin 目前實時價格為 0.0009991 TWD。DEP 市值為 29,865,996.391327753265612 TWD。追蹤台灣的 DEP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！DEAPcoin 目前實時價格為 0.0009991 TWD。DEP 市值為 29,865,996.391327753265612 TWD。追蹤台灣的 DEP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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DEAPcoin 圖標

DEAPcoin實時價格 (DEP)

1 DEP 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.031921245
NT$0.031921245NT$0.031921245
+0.22%1D
TWD
DEAPcoin (DEP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:43:42 (UTC+8)

DEAPcoin 今日價格

DEAPcoin (DEP) 今日實時價格為 NT$ 0.0009991，過去 24 小時內變化了 0.22%。目前 DEP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0009991 每 DEP。

DEAPcoin 目前市值在 NT$ 29.87M 排名第 #561，流通供應量為 29.89B DEP。過去 24 小時內，DEP 的交易價格在 NT$ 0.0009911（低點）和 NT$ 0.0010005（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2.9434459235905475415，而歷史最低價為 NT$ 0.022157888485553253

短期表現方面，DEP 在過去一小時內波動了 -0.06%，過去7 天內波動了 -1.42%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.73K

DEAPcoin（DEP）市場資訊

No.561

NT$ 29.87M
NT$ 29.87MNT$ 29.87M

NT$ 54.73K
NT$ 54.73KNT$ 54.73K

NT$ 29.87M
NT$ 29.87MNT$ 29.87M

29.89B
29.89B 29.89B

29,892,900,001.32895446
29,892,900,001.32895446 29,892,900,001.32895446

ETH

DEAPcoin 的目前市值為 NT$ 29.87M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.73K。DEP 的流通量為 29.89B，總供應量是 29892900001.32895446，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 29.87M

DEAPcoin 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0009911
NT$ 0.0009911NT$ 0.0009911
24H最低價
NT$ 0.0010005
NT$ 0.0010005NT$ 0.0010005
24H最高價

NT$ 0.0009911
NT$ 0.0009911NT$ 0.0009911

NT$ 0.0010005
NT$ 0.0010005NT$ 0.0010005

NT$ 2.9434459235905475415
NT$ 2.9434459235905475415NT$ 2.9434459235905475415

NT$ 0.022157888485553253
NT$ 0.022157888485553253NT$ 0.022157888485553253

-0.06%

+0.22%

-1.42%

-1.42%

DEAPcoin（DEP）價格歷史 TWD

跟蹤 DEAPcoin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.000070073+0.22%
30天NT$ +0.0000316+3.26%
60天NT$ -0.0000739-6.89%
90天NT$ -0.0001038-9.42%
DEAPcoin 今日價格變化

今天，DEP 記錄了 NT$ +0.000070073 (+0.22%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

DEAPcoin 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.0000316 (+3.26%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

DEAPcoin 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，DEP 的變化為 NT$ -0.0000739 (-6.89%)，從而更廣泛地了解其表現。

DEAPcoin 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0001038 (-9.42%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 DEAPcoin（DEP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 DEAPcoin 價格歷史頁面

DEAPcoin 分析

本分析利用人工智慧模型評估 DEAPcoin 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 DEAPcoin 的價格？

DEAPcoin（DEP）的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 遊戲生態系統的採用程度——DEP 用於 PlayMining 的各款遊戲中，因此用戶數量的增長與遊戲的受歡迎程度會直接影響需求。

2. NFT 市場的交易活動——PlayMining NFT 市場的交易量會影響代幣的實用性與價值。

3. 代幣實用性的擴展——DEAP Space 生態系統內若能開拓更多新用途，將有助於提升需求。

4. 市場情緒——整體加密貨幣市場的趨勢以及投資者的信心都會對 DEP 的價格產生影響。

5. 供應動態——代幣的發行時間表、質押機制以及流通供應量的變化，都會對價格壓力產生影響。

6. 合作夥伴關係的公告——與遊戲開發商或其他平台的合作，能夠提升投資者的關注度。

7. 監管環境的發展——遊戲或加密貨幣相關監管政策的變動，特別是在日本等關鍵市場的政策調整，都會對專案產生影響。

8. 競爭狀況——其他遊戲代幣及區塊鏈遊戲平台的表現，會影響 DEP 在市場中的相對定位。

9. 技術進展——平台更新、新功能的推出以及技術上的改進，都會對其長期價值產生影響。

10. 社區參與度——活躍的用戶群體與強勁的社群媒體聲量，有助於促進自然成長並維持價格穩定。

為什麼人們想知道 DEAPcoin 今天的價格？

人們希望了解 DEAPcoin（DEP）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場分析以及投資時機的把握。DEP 用於區塊鏈遊戲生態系統，因此追蹤價格有助於投資者評估專案表現，並做出明智的買入或賣出選擇。

DEAPcoin 的價格預測

DEAPcoin（DEP）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，DEP 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
DEAPcoin (DEP) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，DEAPcoin 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 DEAPcoin 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 DEAPcoin 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 DEP 2026–2027 年價格的預測。

關於 DEAPcoin

DEP（Depth Token）是一種運行在以太坊區塊鏈上的去中心化加密貨幣。DEP是Depth平台的原生實用性代幣，該平台是一個去中心化的穩定幣交易所，旨在為DeFi（去中心化金融）生態系統中的用戶提供流動性、貸款和產生收益的服務。該代幣用於治理，允許持有者對各種提案進行投票，並作為通過抵押和提供流動性獲得獎勵的手段。DEP代幣的發行受到通縮模型的管制，每筆交易中都會有一部分代幣被銷毀，從而隨著時間的推移減少總供應量。這種代幣在維護Depth平台的穩定性和安全性方面起著重要的作用。

如何在台灣購買和投資 DEAPcoin

準備好開始使用 DEAPcoin 了嗎？在 MEXC 購買 DEP 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 DEAPcoin 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 DEAPcoin (DEP) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，DEAPcoin 將立即存入您的錢包。
DEAPcoin (DEP) 購買教程

DEAPcoin 能做什麼？

擁有 DEAPcoin 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 DEAPcoin (DEP) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是DEAPcoin (DEP)

PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries.

DEAPcoin資源

要更深入地瞭解 DEAPcoin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方DEAPcoin網站
區塊查詢

類別 :

Avalanche EcosystemBNB Chain EcosystemEntertainment

人們還問：關於DEAPcoin的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:43:42 (UTC+8)

DEAPcoin（DEP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 DEAPcoin 的更多資訊

DEPUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 DEP。在 MEXC 上探索 DEPUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 DEAPcoin (DEP) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 DEAPcoin 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
DEP/USDT
NT$0.03192444
NT$0.03192444NT$0.03192444
+0.18%
55.07M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.925342
NT$2.925342NT$2.925342

+381.89%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1780893
NT$0.1780893NT$0.1780893

-5.57%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4635945
NT$0.4635945NT$0.4635945

-24.81%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.128115
NT$9.128115NT$9.128115

+22.82%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.2613465
NT$9.2613465NT$9.2613465

+4.15%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.925342
NT$2.925342NT$2.925342

+381.89%

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Fusionist

ACE

NT$8.4210615
NT$8.4210615NT$8.4210615

+127.66%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.374687235
NT$0.374687235NT$0.374687235

+79.62%

Heima

Heima

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NT$5.4382095
NT$5.4382095NT$5.4382095

+39.14%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.7534025
NT$28.7534025NT$28.7534025

+27.32%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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DEP
DEP
TWD
TWD

1 DEP = 0.031921245 TWD