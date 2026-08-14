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Compound 目前實時價格為 15,98 TWD。COMP 市值為 159.799.999,9921821046 TWD。追蹤台灣的 COMP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Compound 目前實時價格為 15,98 TWD。COMP 市值為 159.799.999,9921821046 TWD。追蹤台灣的 COMP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Compound 圖標

Compound實時價格 (COMP)

1 COMP 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$510,5609
NT$510,5609NT$510,5609
-0.93%1D
TWD
Compound (COMP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:37:05 (UTC+8)

Compound 今日價格

Compound (COMP) 今日實時價格為 NT$ 15,98，過去 24 小時內變化了 0,93%。目前 COMP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 15,98 每 COMP。

Compound 目前市值在 NT$ 159.80M 排名第 #143，流通供應量為 10.00M COMP。過去 24 小時內，COMP 的交易價格在 NT$ 15,86（低點）和 NT$ 16,26（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 29.130,994749783，而歷史最低價為 NT$ 476,13012707184355414

短期表現方面，COMP 在過去一小時內波動了 +0,18%，過去7 天內波動了 -2,03%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.02K

Compound（COMP）市場資訊

No.143

NT$ 159.80M
NT$ 159.80MNT$ 159.80M

NT$ 54.02K
NT$ 54.02KNT$ 54.02K

NT$ 159,80M
NT$ 159,80MNT$ 159,80M

10.00M
10.00M 10.00M

10.000.000
10.000.000 10.000.000

ETH

Compound 的目前市值為 NT$ 159.80M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.02K。COMP 的流通量為 10.00M，總供應量是 10000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 159,80M

Compound 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 15,86
NT$ 15,86NT$ 15,86
24H最低價
NT$ 16,26
NT$ 16,26NT$ 16,26
24H最高價

NT$ 15,86
NT$ 15,86NT$ 15,86

NT$ 16,26
NT$ 16,26NT$ 16,26

NT$ 29.130,994749783
NT$ 29.130,994749783NT$ 29.130,994749783

NT$ 476,13012707184355414
NT$ 476,13012707184355414NT$ 476,13012707184355414

+0,18%

-0,92%

-2,03%

-2,03%

Compound（COMP）價格歷史 TWD

跟蹤 Compound 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -4,7928-0,92%
30天NT$ -1,06-6,23%
60天NT$ -2,54-13,72%
90天NT$ -5,53-25,71%
Compound 今日價格變化

今天，COMP 記錄了 NT$ -4,7928 (-0,92%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Compound 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -1,06 (-6,23%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Compound 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，COMP 的變化為 NT$ -2,54 (-13,72%)，從而更廣泛地了解其表現。

Compound 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -5,53 (-25,71%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Compound（COMP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Compound 價格歷史頁面

Compound 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Compound 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Compound 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 COMP 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

COMP_USDT在4小時周期運行於16.23美元。價格位於中樞16.3033下方，處於S1與中樞之間的震盪區間。樞軸系統顯示上方空間受限，下方S2提供結構邊界。多空力量在此狹窄帶狀區域形成平衡，尚未出現突破性位移。 短期均線組呈現買入信號，EMA維持中性偏多排列。MACD錄得死叉狀態，快慢線呈向下發散趨勢。RSI處於中性區域，動能缺乏明確方向指引。KDJ與StochRSI指標數值未顯示極端超買或超賣，波動率維持在常規水平。快慢指標出現分層現象，長期趨勢與短期動量存在背離。 近端阻力位於中樞16.3033，距離現價0.07美元。第一支撐位S1為16.1266，距離現價0.10美元。遠端參考價位包括上方R1 16.6066及下方S2 15.8233。當前價格緊貼S1運行，需觀察對該價位的實際測試情況。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Compound 的價格？

COMP代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. Compound 借貸池中的協議使用率與總鎖倉價值（TVL）
2. 影響代幣實用性的治理提案與投票活動
3. DeFi 市場情緒，以及來自其他借貸協議的競爭
4. 代幣供應動態，包括分發時程
5. 更廣泛的加密貨幣市場趨勢與監管發展
6. 影響借貸需求的利率變動
7. 與其他 DeFi 協議的整合及合作夥伴關係

為什麼人們想知道 Compound 今天的價格？

人們希望了解今日的 COMP 價格，因為這會直接影響他們的投資價值與交易決策。COMP 是 Compound 的治理代幣，因此價格走勢會影響投票權力以及 DeFi 策略的選擇。交易者需要即時價格來判斷進場或離場的時機，而持有者則會關注投資組合的表現，以及從借貸協議中獲得的潛在回報。

Compound 的價格預測

Compound（COMP）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，COMP 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0,00%
Compound (COMP) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Compound 的價格可能實現 0,00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Compound 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Compound 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 COMP 2026–2027 年價格的預測。

關於 Compound

Compound (COMP) 是一種去中心化的區塊鏈協議，允許用戶借貸加密貨幣。作為以太坊代幣，COMP被用來管理Compound協議；持有者及其代表可以提議、討論並實施對協議的變更。該平台運作在供需模型上，利率由可用資產量決定。COMP代幣分發給平台上的借貸者，以激勵用戶參與。這種去中心化金融（DeFi）系統旨在通過去除中介並允許用戶直接與協議互動，創建一個更開放、透明的金融系統。

如何在台灣購買和投資 Compound

準備好開始使用 Compound 了嗎？在 MEXC 購買 COMP 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Compound 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Compound (COMP) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Compound 將立即存入您的錢包。
Compound (COMP) 購買教程

Compound 能做什麼？

擁有 Compound 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Compound (COMP) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Compound (COMP)

Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset.

Compound資源

要更深入地瞭解 Compound，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Compound網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

人們還問：關於Compound的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:37:05 (UTC+8)

Compound（COMP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Compound 的更多資訊

COMPUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 COMP。在 MEXC 上探索 COMPUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Compound (COMP) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Compound 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
COMP/USDT
NT$510,8806
NT$510,8806NT$510,8806
-0,91%
3.37K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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熱門

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比特幣

比特幣

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Tether Gold

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Solana

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以太幣

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USDCoin

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最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2,9217383
NT$2,9217383NT$2,9217383

+381,00%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0,17724168
NT$0,17724168NT$0,17724168

-6,08%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0,4702787
NT$0,4702787NT$0,4702787

-23,78%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9,07948
NT$9,07948NT$9,07948

+22,09%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9,3361991
NT$9,3361991NT$9,3361991

+4,93%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8,7226948
NT$8,7226948NT$8,7226948

+135,67%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0,375689061
NT$0,375689061NT$0,375689061

+79,99%

Heima

Heima

HEI

NT$5,4185953
NT$5,4185953NT$5,4185953

+38,55%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$29,2826018
NT$29,2826018NT$29,2826018

+29,58%

Humanity

Humanity

H

NT$3,6749515
NT$3,6749515NT$3,6749515

+20,34%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

COMP
COMP
TWD
TWD

1 COMP = 510,8806 TWD