Compound 今日價格

Compound (COMP) 今日實時價格為 NT$ 15,98，過去 24 小時內變化了 0,93%。目前 COMP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 15,98 每 COMP。

Compound 目前市值在 NT$ 159.80M 排名第 #143，流通供應量為 10.00M COMP。過去 24 小時內，COMP 的交易價格在 NT$ 15,86（低點）和 NT$ 16,26（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 29.130,994749783，而歷史最低價為 NT$ 476,13012707184355414。

短期表現方面，COMP 在過去一小時內波動了 +0,18%，過去7 天內波動了 -2,03%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.02K。

Compound（COMP）市場資訊

排名 No.143 市值 NT$ 159.80MNT$ 159.80M NT$ 159.80M 成交量（24H） NT$ 54.02KNT$ 54.02K NT$ 54.02K 完全稀釋市值 NT$ 159,80MNT$ 159,80M NT$ 159,80M 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 總供應量 10.000.000 10.000.000 10.000.000 所屬公鏈 ETH

Compound 的目前市值為 NT$ 159.80M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.02K。COMP 的流通量為 10.00M，總供應量是 10000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 159,80M。