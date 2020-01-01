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Catecoin (CATE) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.014198 -- -62.54% +846.53% +846.53%

Catecoin 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Catecoin 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 13 中立 3 買入 10 移動平均線 : 中立 賣出 8 中立 0 買入 6 技術指標 : 中立 賣出 5 中立 3 買入 4 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.01459 0.014579 R2 0.014579 0.014572 R1 0.014573 0.014568 PP 0.014562 0.014562 S1 0.014556 0.014555 S2 0.014545 0.014551 S3 0.014539 0.014545

Catecoin 市場信號 目前淨掛單量 -0.04M $0.03 M $0.07 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.01M 3 日主動買入 $1.75 M 3 日主動賣出 $1.74 M 7 日主動買賣差額 0.03M 7 日主動買入 $3.99 M 7 日主動賣出 $3.96 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Catecoin資金流向 淨流入 CATEUSDT價格 時間 淨流入 價格 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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