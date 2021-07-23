Coin98 今日價格

Coin98 (C98) 今日實時價格為 NT$ 0.01367，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 C98 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01367 每 C98。

Coin98 目前市值在 NT$ 13.67M 排名第 #839，流通供應量為 1000.00M C98。過去 24 小時內，C98 的交易價格在 NT$ 0.01333（低點）和 NT$ 0.01395（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 205.1274776527，而歷史最低價為 NT$ 0.4338841646495853524。

短期表現方面，C98 在過去一小時內波動了 +1.33%，過去7 天內波動了 -23.38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.92K。

Coin98（C98）市場資訊

排名 No.839 市值 NT$ 13.67MNT$ 13.67M NT$ 13.67M 成交量（24H） NT$ 55.92KNT$ 55.92K NT$ 55.92K 完全稀釋市值 NT$ 13.67MNT$ 13.67M NT$ 13.67M 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 發行日期 2021-07-23 00:00:00 所屬公鏈 BSC

Coin98 的目前市值為 NT$ 13.67M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.92K。C98 的流通量為 1000.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 13.67M。