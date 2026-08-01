Highstreet 今日價格

Highstreet (HIGH) 今日實時價格為 NT$ 0.02045，過去 24 小時內變化了 1.11%。目前 HIGH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.02045 每 HIGH。

Highstreet 目前市值在 NT$ 1.97M 排名第 #1262，流通供應量為 96.39M HIGH。過去 24 小時內，HIGH 的交易價格在 NT$ 0.02009（低點）和 NT$ 0.02086（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,288.26268871862736352，而歷史最低價為 NT$ 1.49864655191189184。

短期表現方面，HIGH 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -7.01%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.61K。

Highstreet（HIGH）市場資訊

排名 No.1262 市值 NT$ 1.97MNT$ 1.97M NT$ 1.97M 成交量（24H） NT$ 60.61KNT$ 60.61K NT$ 60.61K 完全稀釋市值 NT$ 2.05MNT$ 2.05M NT$ 2.05M 流通量 96.39M 96.39M 96.39M 最大供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 總供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 流通率 96.38% 所屬公鏈 NONE

Highstreet 的目前市值為 NT$ 1.97M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.61K。HIGH 的流通量為 96.39M，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.05M。