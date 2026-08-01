買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
Highstreet 目前實時價格為 0.02045 TWD。HIGH 市值為 1,971,147.04266579584 TWD。追蹤台灣的 HIGH 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Highstreet 目前實時價格為 0.02045 TWD。HIGH 市值為 1,971,147.04266579584 TWD。追蹤台灣的 HIGH 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 HIGH

HIGH 價格資訊

HIGH 介紹

HIGH 白皮書

HIGH 幣種官網

HIGH 代幣經濟

HIGH 價格預測

HIGH 價格歷史

HIGH 購買指南

HIGH 兌換法幣計算

HIGH 現貨

HIGH U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Highstreet 圖標

Highstreet實時價格 (HIGH)

1 HIGH 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.6544
NT$0.6544NT$0.6544
-1.11%1D
TWD
Highstreet (HIGH) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:56:32 (UTC+8)

Highstreet 今日價格

Highstreet (HIGH) 今日實時價格為 NT$ 0.02045，過去 24 小時內變化了 1.11%。目前 HIGH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.02045 每 HIGH。

Highstreet 目前市值在 NT$ 1.97M 排名第 #1262，流通供應量為 96.39M HIGH。過去 24 小時內，HIGH 的交易價格在 NT$ 0.02009（低點）和 NT$ 0.02086（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,288.26268871862736352，而歷史最低價為 NT$ 1.49864655191189184

短期表現方面，HIGH 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -7.01%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.61K

Highstreet（HIGH）市場資訊

No.1262

NT$ 1.97M
NT$ 1.97MNT$ 1.97M

NT$ 60.61K
NT$ 60.61KNT$ 60.61K

NT$ 2.05M
NT$ 2.05MNT$ 2.05M

96.39M
96.39M 96.39M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

96.38%

NONE

Highstreet 的目前市值為 NT$ 1.97M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.61K。HIGH 的流通量為 96.39M，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.05M

Highstreet 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.02009
NT$ 0.02009NT$ 0.02009
24H最低價
NT$ 0.02086
NT$ 0.02086NT$ 0.02086
24H最高價

NT$ 0.02009
NT$ 0.02009NT$ 0.02009

NT$ 0.02086
NT$ 0.02086NT$ 0.02086

NT$ 1,288.26268871862736352
NT$ 1,288.26268871862736352NT$ 1,288.26268871862736352

NT$ 1.49864655191189184
NT$ 1.49864655191189184NT$ 1.49864655191189184

0.00%

-1.11%

-7.01%

-7.01%

Highstreet（HIGH）價格歷史 TWD

跟蹤 Highstreet 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0073454-1.11%
30天NT$ -0.00581-22.13%
60天NT$ -0.02496-54.97%
90天NT$ -0.17035-89.29%
Highstreet 今日價格變化

今天，HIGH 記錄了 NT$ -0.0073454 (-1.11%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Highstreet 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00581 (-22.13%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Highstreet 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，HIGH 的變化為 NT$ -0.02496 (-54.97%)，從而更廣泛地了解其表現。

Highstreet 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.17035 (-89.29%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Highstreet（HIGH）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Highstreet 價格歷史頁面

Highstreet 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Highstreet 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Highstreet 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 HIGH 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

**市場結構** HIGH_USDT 4小時圖現價為0.02275，位於中樞0.02292下方0.74%，處於樞紐體系中軸附近的窄幅區間。MA組與EMA組均呈現7買0賣的狀態，均線系統呈現完全多頭排列。價格運行在S1支撐0.02103上方8.18%，距離R1阻力0.02411尚有5.98%的上升空間。 **動能狀態** MACD呈現死叉信號，快慢線動能方向與均線系統形成背離。RSI已進入超賣區域，短周期動能呈現衰竭特徵。均線多頭排列與振盪指標超賣狀態同時存在，快慢指標層面呈現分層結構。 **關鍵價位** 上方R1阻力0.02411距離現價5.98%，為近端觀察位。下方S1支撐0.02103距離現價7.56%，S2支撐0.01984距離現價12.79%構成遠端參考區間。中樞0.02292作為多空分界位，距離現價0.74%。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Highstreet 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

幾項關鍵因素會影響 Highstreet (HIGH) 代幣價格：

1. 遊戲採用度：Highstreet 元宇宙遊戲平台的用戶參與度與成長，將直接影響需求。

2. NFT 市場活動：遊戲內 NFT 的交易量與受歡迎程度，會影響代幣的實用價值。

3. 合作夥伴公告：與品牌、遊戲或平台的合作，能夠提升投資者的信心。

4. 代幣實用性：質押獎勵、治理權以及遊戲內購買力，皆能驅動需求。

5. 市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢與投資者風險偏好。

6. 開發里程碑：新功能、遊戲更新及路線圖進展。

7. 競爭環境：與其他遊戲及元宇宙代幣相比的表現。

為什麼人們想知道 Highstreet 今天的價格？

人們希望了解今日Highstreet（HIGH）的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、掌握市場進出點的時機、評估投資盈虧，以及隨時掌握市場波動，以優化其加密貨幣策略。

Highstreet 的價格預測

Highstreet（HIGH）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，HIGH 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Highstreet (HIGH) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Highstreet 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Highstreet 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Highstreet 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 HIGH 2026–2027 年價格的預測。

關於 Highstreet

HIGH (HIGH) 是一種在其專有區塊鏈網絡上運行的數位資產。它旨在以分散的方式促進交易和儲存價值，利用區塊鏈技術確保安全性和透明度。HIGH 的共識機制基於權益證明 (PoS)，鼓勵用戶持有並抵押他們的代幣以參與網絡的治理並獲得獎勵。該資產的主要用途是在其生態系統內作為交換媒介，允許用戶快速有效地轉移價值。HIGH 的供應量是預先確定的，並按照固定的時間表發行，確保了可預測的發行模型。

如何在台灣購買和投資 Highstreet

準備好開始使用 Highstreet 了嗎？在 MEXC 購買 HIGH 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Highstreet 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Highstreet (HIGH) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Highstreet 將立即存入您的錢包。
Highstreet (HIGH) 購買教程

Highstreet 能做什麼？

擁有 Highstreet 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Highstreet (HIGH) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Highstreet (HIGH)

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

Highstreet資源

要更深入地瞭解 Highstreet，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Highstreet網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBinance LaunchpoolBNB Chain Ecosystem

人們還問：關於Highstreet的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:56:32 (UTC+8)

Highstreet（HIGH）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Highstreet 的更多資訊

HIGHUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 HIGH。在 MEXC 上探索 HIGHUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Highstreet (HIGH) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Highstreet 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
HIGH/USDT
NT$0.6544
NT$0.6544NT$0.6544
-0.67%
2.97M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.51008
NT$2.51008NT$2.51008

+312.84%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.156416
NT$0.156416NT$0.156416

-1.68%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.43840
NT$0.43840NT$0.43840

-11.66%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10.9920
NT$10.9920NT$10.9920

+12.25%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.93824
NT$8.93824NT$8.93824

-2.09%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.51008
NT$2.51008NT$2.51008

+312.84%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.035616
NT$0.035616NT$0.035616

+85.50%

Cap

Cap

CAP

NT$2.25568
NT$2.25568NT$2.25568

+17.71%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.4067104
NT$0.4067104NT$0.4067104

+17.62%

Talus

Talus

US

NT$0.49216
NT$0.49216NT$0.49216

+9.00%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

HIGH 兌 TWD 計算器

數量

HIGH
HIGH
TWD
TWD

1 HIGH = 0.6544 TWD