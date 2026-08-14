BICONOMY (BICO) 今日技術分析 BICONOMY 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 BICO 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 BICONOMY 分析的信息。 註 冊

BICONOMY (BICO) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.02517 -- -52.44% +79.52% +5.13%

BICONOMY 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 BICONOMY 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 18 中立 1 買入 7 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 14 中立 0 買入 0 技術指標 : 買入 賣出 4 中立 1 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.02495 0.02493 R2 0.02493 0.02491 R1 0.0249 0.02489 PP 0.02488 0.02488 S1 0.02484 0.02486 S2 0.02482 0.02484 S3 0.02479 0.02482

BICONOMY 市場信號 目前淨掛單量 -0.29M $1.51 M $1.80 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.08M 3 日主動買入 $3.66 M 3 日主動賣出 $3.58 M 7 日主動買賣差額 0.93M 7 日主動買入 $37.62 M 7 日主動賣出 $36.69 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 BICONOMY資金流向 淨流入 BICOUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 -$0.76 M 0.03 2026-08-13 -$0.89 M 0.03 2026-08-12 -$0.79 M 0.03 2026-08-11 -$0.18 M 0.04 2026-08-10 -$0.01 M 0.04 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 BICONOMY (BICO) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 BICONOMY 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 BICO / USDT $0.02514 $0.02514 $0.02514 -1.09% 6.89M (USDT) 去交易