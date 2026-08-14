Marina Protocol 今日價格

Marina Protocol (BAY) 今日實時價格為 NT$ 0.018022，過去 24 小時內變化了 0.44%。目前 BAY 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.018022 每 BAY。

Marina Protocol 目前市值在 NT$ 3.60M 排名第 #1577，流通供應量為 200.00M BAY。過去 24 小時內，BAY 的交易價格在 NT$ 0.017909（低點）和 NT$ 0.018269（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.029722032717912994，而歷史最低價為 NT$ 0.227764832795675233。

短期表現方面，BAY 在過去一小時內波動了 -0.81%，過去7 天內波動了 +0.67%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.64K。

Marina Protocol（BAY）市場資訊

排名 No.1577 市值 NT$ 3.60MNT$ 3.60M NT$ 3.60M 成交量（24H） NT$ 59.64KNT$ 59.64K NT$ 59.64K 完全稀釋市值 NT$ 18.02MNT$ 18.02M NT$ 18.02M 流通量 200.00M 200.00M 200.00M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 20.00% 所屬公鏈 BSC

Marina Protocol 的目前市值為 NT$ 3.60M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.64K。BAY 的流通量為 200.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 18.02M。