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Marina Protocol 目前實時價格為 0.018022 TWD。BAY 市值為 3,604,400 TWD。追蹤台灣的 BAY 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Marina Protocol 目前實時價格為 0.018022 TWD。BAY 市值為 3,604,400 TWD。追蹤台灣的 BAY 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Marina Protocol 圖標

Marina Protocol實時價格 (BAY)

1 BAY 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.57616334
NT$0.57616334NT$0.57616334
-0.44%1D
TWD
Marina Protocol (BAY) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:25:47 (UTC+8)

Marina Protocol 今日價格

Marina Protocol (BAY) 今日實時價格為 NT$ 0.018022，過去 24 小時內變化了 0.44%。目前 BAY 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.018022 每 BAY。

Marina Protocol 目前市值在 NT$ 3.60M 排名第 #1577，流通供應量為 200.00M BAY。過去 24 小時內，BAY 的交易價格在 NT$ 0.017909（低點）和 NT$ 0.018269（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.029722032717912994，而歷史最低價為 NT$ 0.227764832795675233

短期表現方面，BAY 在過去一小時內波動了 -0.81%，過去7 天內波動了 +0.67%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.64K

Marina Protocol（BAY）市場資訊

No.1577

NT$ 3.60M
NT$ 3.60MNT$ 3.60M

NT$ 59.64K
NT$ 59.64KNT$ 59.64K

NT$ 18.02M
NT$ 18.02MNT$ 18.02M

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.00%

BSC

Marina Protocol 的目前市值為 NT$ 3.60M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.64K。BAY 的流通量為 200.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 18.02M

Marina Protocol 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.017909
NT$ 0.017909NT$ 0.017909
24H最低價
NT$ 0.018269
NT$ 0.018269NT$ 0.018269
24H最高價

NT$ 0.017909
NT$ 0.017909NT$ 0.017909

NT$ 0.018269
NT$ 0.018269NT$ 0.018269

NT$ 6.029722032717912994
NT$ 6.029722032717912994NT$ 6.029722032717912994

NT$ 0.227764832795675233
NT$ 0.227764832795675233NT$ 0.227764832795675233

-0.81%

-0.44%

+0.67%

+0.67%

Marina Protocol（BAY）價格歷史 TWD

跟蹤 Marina Protocol 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00254632-0.44%
30天NT$ +0.006374+54.72%
60天NT$ +0.006316+53.95%
90天NT$ -0.004958-21.58%
Marina Protocol 今日價格變化

今天，BAY 記錄了 NT$ -0.00254632 (-0.44%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Marina Protocol 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.006374 (+54.72%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Marina Protocol 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BAY 的變化為 NT$ +0.006316 (+53.95%)，從而更廣泛地了解其表現。

Marina Protocol 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.004958 (-21.58%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Marina Protocol（BAY）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Marina Protocol 價格歷史頁面

Marina Protocol 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Marina Protocol 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Marina Protocol 的價格？

Marina Protocol (BAY) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心，會直接影響 BAY 的價格走勢。

採用與實用性：實際應用場景、合作夥伴關係以及平台的採用程度，都會推動需求增長。

供應動態：代幣流通量、質押獎勵及銷毀機制，都會影響其稀缺性。

交易量：流動性水準與交易所上架情況，會影響價格的穩定性。

開發進度：協議更新、功能釋出以及路線圖上的里程碑，都會為價格帶來動能。

監管消息：加密貨幣相關法規與合規發展，會對投資者的行為產生影響。

競爭環境：與類似 DeFi 協議相比的表現，會影響其在市場中的定位。

為什麼人們想知道 Marina Protocol 今天的價格？

人們希望了解 Marina Protocol (BAY) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、識別市場趨勢、掌握買賣時機、評估投資機會，以及在波動劇烈的加密貨幣市場中管理風險曝露。

Marina Protocol 的價格預測

Marina Protocol（BAY）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BAY 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Marina Protocol (BAY) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Marina Protocol 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Marina Protocol 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Marina Protocol 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 BAY 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Marina Protocol

準備好開始使用 Marina Protocol 了嗎？在 MEXC 購買 BAY 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Marina Protocol 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Marina Protocol (BAY) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Marina Protocol 將立即存入您的錢包。
Marina Protocol (BAY) 購買教程

Marina Protocol 能做什麼？

擁有 Marina Protocol 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Marina Protocol (BAY) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Marina Protocol (BAY)

這是一個新一代的全球行銷科技（MarTech）基礎架構，擁有遍布 200 個國家、超過 130 萬名使用者。該平台將傳統的 Web2 測驗、任務與活動，轉化為全自動化的 Web3 行銷活動，並即時發放鏈上獎勵。透過結合 SDK、嵌入代碼、社交登入錢包與免 Gas 費的註冊流程，大幅降低參與門檻，讓品牌、行銷人員與社群能以更高效且透明的方式執行全球性活動。

Marina Protocol資源

要更深入地瞭解 Marina Protocol，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Marina Protocol網站
區塊查詢

類別 :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemMarketing

人們還問：關於Marina Protocol的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:25:47 (UTC+8)

Marina Protocol（BAY）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Marina Protocol 的更多資訊

BAYUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 BAY。在 MEXC 上探索 BAYUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Marina Protocol (BAY) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Marina Protocol 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
BAY/USDT
NT$0.57600349
NT$0.57600349NT$0.57600349
-0.48%
3.32M (USDT)

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NT$2.81336
NT$2.81336NT$2.81336

+363.15%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18171748
NT$0.18171748NT$0.18171748

-3.70%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4654832
NT$0.4654832NT$0.4654832

-24.55%

up

up

UPROBINHOOD

NT$8.970782
NT$8.970782NT$8.970782

+20.63%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3998194
NT$9.3998194NT$9.3998194

+5.64%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.0417554
NT$9.0417554NT$9.0417554

+144.29%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.375299027
NT$0.375299027NT$0.375299027

+79.80%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.594737
NT$34.594737NT$34.594737

+53.09%

Heima

Heima

HEI

NT$4.9470378
NT$4.9470378NT$4.9470378

+26.49%

Humanity

Humanity

H

NT$3.6135691
NT$3.6135691NT$3.6135691

+18.33%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

BAY
BAY
TWD
TWD

1 BAY = 0.57616334 TWD