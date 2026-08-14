Marina Protocol (BAY) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:25:47 (UTC+8)
Marina Protocol 今日價格
Marina Protocol (BAY) 今日實時價格為 NT$ 0.018022，過去 24 小時內變化了 0.44%。目前 BAY 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.018022 每 BAY。
Marina Protocol 目前市值在 NT$ 3.60M 排名第 #1577，流通供應量為 200.00M BAY。過去 24 小時內，BAY 的交易價格在 NT$ 0.017909（低點）和 NT$ 0.018269（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.029722032717912994，而歷史最低價為 NT$ 0.227764832795675233。
短期表現方面，BAY 在過去一小時內波動了 -0.81%，過去7 天內波動了 +0.67%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.64K。
Marina Protocol（BAY）市場資訊
NT$ 3.60M
NT$ 3.60MNT$ 3.60M
NT$ 59.64K
NT$ 59.64KNT$ 59.64K
NT$ 18.02M
NT$ 18.02MNT$ 18.02M
1,000,000,000
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
Marina Protocol 的目前市值為 NT$ 3.60M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.64K。BAY 的流通量為 200.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 18.02M。
Marina Protocol 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.017909
NT$ 0.017909NT$ 0.017909
24H最低價
NT$ 0.018269
NT$ 0.018269NT$ 0.018269
24H最高價
NT$ 0.017909
NT$ 0.017909NT$ 0.017909
NT$ 0.018269
NT$ 0.018269NT$ 0.018269
NT$ 6.029722032717912994
NT$ 6.029722032717912994NT$ 6.029722032717912994
NT$ 0.227764832795675233
NT$ 0.227764832795675233NT$ 0.227764832795675233
Marina Protocol（BAY）價格歷史 TWD
跟蹤 Marina Protocol 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.00254632
|-0.44%
|30天
|NT$ +0.006374
|+54.72%
|60天
|NT$ +0.006316
|+53.95%
|90天
|NT$ -0.004958
|-21.58%
Marina Protocol 今日價格變化
今天，BAY 記錄了 NT$ -0.00254632 (-0.44%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
Marina Protocol 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.006374 (+54.72%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
Marina Protocol 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，BAY 的變化為 NT$ +0.006316 (+53.95%)，從而更廣泛地了解其表現。
Marina Protocol 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.004958 (-21.58%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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哪些因素影響 Marina Protocol 的價格？
Marina Protocol (BAY) 的價格受到多項關鍵因素的影響：
市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心，會直接影響 BAY 的價格走勢。
採用與實用性：實際應用場景、合作夥伴關係以及平台的採用程度，都會推動需求增長。
供應動態：代幣流通量、質押獎勵及銷毀機制，都會影響其稀缺性。
交易量：流動性水準與交易所上架情況，會影響價格的穩定性。
開發進度：協議更新、功能釋出以及路線圖上的里程碑，都會為價格帶來動能。
監管消息：加密貨幣相關法規與合規發展，會對投資者的行為產生影響。
競爭環境：與類似 DeFi 協議相比的表現，會影響其在市場中的定位。
為什麼人們想知道 Marina Protocol 今天的價格？
人們希望了解 Marina Protocol (BAY) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、識別市場趨勢、掌握買賣時機、評估投資機會，以及在波動劇烈的加密貨幣市場中管理風險曝露。
Marina Protocol 的價格預測
Marina Protocol（BAY）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BAY 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。Marina Protocol (BAY) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Marina Protocol 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Marina Protocol 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Marina Protocol 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 BAY 2026–2027 年價格的預測。
如何在台灣購買和投資 Marina Protocol
準備好開始使用 Marina Protocol 了嗎？在 MEXC 購買 BAY 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Marina Protocol 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Marina Protocol (BAY) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Marina Protocol 將立即存入您的錢包。
Marina Protocol 能做什麼？
擁有 Marina Protocol 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是Marina Protocol (BAY)
這是一個新一代的全球行銷科技（MarTech）基礎架構，擁有遍布 200 個國家、超過 130 萬名使用者。該平台將傳統的 Web2 測驗、任務與活動，轉化為全自動化的 Web3 行銷活動，並即時發放鏈上獎勵。透過結合 SDK、嵌入代碼、社交登入錢包與免 Gas 費的註冊流程，大幅降低參與門檻，讓品牌、行銷人員與社群能以更高效且透明的方式執行全球性活動。
Marina Protocol資源
要更深入地瞭解 Marina Protocol，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Marina Protocol的其他問題
如果 Marina Protocol 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Marina Protocol 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Marina Protocol 今日價格為 NT$ 0.57616334。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Marina Protocol 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 BAY 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Marina Protocol 的交易量為 --。
BAY 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Marina Protocol 價格，請造訪 BAY 價格頁面了解更多資訊。
BAY 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,692
-1.15%
ETH
1,868.63
-0.61%
GOLD(XAUT)
4,364.76
+0.33%
USDC
1.00101
+0.01%
SOL
75.33
-0.42%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 BAY/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Marina Protocol 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Marina Protocol 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Marina Protocol (BAY) 的價格預測，了解更深入的分析。
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Marina Protocol（BAY）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
BAYUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 BAY。在 MEXC 上探索 BAYUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$0.57600349
NT$0.57600349NT$0.57600349
-0.48%
3.32M (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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