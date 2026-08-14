BabyDogeCoin 今日價格

BabyDogeCoin (BABYDOGE) 今日實時價格為 NT$ 0.0000000003267，過去 24 小時內變化了 0.39%。目前 BABYDOGE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0000000003267 每 BABYDOGE。

BabyDogeCoin 目前市值在 NT$ 58.54M 排名第 #346，流通供應量為 179,186.02T BABYDOGE。過去 24 小時內，BABYDOGE 的交易價格在 NT$ 0.0000000003251（低點）和 NT$ 0.0000000003343（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.0000002110729879108，而歷史最低價為 NT$ 0.0000000098392765512。

短期表現方面，BABYDOGE 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 +1.80%。過去一天，總交易量達到 NT$ 77.50K。

BabyDogeCoin（BABYDOGE）市場資訊

排名 No.346 市值 NT$ 58.54MNT$ 58.54M NT$ 58.54M 成交量（24H） NT$ 77.50KNT$ 77.50K NT$ 77.50K 完全稀釋市值 NT$ 66.19MNT$ 66.19M NT$ 66.19M 流通量 179,186.02T 179,186.02T 179,186.02T 總供應量 202,615,067,690,429,103.20036403 202,615,067,690,429,103.20036403 202,615,067,690,429,103.20036403 所屬公鏈 BSC

BabyDogeCoin 的目前市值為 NT$ 58.54M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 77.50K。BABYDOGE 的流通量為 179,186.02T，總供應量是 202615067690429103.20036403，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 66.19M。