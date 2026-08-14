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BabyDogeCoin 目前實時價格為 0.0000000003267 TWD。BABYDOGE 市值為 58,540,073.857037368149753209142 TWD。追蹤台灣的 BABYDOGE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！BabyDogeCoin 目前實時價格為 0.0000000003267 TWD。BABYDOGE 市值為 58,540,073.857037368149753209142 TWD。追蹤台灣的 BABYDOGE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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BabyDogeCoin 圖標

BabyDogeCoin實時價格 (BABYDOGE)

1 BABYDOGE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.000000010431744
NT$0.000000010431744NT$0.000000010431744
-0.39%1D
TWD
BabyDogeCoin (BABYDOGE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:24:09 (UTC+8)

BabyDogeCoin 今日價格

BabyDogeCoin (BABYDOGE) 今日實時價格為 NT$ 0.0000000003267，過去 24 小時內變化了 0.39%。目前 BABYDOGE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0000000003267 每 BABYDOGE。

BabyDogeCoin 目前市值在 NT$ 58.54M 排名第 #346，流通供應量為 179,186.02T BABYDOGE。過去 24 小時內，BABYDOGE 的交易價格在 NT$ 0.0000000003251（低點）和 NT$ 0.0000000003343（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.0000002110729879108，而歷史最低價為 NT$ 0.0000000098392765512

短期表現方面，BABYDOGE 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 +1.80%。過去一天，總交易量達到 NT$ 77.50K

BabyDogeCoin（BABYDOGE）市場資訊

No.346

NT$ 58.54M
NT$ 58.54MNT$ 58.54M

NT$ 77.50K
NT$ 77.50KNT$ 77.50K

NT$ 66.19M
NT$ 66.19MNT$ 66.19M

179,186.02T
179,186.02T 179,186.02T

202,615,067,690,429,103.20036403
202,615,067,690,429,103.20036403 202,615,067,690,429,103.20036403

BSC

BabyDogeCoin 的目前市值為 NT$ 58.54M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 77.50K。BABYDOGE 的流通量為 179,186.02T，總供應量是 202615067690429103.20036403，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 66.19M

BabyDogeCoin 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0000000003251
NT$ 0.0000000003251NT$ 0.0000000003251
24H最低價
NT$ 0.0000000003343
NT$ 0.0000000003343NT$ 0.0000000003343
24H最高價

NT$ 0.0000000003251
NT$ 0.0000000003251NT$ 0.0000000003251

NT$ 0.0000000003343
NT$ 0.0000000003343NT$ 0.0000000003343

NT$ 0.0000002110729879108
NT$ 0.0000002110729879108NT$ 0.0000002110729879108

NT$ 0.0000000098392765512
NT$ 0.0000000098392765512NT$ 0.0000000098392765512

+0.03%

-0.38%

+1.80%

+1.80%

BabyDogeCoin（BABYDOGE）價格歷史 TWD

跟蹤 BabyDogeCoin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.000000000040843-0.38%
30天NT$ +0.0000000000137+4.37%
60天NT$ -0.0000000000285-8.03%
90天NT$ -0.000000000091-21.79%
BabyDogeCoin 今日價格變化

今天，BABYDOGE 記錄了 NT$ -0.000000000040843 (-0.38%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

BabyDogeCoin 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.0000000000137 (+4.37%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

BabyDogeCoin 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BABYDOGE 的變化為 NT$ -0.0000000000285 (-8.03%)，從而更廣泛地了解其表現。

BabyDogeCoin 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.000000000091 (-21.79%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 BabyDogeCoin（BABYDOGE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 BabyDogeCoin 價格歷史頁面

BabyDogeCoin 分析

本分析利用人工智慧模型評估 BabyDogeCoin 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 BabyDogeCoin 的價格？

以下幾個關鍵因素會影響 BabyDogeCoin 的價格：市場對迷因幣的態度、社群媒體的熱潮與名人背書、整體加密貨幣市場趨勢、交易所的交易量、巨額持有者（鯨魚）的動向、社群參與度、新交易所的上架，以及 Dogecoin 生態系統代幣的更廣泛採用。

為什麼人們想知道 BabyDogeCoin 今天的價格？

人們希望了解今日的 BabyDogeCoin 價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合價值、識別買入／賣出機會、監控市場趨勢，以及管理投資風險。作為一種波動性極高的迷因幣，BABYDOGE 的價格變化相當迅速。

BabyDogeCoin 的價格預測

BabyDogeCoin（BABYDOGE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BABYDOGE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
BabyDogeCoin (BABYDOGE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，BabyDogeCoin 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 BabyDogeCoin 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 BabyDogeCoin 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 BABYDOGE 2026–2027 年價格的預測。

關於 BabyDogeCoin

BABYDOGE是一種運行在Binance Smart Chain (BSC)上的去中心化加密貨幣。它是一個由社區驅動的項目，受到Dogecoin的啟發，專注於大規模的普及、慈善項目和迷因文化。BABYDOGE運行在一種通縮模型上，每一筆交易的一部分會被重新分配給現有的持有者，另一部分則會被銷毀，從而隨著時間的推移減少總供應量。該資產主要用於其社區內的交易和慈善捐款。其共識機制基於權益證明（PoS），允許持有者通過抵押他們的代幣來獲得獎勵。

如何在台灣購買和投資 BabyDogeCoin

準備好開始使用 BabyDogeCoin 了嗎？在 MEXC 購買 BABYDOGE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 BabyDogeCoin 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 BabyDogeCoin (BABYDOGE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，BabyDogeCoin 將立即存入您的錢包。
BabyDogeCoin (BABYDOGE) 購買教程

BabyDogeCoin 能做什麼？

擁有 BabyDogeCoin 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 BabyDogeCoin (BABYDOGE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是BabyDogeCoin (BABYDOGE)

Baby Doge Coin has learned a few tricks and lessons from his meme father, Doge. A new crypto birthed by fans of the Doge Meme online community. Baby Doge seeks to impress his father by showing his new improved transaction speeds & adorableness. He is Hyper-deflationary with static reflections that rewards holders, so more baby doge coins are being automatically added to your wallet each transaction. Simply Love, pet, and hold as 5% from each transaction is automatically redistributed to baby doge holders.

BabyDogeCoin資源

要更深入地瞭解 BabyDogeCoin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方BabyDogeCoin網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemDog-Themed

人們還問：關於BabyDogeCoin的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:24:09 (UTC+8)

BabyDogeCoin（BABYDOGE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 BabyDogeCoin 的更多資訊

BABYDOGEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 BABYDOGE。在 MEXC 上探索 BABYDOGEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 BabyDogeCoin (BABYDOGE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 BabyDogeCoin 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
BABYDOGE/USDT
NT$0.00000001043494
NT$0.00000001043494NT$0.00000001043494
-0.36%
234892.18B (USDT)
BABYDOGE/USDC
NT$0.000000010428548
NT$0.000000010428548NT$0.000000010428548
-0.44%
162794.72B (USDT)

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KiiChain

KiiChain

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NT$2.8207896
NT$2.8207896NT$2.8207896

+364.52%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17725016
NT$0.17725016NT$0.17725016

-6.04%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.468214
NT$0.468214NT$0.468214

-24.09%

up

up

UPROBINHOOD

NT$8.977564
NT$8.977564NT$8.977564

+20.76%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3652388
NT$9.3652388NT$9.3652388

+5.29%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.1376836
NT$9.1376836NT$9.1376836

+146.96%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.375808052
NT$0.375808052NT$0.375808052

+80.10%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.6098036
NT$34.6098036NT$34.6098036

+53.20%

Heima

Heima

HEI

NT$4.9413356
NT$4.9413356NT$4.9413356

+26.38%

Humanity

Humanity

H

NT$3.6117996
NT$3.6117996NT$3.6117996

+18.31%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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