BounceToken (AUCTION) 今日技術分析 BounceToken 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 AUCTION 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 BounceToken 分析的信息。 註 冊

BounceToken (AUCTION) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $2.809 -- -6.37% -15.85% -41.76%

BounceToken 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 BounceToken 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 6 中立 1 買入 19 移動平均線 : 強烈買入 賣出 0 中立 0 買入 14 技術指標 : 中立 賣出 6 中立 1 買入 5 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 2.8076 2.8063 R2 2.8063 2.8055 R1 2.8056 2.805 PP 2.8043 2.8043 S1 2.8036 2.8035 S2 2.8023 2.803 S3 2.8016 2.8023

BounceToken 市場信號 目前淨掛單量 -1.13M $9.69 M $10.82 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.00M 3 日主動買入 $0.06 M 3 日主動賣出 $0.07 M 7 日主動買賣差額 -0.01M 7 日主動買入 $0.14 M 7 日主動賣出 $0.15 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 BounceToken資金流向 淨流入 AUCTIONUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 -$0.07 M 2.80 2026-08-13 $0.01 M 2.88 2026-08-12 -$0.01 M 2.88 2026-08-11 -$0.20 M 2.86 2026-08-10 $0.04 M 3.01 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 BounceToken (AUCTION) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 BounceToken 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 AUCTION / USDT $2.809 $2.809 $2.809 -2.32% 20.12K (USDT) 去交易