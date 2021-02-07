BounceToken (AUCTION) 今日技術分析
BounceToken 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 AUCTION 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 BounceToken 分析的信息。
BounceToken (AUCTION) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$2.809
|--
|-6.37%
|-15.85%
|-41.76%
BounceToken 技術指標
技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 BounceToken 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。
買入
賣出 6
中立 1
買入 19
|移動平均線:
|強烈買入
|賣出 0
|中立 0
|買入 14
|技術指標:
|中立
|賣出 6
|中立 1
|買入 5
樞紐點
移動平均線
技術指標
名稱
經典
斐波那契
R3
2.8076
2.8063
R2
2.8063
2.8055
R1
2.8056
2.805
PP
2.8043
2.8043
S1
2.8036
2.8035
S2
2.8023
2.803
S3
2.8016
2.8023
BounceToken 市場信號
目前淨掛單量
-1.13M
$9.69 M
$10.82 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
0.00M
3 日主動買入
$0.06 M
3 日主動賣出
$0.07 M
7 日主動買賣差額
-0.01M
7 日主動買入
$0.14 M
7 日主動賣出
$0.15 M
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
BounceToken資金流向
淨流入AUCTIONUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
|2026-08-14
|-$0.07 M
|2.80
|2026-08-13
|$0.01 M
|2.88
|2026-08-12
|-$0.01 M
|2.88
|2026-08-11
|-$0.20 M
|2.86
|2026-08-10
|$0.04 M
|3.01
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
$2.809
$2.809$2.809
-2.32%
20.12K (USDT)
免責聲明
本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。