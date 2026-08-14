APRO 今日價格

APRO (AT) 今日實時價格為 NT$ 0.14912，過去 24 小時內變化了 1.80%。目前 AT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.14912 每 AT。

APRO 目前市值在 NT$ 37.28M 排名第 #521，流通供應量為 250.00M AT。過去 24 小時內，AT 的交易價格在 NT$ 0.14262（低點）和 NT$ 0.16016（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 28.1282159375071536，而歷史最低價為 NT$ 2.5305729402987406744。

短期表現方面，AT 在過去一小時內波動了 +1.85%，過去7 天內波動了 +2.26%。過去一天，總交易量達到 NT$ 68.82K。

APRO（AT）市場資訊

排名 No.521 市值 NT$ 37.28MNT$ 37.28M NT$ 37.28M 成交量（24H） NT$ 68.82KNT$ 68.82K NT$ 68.82K 完全稀釋市值 NT$ 149.12MNT$ 149.12M NT$ 149.12M 流通量 250.00M 250.00M 250.00M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 25.00% 所屬公鏈 BSC

APRO 的目前市值為 NT$ 37.28M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 68.82K。AT 的流通量為 250.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 149.12M。