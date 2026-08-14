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APRO 目前實時價格為 0.14912 TWD。AT 市值為 37,280,000 TWD。追蹤台灣的 AT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！APRO 目前實時價格為 0.14912 TWD。AT 市值為 37,280,000 TWD。追蹤台灣的 AT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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APRO 圖標

APRO實時價格 (AT)

1 AT 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$4.7658752
NT$4.7658752NT$4.7658752
+1.80%1D
TWD
APRO (AT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:22:27 (UTC+8)

APRO 今日價格

APRO (AT) 今日實時價格為 NT$ 0.14912，過去 24 小時內變化了 1.80%。目前 AT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.14912 每 AT。

APRO 目前市值在 NT$ 37.28M 排名第 #521，流通供應量為 250.00M AT。過去 24 小時內，AT 的交易價格在 NT$ 0.14262（低點）和 NT$ 0.16016（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 28.1282159375071536，而歷史最低價為 NT$ 2.5305729402987406744

短期表現方面，AT 在過去一小時內波動了 +1.85%，過去7 天內波動了 +2.26%。過去一天，總交易量達到 NT$ 68.82K

APRO（AT）市場資訊

No.521

NT$ 37.28M
NT$ 37.28MNT$ 37.28M

NT$ 68.82K
NT$ 68.82KNT$ 68.82K

NT$ 149.12M
NT$ 149.12MNT$ 149.12M

250.00M
250.00M 250.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.00%

BSC

APRO 的目前市值為 NT$ 37.28M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 68.82K。AT 的流通量為 250.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 149.12M

APRO 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.14262
NT$ 0.14262NT$ 0.14262
24H最低價
NT$ 0.16016
NT$ 0.16016NT$ 0.16016
24H最高價

NT$ 0.14262
NT$ 0.14262NT$ 0.14262

NT$ 0.16016
NT$ 0.16016NT$ 0.16016

NT$ 28.1282159375071536
NT$ 28.1282159375071536NT$ 28.1282159375071536

NT$ 2.5305729402987406744
NT$ 2.5305729402987406744NT$ 2.5305729402987406744

+1.85%

+1.80%

+2.26%

+2.26%

APRO（AT）價格歷史 TWD

跟蹤 APRO 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0842689+1.80%
30天NT$ -0.00679-4.36%
60天NT$ +0.01307+9.60%
90天NT$ -0.01564-9.50%
APRO 今日價格變化

今天，AT 記錄了 NT$ +0.0842689 (+1.80%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

APRO 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00679 (-4.36%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

APRO 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，AT 的變化為 NT$ +0.01307 (+9.60%)，從而更廣泛地了解其表現。

APRO 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.01564 (-9.50%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 APRO（AT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 APRO 價格歷史頁面

APRO 分析

本分析利用人工智慧模型評估 APRO 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

APRO 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 AT 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

AT_USDT在4小時周期運行於0.15359，處於S2與S1樞紐區間內部。價格位於中樞0.1568下方，呈現低位震盪結構特徵。短期均線組發出買入信號，長期EMA組維持多頭排列，指標之間存在方向分歧。MACD形成死叉，動能由多轉空的跡象顯現。RSI處於中性區域，KDJ與StochRSI數值未顯示極端超買或超賣狀態。布林帶開口收窄，波動率呈現壓縮態勢，市場正等待方向選擇。 上方最近參考價位為S1樞紐0.1548，距離現價約0.8%。突破後下一目標為中樞0.1568，距離現價約2.1%。下方最近支撐位於S2樞紐0.1515，距離現價約1.4%。若跌破該位，遠端參考R1阻力位0.1601將成為反向觀測點，距離現價約4.2%。當前價格夾在S2與S1之間，多空雙方在此窄幅區間內博弈，成交量配合情況將決定後續突破的有效性。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 APRO 的價格？

APRO(AT) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與投資者信心
2. 交易量與流動性水準
3. 整體加密貨幣市場趨勢
4. 項目開發進展與最新動態
5. 合作夥伴公告與合作事項
6. 影響加密貨幣市場的監管消息
7. 供需關係變化
8. 技術分析型態
9. 社群參與度與採用率
10. 影響數位資產的宏觀經濟因素

為什麼人們想知道 APRO 今天的價格？

人們希望了解今日APRO(AT)的價格，主要有以下幾個原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、識別買入/賣出機會、評估市場趨勢，以及管理投資風險。即時價格數據有助於交易者有效掌握進場與離場的時機。

APRO 的價格預測

APRO（AT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，AT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
APRO (AT) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，APRO 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 APRO 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 APRO 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 AT 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 APRO

準備好開始使用 APRO 了嗎？在 MEXC 購買 AT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 APRO 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 APRO (AT) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，APRO 將立即存入您的錢包。
APRO (AT) 購買教程

APRO 能做什麼？

擁有 APRO 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 APRO (AT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是APRO (AT)

APRO 是一個專為比特幣生態系統打造的去中心化預言機網路，致力於提供可靠、快速且具成本效益的數據解決方案。它結合鏈下運算與鏈上驗證，旨在構建一個安全且值得信賴的運算平台。透過這種方式，APRO 擴展了數據存取與運算能力，為去中心化應用（DApp）業務提供可自訂的運算邏輯服務。

APRO資源

要更深入地瞭解 APRO，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方APRO網站
區塊查詢

類別 :

Binance Alpha SpotlightEthereum EcosystemInfrastructure

人們還問：關於APRO的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:22:27 (UTC+8)

APRO（AT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 APRO 的更多資訊

ATUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 AT。在 MEXC 上探索 ATUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 APRO (AT) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 APRO 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
AT/USDT
NT$4.7697104
NT$4.7697104NT$4.7697104
+1.84%
451.14K (USDT)
AT/USDC
NT$4.7527716
NT$4.7527716NT$4.7527716
+1.09%
372.25K (USDT)

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比特幣

比特幣

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Tether Gold

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Solana

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以太幣

以太幣

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USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8757608
NT$2.8757608NT$2.8757608

+373.57%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18006264
NT$0.18006264NT$0.18006264

-4.55%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4685336
NT$0.4685336NT$0.4685336

-24.04%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.041484
NT$9.041484NT$9.041484

+21.62%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.281184
NT$9.281184NT$9.281184

+4.34%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.736266
NT$8.736266NT$8.736266

+136.11%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.374893996
NT$0.374893996NT$0.374893996

+79.66%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$35.0051488
NT$35.0051488NT$35.0051488

+54.95%

Heima

Heima

HEI

NT$4.76204
NT$4.76204NT$4.76204

+21.80%

Humanity

Humanity

H

NT$3.5136824
NT$3.5136824NT$3.5136824

+15.09%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

AT 兌 TWD 計算器

數量

AT
AT
TWD
TWD

1 AT = 4.7658752 TWD