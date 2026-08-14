APRO實時價格 (AT)
APRO (AT) 今日實時價格為 NT$ 0.14912，過去 24 小時內變化了 1.80%。目前 AT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.14912 每 AT。
APRO 目前市值在 NT$ 37.28M 排名第 #521，流通供應量為 250.00M AT。過去 24 小時內，AT 的交易價格在 NT$ 0.14262（低點）和 NT$ 0.16016（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 28.1282159375071536，而歷史最低價為 NT$ 2.5305729402987406744。
短期表現方面，AT 在過去一小時內波動了 +1.85%，過去7 天內波動了 +2.26%。過去一天，總交易量達到 NT$ 68.82K。
No.521
25.00%
BSC
APRO 的目前市值為 NT$ 37.28M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 68.82K。AT 的流通量為 250.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 149.12M。
+1.85%
+1.80%
+2.26%
+2.26%
跟蹤 APRO 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.0842689
|+1.80%
|30天
|NT$ -0.00679
|-4.36%
|60天
|NT$ +0.01307
|+9.60%
|90天
|NT$ -0.01564
|-9.50%
今天，AT 記錄了 NT$ +0.0842689 (+1.80%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00679 (-4.36%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，AT 的變化為 NT$ +0.01307 (+9.60%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.01564 (-9.50%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 APRO 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 AT 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
|EMA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
AT_USDT在4小時周期運行於0.15359，處於S2與S1樞紐區間內部。價格位於中樞0.1568下方，呈現低位震盪結構特徵。短期均線組發出買入信號，長期EMA組維持多頭排列，指標之間存在方向分歧。MACD形成死叉，動能由多轉空的跡象顯現。RSI處於中性區域，KDJ與StochRSI數值未顯示極端超買或超賣狀態。布林帶開口收窄，波動率呈現壓縮態勢，市場正等待方向選擇。 上方最近參考價位為S1樞紐0.1548，距離現價約0.8%。突破後下一目標為中樞0.1568，距離現價約2.1%。下方最近支撐位於S2樞紐0.1515，距離現價約1.4%。若跌破該位，遠端參考R1阻力位0.1601將成為反向觀測點，距離現價約4.2%。當前價格夾在S2與S1之間，多空雙方在此窄幅區間內博弈，成交量配合情況將決定後續突破的有效性。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，APRO 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
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昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
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|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
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過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
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比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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