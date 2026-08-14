Fusionist (ACE) 今日技術分析 Fusionist 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 ACE 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Fusionist 分析的信息。 註 冊

Fusionist (ACE) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.27794 -- +151.93% +289.21% +139.19%

Fusionist 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Fusionist 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 7 中立 2 買入 17 移動平均線 : 買入 賣出 4 中立 0 買入 10 技術指標 : 買入 賣出 3 中立 2 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.28142 0.27996 R2 0.27996 0.27897 R1 0.27882 0.27835 PP 0.27736 0.27736 S1 0.27622 0.27637 S2 0.27476 0.27575 S3 0.27362 0.27476

Fusionist 市場信號 目前淨掛單量 -0.19M $1.94 M $2.14 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.57M 3 日主動買入 $31.58 M 3 日主動賣出 $32.14 M 7 日主動買賣差額 -0.53M 7 日主動買入 $47.40 M 7 日主動賣出 $47.93 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Fusionist資金流向 淨流入 ACEUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 -$0.20 M 0.26 2026-08-13 $0.02 M 0.12 2026-08-12 $0.05 M 0.11 2026-08-11 -$0.34 M 0.11 2026-08-10 -$0.26 M 0.12 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Fusionist (ACE) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Fusionist 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 ACE / USDT $0.28257 $0.28257 $0.28257 +144.45% 10.00M (USDT) 去交易