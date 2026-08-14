2016 今日價格

2016 (2016) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.40%。目前 2016 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 2016。

2016 目前市值在 $ 12,069.96 排名第 #-，流通供應量為 999.10M 2016。過去 24 小時內，2016 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00457346，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，2016 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +2.81%。過去一天，總交易量達到 --。

2016（2016）市場資訊

市值 $ 12.07K$ 12.07K $ 12.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.07K$ 12.07K $ 12.07K 流通量 999.10M 999.10M 999.10M 總供應量 999,099,023.958581 999,099,023.958581 999,099,023.958581

2016 的目前市值為 $ 12.07K, 它過去 24 小時的交易量為 --。2016 的流通量為 999.10M，總供應量是 999099023.958581，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.07K。