隨時查看 MEXC 合約帳戶資金和持倉情況，對自己的合約交易瞭如指掌





合約交易憑藉著靈活的交易方式和豐富的交易品種，備受投資者青睞。特別是 MEXC 合約憑藉超過 1,300 個合約交易對和超低的 加密貨幣憑藉著靈活的交易方式和豐富的交易品種，備受投資者青睞。特別是 MEXC 合約憑藉超過 1,300 個合約交易對和超低的 交易費率 （maker 最低 0 費率，taker 最低 0.02%）廣受用戶好評。





不過要注意的是，合約交易是具有一定風險的交易行為，所以在 MEXC 交易所進行合約交易時，要建立成熟的風險管理機制，及時掌握帳戶資金和持倉情況是提升交易效率和控制風險的重要方法之一。













MEXCer 可以在合約交易界面「可用」處查看資金。









MEXCer 可以在資產-合約中查看資金。













MEXCer 可以在合約交易介面下方查看您的當前的持倉資訊，例如當前倉位的持倉量、預估強平價格、未實現盈虧，在這裡 MEXCer 還可以透過增加倉位保證金來減少強制平倉的風險。





















查看所有交易對的持倉情況。





















指數價格：參考各大主流交易所的價格，根據其價格的加權平均後得到的綜合價格指數。目前頁面顯示的 ：參考各大主流交易所的價格，根據其價格的加權平均後得到的綜合價格指數。目前頁面顯示的 指數價格 是 BTC 的指數價格。代幣 BTC 的指數價格參考 BYBIT、HUOBI、MEXC 的交易所價格。









合約面額（1 張）：表示一張該合約的價值， ：表示一張該合約的價值， USDT 本位合約 每張合約以幣數量衡量，幣本位合約每張合約以 USD 數量衡量。如 BTC 的合約面值為 1 張 = 0.0001 BTC





最小變動價位：該合約的單位價格漲跌變動的最小值。如 BTC 的最小變動價位是 0.1。





最少下單數量：該合約單筆訂單的最小下單數量。如 BTC 的最小交易數量是 0.0001 BTC。





限價訂單價格上限/下限比例：限價買單價格應小於或等於（1 + 價格上限比例）* 指數價。限價賣單價格應大於或等於（1 - 價格下限比例）* 指數價





最大掛單數量：每個交易對的限價單最大掛單數量。









起始保證金： 開出倉位要求的最低保證金金額。









維持保證金：維持倉位的最低的保證金要求，當倉位的保證金馀額小於維持保證金時倉位會被強平或減倉。維持保證金 = 倉位名義價值 * 維持保證金率。





風險限制：MEXC 對所有的交易帳戶使用風險限制機制，即係統採用階梯保證金的模式進行風險控制，槓桿倍數大小視持倉大小而定；持倉越大，可獲得槓桿倍數越低。用戶可自行調整槓桿倍數，初始保證金率的演算法是根據用戶調整的槓桿倍數而定。









未實現盈虧：開倉後還未平倉時顯示的做多/做空盈虧狀況。

做多：數量(張) * 合約面額(張) * (合理價格-開倉均價)；

做空：數量(張) * 合約面額(張) * (開倉均價-合理價格)。





平倉盈虧：平倉後顯示的做多/做空盈虧狀況。

做多：數量(張) * 合約面額(張) * (平倉均價-開倉均價)；

做空：數量(張) * 合約面額(張) * (開倉均價-平倉均價)。





委託數量與成交數量：委托数量指用户在下单前设置的期望成交量。当用户委托量较大时，订单通常会被拆分成多个较小订单依次成交。成交数量即实际已经成交的数量。当委托数量等于成交数量时，代表著委托订单全部成交。









開倉均價：倉位平均開倉成本。





平倉均價：所有平倉交易的平均價格。









帳戶權益：錢包馀額+未實現盈虧 。





錢包餘額：總劃轉入金-總劃轉出金+已實現損益 。













免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。