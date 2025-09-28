加密貨幣合約交易憑藉著靈活的交易方式和豐富的交易品種，備受投資者青睞。特別是 MEXC 合約憑藉超過 1,300 個合約交易對和超低的交易費率（maker 最低 0 費率，taker 最低 0.02%）廣受用戶好評。 不過要注意的是，合約交易是具有一定風險的交易行為，所以在 MEXC 交易所進行合約交易時，要建立成熟的風險管理機制，及時掌握帳戶資金和持倉情況是提升交易效率和控制風險的重要方法之一。加密貨幣合約交易憑藉著靈活的交易方式和豐富的交易品種，備受投資者青睞。特別是 MEXC 合約憑藉超過 1,300 個合約交易對和超低的交易費率（maker 最低 0 費率，taker 最低 0.02%）廣受用戶好評。 不過要注意的是，合約交易是具有一定風險的交易行為，所以在 MEXC 交易所進行合約交易時，要建立成熟的風險管理機制，及時掌握帳戶資金和持倉情況是提升交易效率和控制風險的重要方法之一。
隨時查看 MEXC 合約帳戶資金和持倉情況，對自己的合約交易瞭如指掌

加密貨幣合約交易憑藉著靈活的交易方式和豐富的交易品種，備受投資者青睞。特別是 MEXC 合約憑藉超過 1,300 個合約交易對和超低的交易費率（maker 最低 0 費率，taker 最低 0.02%）廣受用戶好評。

不過要注意的是，合約交易是具有一定風險的交易行為，所以在 MEXC 交易所進行合約交易時，要建立成熟的風險管理機制，及時掌握帳戶資金和持倉情況是提升交易效率和控制風險的重要方法之一。

1. 從 MEXC App 端查看合約帳戶資金和持倉狀況


1.1 查看合約帳戶資金


MEXCer 可以在合約交易界面「可用」處查看資金。


MEXCer 可以在資產-合約中查看資金。


1.2 查看持倉狀況


MEXCer 可以在合約交易介面下方查看您的當前的持倉資訊，例如當前倉位的持倉量預估強平價格、未實現盈虧，在這裡 MEXCer 還可以透過增加倉位保證金來減少強制平倉的風險。


2. 從 MEXC 網頁端查看合約帳戶資金及持倉狀況


2.1 查看合約帳戶資金


MEXCer 可以在合約交易界面「可用」處查看資金。


MEXCer 可以在「資產」-「合約」中查看資金。


2.2 查看持倉狀況


MEXCer 可以在合約交易介面下方查看您的當前的持倉資訊，例如當前倉位的持倉量預估強平價格、未實現盈虧，在這裡 MEXCer 還可以透過增加倉位保證金來減少強制平倉的風險。

查看所有交易對的持倉情況。


3. MEXC 合約持倉頁面常見名詞解釋


永續合約：由傳統金融的期貨合約演變而來，差異在於永續合約沒有結算日期。也就是說只要倉位沒有爆倉被強制平倉，就永遠不會被動平倉。

指數價格：參考各大主流交易所的價格，根據其價格的加權平均後得到的綜合價格指數。目前頁面顯示的指數價格是 BTC 的指數價格。代幣 BTC 的指數價格參考 BYBIT、HUOBI、MEXC 的交易所價格。

合理價格：該合約的即時合理價格，基於指數價格和市場價格綜合計算得出。將用於計算倉位浮動盈虧以及判斷倉位的強平，可能與合約最新成交價有所偏差，以避免價格操控。

合約面額（1 張）：表示一張該合約的價值，USDT 本位合約每張合約以幣數量衡量，幣本位合約每張合約以 USD 數量衡量。如 BTC 的合約面值為 1 張 = 0.0001 BTC

最小變動價位：該合約的單位價格漲跌變動的最小值。如 BTC 的最小變動價位是 0.1。

最少下單數量：該合約單筆訂單的最小下單數量。如 BTC 的最小交易數量是 0.0001 BTC。

限價訂單價格上限/下限比例：限價買單價格應小於或等於（1 + 價格上限比例）* 指數價。限價賣單價格應大於或等於（1 - 價格下限比例）* 指數價

最大掛單數量：每個交易對的限價單最大掛單數量。

價差保護閾值：開啟價差保護功能後，止盈止損（計畫委託）達到觸發價，如果該合約的最新價與合理價格價差超過該合約的設定閾值，止損（計畫委託）將被拒絕，請注意價差保護只會在開啟後生效，且未開啟的歷史訂單將不生效。

起始保證金： 開出倉位要求的最低保證金金額。

起始保證金費率：開倉倉位價值/倉位保證金。起始保證金率反映您的槓桿倍數

維持保證金：維持倉位的最低的保證金要求，當倉位的保證金馀額小於維持保證金時倉位會被強平或減倉。維持保證金 = 倉位名義價值 * 維持保證金率。

風險限制：MEXC 對所有的交易帳戶使用風險限制機制，即係統採用階梯保證金的模式進行風險控制，槓桿倍數大小視持倉大小而定；持倉越大，可獲得槓桿倍數越低。用戶可自行調整槓桿倍數，初始保證金率的演算法是根據用戶調整的槓桿倍數而定。

資金費率：基於永續合約市場價格與現貨價格之間的價差，對多頭和空頭交易者定期交換資金費用。當市場趨勢看漲時，資金費率為正，永續合約的多頭交易者將會支付資金費用給空頭交易者。相反，當市場看跌時，資金費率為負，此時是永續交易的空頭交易者向多頭交易者支付資金費用。

未實現盈虧：開倉後還未平倉時顯示的做多/做空盈虧狀況。
做多：數量(張) * 合約面額(張) * (合理價格-開倉均價)；
做空：數量(張) * 合約面額(張) * (開倉均價-合理價格)。

平倉盈虧：平倉後顯示的做多/做空盈虧狀況。
做多：數量(張) * 合約面額(張) * (平倉均價-開倉均價)；
做空：數量(張) * 合約面額(張) * (開倉均價-平倉均價)。

委託數量與成交數量：委托数量指用户在下单前设置的期望成交量。当用户委托量较大时，订单通常会被拆分成多个较小订单依次成交。成交数量即实际已经成交的数量。当委托数量等于成交数量时，代表著委托订单全部成交。

委託價格與成交均價：委託價格指用戶在下單時輸入的期望成交價格。如果用戶在下單時選擇限價委託，委託價格等於用戶輸入的價格；如果用戶在下單時選擇市價委託，委託價格取決於實際交易結果。當用戶委託量較大時，訂單通常會被拆分成多個較小訂單依序成交。由於行情波動，每個訂單實際成交價不一定相同，這些實際成交價的平均值就是成交均價。

開倉均價：倉位平均開倉成本。

平倉均價：所有平倉交易的平均價格。

已實現盈虧：該倉位所產生的所有已實現的盈虧，包含手續費、資金費用和平倉盈虧。 (不包含卡券、MX 抵扣的手續費部分)

帳戶權益：錢包馀額+未實現盈虧 。

錢包餘額：總劃轉入金-總劃轉出金+已實現損益 。

推薦閱讀：


目前，MEXC 平台重磅推出了 0 費率活動。參與活動，用戶能夠大幅降低交易成本，真正實現「省更多、交易更多、賺更多」的目標。在 MEXC 平台上，您不僅可以藉助這項活動暢享低成本交易，還能隨時緊跟市場動態，敏銳捕捉每一個稍縱即逝的投資機會，開啟財富增值之旅。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

帳號相關常見問題匯總

帳號相關常見問題匯總

1. 帳號登入問題1.1 手機號、郵箱均無法使用時，如何登入帳號如果記得帳號登入密碼：Web：在官網註冊登入- 頁面，輸入帳號和密碼後，點選首頁右上角【人像圖標】-【安全中心】- 手機/郵箱驗證右側的【修改】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。App：進入登入頁面，輸入帳號和密碼後點選首頁左上角【人像圖標】-【安全中心】-【綁定手機/綁定郵箱】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。如果忘

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

MEXC 質押借幣新業務正式上線！

MEXC 質押借幣新業務正式上線！

質押借幣是 MEXC 推出的加密貨幣借款方案。質押借幣是指質押一種加密貨幣借入另外一種加密貨幣，用於交易現貨、衍生品或投入理財以獲取更高收益，也可用於提幣。目前 MEXC 的質押借幣業務已經正式上線，您可以前往 MEXC 官網進行參與體驗。安全借款，快速便捷，讓您隨心所欲配置管理自己加密資產，無論是資金周轉還是用於投資，MEXC 的借款解決方案都將滿足您的需求。如何參與質押借幣目前質押借幣功能支援

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

