如何查看 MEXC 平臺幣種的上架下架信息





在 MEXC 平臺上，目前現貨交易對有近 2000 對，衍生品交易對超過 350 對。MEXC 依舊不斷更新增加新的代幣種類，同時對於不符合平臺規則的代幣進行下架處理。









MEXC 提供了新幣日歷，您可以在新幣日歷界面，查看到即將上架的代幣。













如果您是 MX Holder，您還可以點擊【陽光普照】跳轉到相應頁面，參與 MX Holder 專屬空投活動，只要滿足規則即可免費獲得代幣空投。關於更多陽光普照內容，您可以閱讀《 如何參與陽光普照 》進行了解。





如果您想對即將上架的代幣進行交易，頁面右上角有倒計時顯示代幣具體開放交易時間。或者點擊【去交易】按鈕前往交易頁面，也會有相應的代幣開放倒計時提醒您。













打開並登錄 MEXC 官方首頁， 滑動到頁面最下方，在【用戶支持】中選擇【公告中心】。









在公告中心頁面選擇【幣種下架】，您可以看到所有下架代幣的相關公告。您可以在右側的【搜索】中，對您想要查找的代幣搜索，查看是否已經下架。













為了保護用戶利益，提升用戶交易體驗，構建一個健康的交易環境，MEXC 會對已經上線的項目代幣監測和跟蹤，對於在上市期間不滿足相應規則的代幣，MEXC 會對相關項目實施 ST 警告或者直接下線相關項目代幣。







