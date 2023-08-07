交易量：在某個時間段內整個市場上合約的交易數量。交易量代表著這段時間內，交易已經完成。
持倉量：在某個時間段內整個市場上仍然持有還沒有完成交易的數量。
交易用戶通常會根據交易量和持倉量來判斷當前的市場情緒，做出自己的投資策略。
持倉量變化是判斷市場情緒的重要指標。持倉量增加代表著進入合約的資本增加，反之減少。因此持倉量的變動在一定程度上也可以判斷牛市熊市的到來。
價格
交易量
持倉量
市場情緒
上漲
增加
增加
看漲
上漲
减少
减少
看跌
下跌
增加
增加
看漲
下跌
减少
减少
看跌
通過使用專業的第三方數據工具網站，方便觀察不同代幣的合約持倉數量變化。如 CoinGlass 。
我們以 SHIB 來舉例展示。你可以在 CoinGlass 查看到 SHIB 在今年（時間可自己調整）的持倉量變化情況，通過柱形圖的展示方式一目了然。同時還能夠查詢不同交易所之間的持倉量。
在 MEXC 平臺，如果你想查看自己當前的合約持倉量，在合約交易界面的K線圖下方，即可以查看到。
如果是打算查詢過往的交易情況，在右上角【合約訂單】-【歷史委託】中進行查詢。
寫在最後：幣圈交易市場波動充滿不確定因素，用戶時刻關注自己的倉位變化，即時補倉或者減倉，避免因行情波動倉位被強平造成損失。
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