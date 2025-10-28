什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式





























盈利金額：它代表該預測合約的潛在收益。

數量：即代表着您投入的金額，也是您潛在的損失金額。

上漲：如果您認爲價格指數會在到期時上漲。

下跌：如果您認爲價格指數會在到期時下跌。

結算金額 = 本金 + 盈利金額

盈利金額 = 投入本金 * 盈利率









登錄您的 MEXC 帳號，進入預測合約交易頁面。選擇您想交易的幣對，例如 BTCUSDT ，根據自己的喜好設置合約到期時間（可選擇 3 分鐘、5 分鐘、10 分鐘、30 分鐘、1 小時、1 天等），輸入訂單金額；再選擇價格到期時會上漲還是下跌：最後【確認】提交您的交易。

























若您的預測合約預測結果正確，您將在合約到期時收到一筆結算金額。

其中：結算金額 = 本金 + 盈利金額

盈利金額 = 投入本金 * 盈利率





若您的預測合約預測結果錯誤，則預測合約將過期，且您將不會收到任何結算金額。您爲該預測合約支付的合約本金將被視爲您的損失，並計入單日損失上限。





如果您的預測合約結果既不高於也不低於入場價（即到期時的價格指數等於行使價），您將獲得等於爲該合約支付的合約金的結算金額，即您投入的本金。





每份合約所支付的結算金額基於締結合約的合約金金額及提交交易時適用的盈利率。





舉例說明：





當前市場盈利率爲 87%，您投入 10 USDT 對未來 BTC 的價格進行預測：





如果您預測成功，您將獲得 18.7 USDT 的結算金額，其中 8.7 USDT 是您盈利金額。

如果您預測失敗，您將損失 10 USDT 本金。

如果預測結果爲平局，您將拿回 10 USDT 的本金投入，不會產生盈利和虧損。

注：盈利金額 = 投入本金 * 盈利率









盈利率根據任何特定時間的資產波動性和市場風險進行內部計算，可能會有所波動。盈利率將在交易時確定，並對該筆交易保持固定。您可以在交易區域，查看到當前的上漲和下跌盈利率。





如下圖所示，當前盈利率爲 82%。如果您投入 5 USDT 參與預測，若您最終預測正確，您最終將獲得 9.1 USDT 的結算金額，其中 4.1 USDT 是您的盈利金額。













每日虧損上限： 每位交易者的每日最大虧損上限爲 10,000 USDT，其中包括未到期訂單的潛在損失。此上限由平台自動應用，您無法提交可能導致損失超過每日上限的訂單。就每日損失上限而言，未平倉合約所支付的合約金將被計入潛在損失。

未到期合約限制： 您在任何時候僅可以同時維持最多 10 筆未到期合約。

每日交易次數上限： 沒有限制。

價格限制：每個單獨的預測合約也受價格限制，從而降低交易者的潛在財務風險。適用的價格限制將顯示於平台上。





MEXC 保留隨時調整每日上限、未到期合約限制和/或價格限制的權利。該調整不影響任何現有的未到期合約，且不另行通知。









不可以，預測合約無法在到期前結束。訂單一旦提交，交易將持續開啓直至到期。









結算價值將根據該預測合約到期時相關標的物的價格指數自動確定。









所有預測合約均以 USDT 結算。若您的預測結果正確，合約直接將 USDT 獎金支付到您的合約賬戶。若您的預測結果錯誤，預測合約到期後的損失即爲您已支付的合約金，並將計入單日損失上限（如上所述）。









預測合約暫不支持 API 交易。









爲了更清晰地理解預測合約的定位，我們將其與 MEXC 的傳統 USDT 本位永續 合約 進行一個全面的對比。





對比項 MEXC 預測合約 MEXC 傳統永續合約 交易複雜度 極低，只需判斷方向 高，需管理槓桿、保證金、倉位 核心風險 固定，最大虧損爲下單成本 可變，存在強制平倉（爆倉）風險 槓桿/保證金 無需設置 需自行選擇槓桿和保證金模式 持倉週期 固定且極短（如 60 秒） 不固定，可長期持有（永續） 收益計算 固定收益，預先可知 浮動盈虧，與價格波幅和槓桿相關 適用人羣 合約新手、追求極簡操作者 有經驗的專業交易者









新手入門試水 ：如果您對合約交易感興趣但又害怕其複雜性，預測合約是完美的「第一課」。它能讓您在風險可控的環境下，體驗判斷市場方向的核心樂趣。

快速行情博弈 ：當市場出現明確的短期脈衝行情時（例如，重要資訊公佈前後），您可以使用預測合約進行快速投機，而無需建立和管理一個複雜的傳統倉位。

碎片化時間交易：由於其超短的交易週期，您可以在任何碎片化的時間裏完成一筆交易，非常靈活。













預測合約風險披露與免責聲明。 通過使用 MEXC 預測合約產品，您承諾已閱讀、理解並同意





交易加密資產及其相關產品（如預測合約）涉及高風險，可能導致您的倉位遭受重大損失。您應對自己的交易決策負全責，並在必要時諮詢獨立顧問。加密資產及其相關產品的過往表現不代表未來表現，請僅投資您願意承受損失的金額。





