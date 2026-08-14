WOLF 今日价格

WOLF (WOLF) 今日实时价格为 $ 0,00736012，过去 24 小时内变化了 1,50%。当前 WOLF 兑 USD 的汇率为 $ 0,00736012 每 WOLF。

WOLF 目前市值在 $ 7 359 986 排名第 #-，流通供应量为 999,98M WOLF。过去 24 小时内，WOLF 的交易价格在 $ 0,00736021（低点）和 $ 0,00752115（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,04783106，而历史最低价为 $ 0,00285343。

短期表现方面，WOLF 在过去一小时内波动了 -0,17%，过去7 天内波动了 +23,34%。过去一天，总交易量达到 $ 1,38K。

WOLF（WOLF）市场信息

市值 $ 7,36M$ 7,36M $ 7,36M 成交量（24H） $ 1,38K$ 1,38K $ 1,38K 完全稀释市值 $ 7,36M$ 7,36M $ 7,36M 流通量 999,98M 999,98M 999,98M 总供应量 999 978 220,843578 999 978 220,843578 999 978 220,843578

WOLF 的当前市值为 $ 7,36M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1,38K。WOLF 的流通量为 999,98M，总供应量是 999978220.843578，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7,36M。