Voidify 今日价格

Voidify (∅) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.40%。当前 ∅ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ∅。

Voidify 目前市值在 $ 145,335 排名第 #-，流通供应量为 959.62M ∅。过去 24 小时内，∅ 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00835799，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，∅ 在过去一小时内波动了 -0.37%，过去7 天内波动了 +32.22%。过去一天，总交易量达到 $ 487.01。

Voidify（∅）市场信息

市值 $ 145.34K$ 145.34K $ 145.34K 成交量（24H） $ 487.01$ 487.01 $ 487.01 完全稀释市值 $ 145.34K$ 145.34K $ 145.34K 流通量 959.62M 959.62M 959.62M 总供应量 959,620,898.29793 959,620,898.29793 959,620,898.29793

Voidify 的当前市值为 $ 145.34K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 487.01。∅ 的流通量为 959.62M，总供应量是 959620898.29793，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 145.34K。