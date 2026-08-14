Pons 今日价格

Pons (PONS) 今日实时价格为 $ 0.039465，过去 24 小时内变化了 6.10%。当前 PONS 兑 USD 的汇率为 $ 0.039465 每 PONS。

Pons 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- PONS。过去 24 小时内，PONS 的交易价格在 $ 0.038251（低点）和 $ 0.061129（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，PONS 在过去一小时内波动了 -0.42%，过去7 天内波动了 +75.25%。过去一天，总交易量达到 $ 274.21K。

Pons（PONS）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 274.21K$ 274.21K $ 274.21K 完全稀释市值 $ 39.47M$ 39.47M $ 39.47M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 ROBINHOOD

Pons 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 274.21K。PONS 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 39.47M。