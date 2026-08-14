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Pons 当前实时价格为 0.039465 USD。PONS 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 PONS 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Pons 当前实时价格为 0.039465 USD。PONS 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 PONS 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Pons实时价格 (PONS)

1 PONS 兑换为 USD 的实时价格：

$0.039465
$0.039465$0.039465
-6.10%1D
USD
Pons (PONS) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 05:40:20 (UTC+8)

Pons 今日价格

Pons (PONS) 今日实时价格为 $ 0.039465，过去 24 小时内变化了 6.10%。当前 PONS 兑 USD 的汇率为 $ 0.039465 每 PONS。

Pons 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- PONS。过去 24 小时内，PONS 的交易价格在 $ 0.038251（低点）和 $ 0.061129（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，PONS 在过去一小时内波动了 -0.42%，过去7 天内波动了 +75.25%。过去一天，总交易量达到 $ 274.21K

Pons（PONS）市场信息

--
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$ 274.21K
$ 274.21K$ 274.21K

$ 39.47M
$ 39.47M$ 39.47M

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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

Pons 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 274.21K。PONS 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 39.47M

Pons 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.038251
$ 0.038251$ 0.038251
24H最低价
$ 0.061129
$ 0.061129$ 0.061129
24H最高价

$ 0.038251
$ 0.038251$ 0.038251

$ 0.061129
$ 0.061129$ 0.061129

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-0.42%

-6.10%

+75.25%

+75.25%

Pons（PONS）价格历史 USD

跟踪 Pons 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00256375-6.10%
30天$ +0.036465+1,215.50%
60天$ +0.036465+1,215.50%
90天$ +0.036465+1,215.50%
Pons 今日价格变化

今天，PONS 记录了 $ -0.00256375 (-6.10%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Pons 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.036465 (+1,215.50%)，显示了该代币在短期内的表现。

Pons 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，PONS 的变化为 $ +0.036465 (+1,215.50%)，从而更广泛地了解其表现。

Pons 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.036465 (+1,215.50%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Pons（PONS）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Pons 价格历史页面

Pons 分析

本分析利用人工智能模型评估 Pons 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Pons 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 PONS 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 55% | 看跌 45%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点R1 ＜ 现价 ≤ R2位于 R1‑R2 间高于中枢，但未进极端高价区。
BOLL (20,2)中轨 < 价格 ≤ 上轨中轨与上轨间偏强，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。
EMA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。

PONS_USDT在4h周期运行于中枢0.042089上方，现价0.044935突破R1枢纽点0.044725。价格处于枢纽体系的上行区间层级，多头结构维持完整。均线组与EMA组呈现零买入信号，指标一致性出现分歧，价格偏离短期成本区。 MACD录得金叉状态，快慢线形成向上发散形态。RSI处于中性区域，未进入超买或超卖极端值。KDJ与StochRSI数值显示动能分布分散，未形成单一方向的集中释放。布林带开口状态反映波动率维持稳定，无剧烈扩张或收缩迹象。 近端关键价位为R1枢纽点0.044725，距离现价仅0.000210，构成即时参考基准。上方远端阻力位于R2点位0.047375，下方支撑回归中枢0.042089。S1点位0.039439作为次级防守位置，与现价保持显著距离。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

Pons 的价格预测

Pons（PONS）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，PONS 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Pons (PONS) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Pons 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Pons 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Pons 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 PONS 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Pons

准备好开始使用 Pons 了吗？在 MEXC 购买 PONS 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Pons 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Pons (PONS) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Pons 将立即存入您的钱包。
Pons (PONS) 购买教程

Pons 能做什么？

拥有 Pons 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Pons (PONS) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)

查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Pons (PONS)

Pons 是 Robinhood Chain 上的一个非托管发行平台，使用户能够发行和发现固定供应量的代币。

Pons资源

要更深入地了解 Pons，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Pons网站
区块查询

类别 :

LaunchpadPons LaunchpadRobinhood Ecosystem

人们还问：关于Pons的其他问题

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Pons（PONS）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
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01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 Pons 的更多信息

PONSUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 PONS。在 MEXC 上探索 PONSUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Pons (PONS) 市场

探索现货和合约市场，查看 Pons 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
PONS/USD1
$0.039338
$0.039338$0.039338
-6.52%
1.21M (USDT)
PONS/USDT
$0.039489
$0.039489$0.039489
-6.04%
5.91M (USDT)

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$0.2936
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DAPPOS

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$0.28458$0.28458

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TOFU Story

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ShotsAI

ShotsAI

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$0.4339$0.4339

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$1.7699
$1.7699$1.7699

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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