Talus 今日价格

Talus (US) 今日实时价格为 $ 0.0262，过去 24 小时内变化了 22.60%。当前 US 兑 USD 的汇率为 $ 0.0262 每 US。

Talus 目前市值在 $ 57.64M 排名第 #627，流通供应量为 2.20B US。过去 24 小时内，US 的交易价格在 $ 0.01955（低点）和 $ 0.03242（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02640094984446082，而历史最低价为 $ 0.00267812221316004。

短期表现方面，US 在过去一小时内波动了 +3.63%，过去7 天内波动了 -53.96%。过去一天，总交易量达到 $ 826.60K。

Talus（US）市场信息

排名 No.627 市值 $ 57.64M$ 57.64M $ 57.64M 成交量（24H） $ 826.60K$ 826.60K $ 826.60K 完全稀释市值 $ 262.00M$ 262.00M $ 262.00M 流通量 2.20B 2.20B 2.20B 最大供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 22.00% 所属公链 SUI

Talus 的当前市值为 $ 57.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 826.60K。US 的流通量为 2.20B，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 262.00M。