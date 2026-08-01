HandlPay 今日价格

HandlPay (HANDL) 今日实时价格为 $ 0.0027215，过去 24 小时内变化了 2.27%。当前 HANDL 兑 USD 的汇率为 $ 0.0027215 每 HANDL。

HandlPay 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- HANDL。过去 24 小时内，HANDL 的交易价格在 $ 0.0026955（低点）和 $ 0.0030151（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，HANDL 在过去一小时内波动了 -0.09%，过去7 天内波动了 -6.34%。过去一天，总交易量达到 $ 154.00K。

HandlPay（HANDL）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 154.00K$ 154.00K $ 154.00K 完全稀释市值 $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BASE

HandlPay 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 154.00K。HANDL 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.72M。