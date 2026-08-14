Solchat 今日价格

Solchat (CHAT) 今日实时价格为 $ 0,02431503，过去 24 小时内变化了 9,49%。当前 CHAT 兑 USD 的汇率为 $ 0,02431503 每 CHAT。

Solchat 目前市值在 $ 218 622 排名第 #-，流通供应量为 8,99M CHAT。过去 24 小时内，CHAT 的交易价格在 $ 0,02396171（低点）和 $ 0,02702989（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 19,32，而历史最低价为 $ 0,01061032。

短期表现方面，CHAT 在过去一小时内波动了 +0,23%，过去7 天内波动了 -7,53%。过去一天，总交易量达到 --。

Solchat（CHAT）市场信息

市值 $ 218,62K$ 218,62K $ 218,62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 218,62K$ 218,62K $ 218,62K 流通量 8,99M 8,99M 8,99M 总供应量 8 991 475,659802195 8 991 475,659802195 8 991 475,659802195

Solchat 的当前市值为 $ 218,62K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CHAT 的流通量为 8,99M，总供应量是 8991475.659802195，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 218,62K。