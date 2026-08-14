pipedog 今日价格

pipedog (PIPEDOG) 今日实时价格为 $ 0.003099，过去 24 小时内变化了 0.19%。当前 PIPEDOG 兑 USD 的汇率为 $ 0.003099 每 PIPEDOG。

pipedog 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- PIPEDOG。过去 24 小时内，PIPEDOG 的交易价格在 $ 0.003007（低点）和 $ 0.003331（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，PIPEDOG 在过去一小时内波动了 +2.82%，过去7 天内波动了 +19.88%。过去一天，总交易量达到 $ 66.26K。

pipedog（PIPEDOG）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 66.26K$ 66.26K $ 66.26K 完全稀释市值 $ 38.43M$ 38.43M $ 38.43M 流通量 ---- -- 总供应量 12,400,000,000 12,400,000,000 12,400,000,000 所属公链 ROBINHOOD

pipedog 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 66.26K。PIPEDOG 的流通量为 --，总供应量是 12400000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 38.43M。