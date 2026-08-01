MarsCoin 今日价格

MarsCoin (MARSCOIN) 今日实时价格为 $ 0,05441，过去 24 小时内变化了 1,94%。当前 MARSCOIN 兑 USD 的汇率为 $ 0,05441 每 MARSCOIN。

MarsCoin 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- MARSCOIN。过去 24 小时内，MARSCOIN 的交易价格在 $ 0,05135（低点）和 $ 0,06335（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，MARSCOIN 在过去一小时内波动了 -3,70%，过去7 天内波动了 -5,72%。过去一天，总交易量达到 $ 157.74K。

MarsCoin（MARSCOIN）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 157.74K$ 157.74K $ 157.74K 完全稀释市值 $ 54,41M$ 54,41M $ 54,41M 流通量 ---- -- 总供应量 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 所属公链 BSC

MarsCoin 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 157.74K。MARSCOIN 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 54,41M。