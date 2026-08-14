Skill Stacker 今日价格

Skill Stacker (STKR) 今日实时价格为 $ 0.00193441，过去 24 小时内变化了 0.17%。当前 STKR 兑 USD 的汇率为 $ 0.00193441 每 STKR。

Skill Stacker 目前市值在 $ 1,845,243 排名第 #-，流通供应量为 953.93M STKR。过去 24 小时内，STKR 的交易价格在 $ 0.00191289（低点）和 $ 0.00194574（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00227073，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，STKR 在过去一小时内波动了 +0.34%，过去7 天内波动了 +4.92%。过去一天，总交易量达到 $ 282.31。

Skill Stacker（STKR）市场信息

市值 $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M 成交量（24H） $ 282.31$ 282.31 $ 282.31 完全稀释市值 $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M 流通量 953.93M 953.93M 953.93M 总供应量 953,931,012.177267 953,931,012.177267 953,931,012.177267

Skill Stacker 的当前市值为 $ 1.85M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 282.31。STKR 的流通量为 953.93M，总供应量是 953931012.177267，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.85M。